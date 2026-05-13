Limpadora de estofados SE 4 Black
A Extratora Limpadora de Estofados Kärcher SE 4 Black garante limpeza profunda e prática em estofados, tapetes, carpetes e pisos, unindo alta performance a um design compacto e funcional. Ideal para uso doméstico e comercial.
A Extratora Limpadora de Estofados Karcher SE 4 Black é a ferramenta ideal para quem busca uma limpeza profunda e prática em estofados, tapetes, carpetes e pisos. Com 1600W de potência, ela combina alta performance com um design compacto e funcional, garantindo resultados profissionais para uso doméstico e em ambientes comerciais.
Especificações
Dados técnicos
|Peso sem acessórios (kg)
|6
|Peso (com embalagem) (kg)
|8,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|378 x 342 x 469
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