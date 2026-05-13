A CW 1 Klean!Fit é a solução ideal para locais com espaço limitado, como pequenos galpões, exigindo apenas 8,40m de comprimento. Com largura de passagem de 2,50m, lava com segurança diversos tipos de veículos. Sua tecnologia "Made in Germany" inclui escovas laterais e de teto para contato uniforme, arco de espuma ativa e lavagem de rodas eficaz. A secagem otimizada evita manchas, enquanto a bomba de alta pressão de 16 bar elimina a necessidade de sistemas auxiliares. É um equipamento de alta durabilidade, testado para uso intensivo, que economiza água, energia e produtos químicos, sendo um diferencial competitivo para oficinas, locadoras e postos de serviço.