A Extratora Portátil Kärcher Home Care Spot Cleaner é a solução 3 em 1 definitiva para quem busca limpeza profunda de estofados com máxima praticidade. Ideal para remover manchas localizadas e revitalizar superfícies têxteis, este equipamento de 1600W é indispensável para a sua casa e veículo. Desenvolvida para facilitar a rotina de higienização de estofados automotivos, sofás, tapetes, colchões e poltronas, a Home Care combina a renomada tecnologia Kärcher com um design compacto e leve (apenas 4 kg), perfeito para transporte e armazenamento. Sua tecnologia de extração atua com um processo triplo e eficiente: Pulveriza, Esfrega (com a escova integrada ao bocal) e Extrai a sujeira e a solução limpadora, garantindo a limpeza de cada fibra sem esforço manual. A sucção potente de 1600W remove a sujeira dissolvida, deixando o tecido com baixa umidade.