Projetada para máxima eficiência, a CW 3 Klean!Star adapta-se a veículos de várias larguras e alturas. Seu diferencial é a detecção precisa: as escovas laterais inclinam até 15° para acompanhar a silhueta da carroceria, e o sistema linear de lavagem de rodas ajusta-se automaticamente. A tecnologia de secagem K!Dry em três estágios a 85° elimina gotejametos e garante brilho sem manchas. Oferece opções personalizadas de alta pressão para remover sujeiras difíceis, mantendo um uso sustentável de recursos. É a escolha de alta performance para quem busca um acabamento premium com economia de insumos e redução de custos operacionais.