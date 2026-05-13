Limpadora de estofados Puzzi 4/16 127V
A limpadora de estofados Puzzi 4/16 Classic oferece limpeza completa e eficiente com seu sistema 5 em 1 e tanque em inox de 16L com acessórios inclusos.
A limpadora de estofados Puzzi 4/16 Classic oferece limpeza completa e eficiente com seu sistema 5 em 1, que aplica produto, extrai sujeira, seca, aspira pó e líquidos. Potente, durável e prática, com tanque em inox de 16L e acessórios inclusos, garante resultados impecáveis em estofados e carpetes com o mínimo de esforço.A Puzzi 4/16 Classic da Kärcher é a solução completa para limpeza profunda de estofados e carpetes. Com 1600W de potência e tanque de aço inoxidável, garante durabilidade e praticidade. Seu sistema 5 em 1 aplica produto, extrai a sujeira, sopra para secagem, aspira pó e líquidos, tudo isso com um reservatório de 16L. O tanque interno e porta-acessórios integrado facilitam o transporte, e os acessórios inclusos proporcionam uma limpeza completa por extração e aspiração. Com a Puzzi 4/16 Classic, você terá resultados impressionantes e estofados impecáveis com o mínimo de esforço.
Especificações
Dados técnicos
|Peso sem acessórios (kg)
|6
|Peso (com embalagem) (kg)
|8,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|378 x 342 x 469
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