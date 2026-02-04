Aspirador industrial IVM 40/24-2

Aspirador industrial IVM 40/24-2 de dois motores, móvel e robusto de classe média para sólidos finos e grossos. Com filtro estrela na classe de poeira M.

Durável, robusto, compacto e móvel: nosso aspirador industrial IVM 40/24-2 de dois motores de classe média para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE na classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando o sistema de limpeza do filtro pull and clean e sem a necessidade de desligar o aspirador. O recipiente do filtro e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é fabricado em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 230
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 381
Sucção (mbar) 225
Reservatório (L) 40
Material do reservatório de acero inoxidable
Potência nominal de entrada (W) 2400
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 40
Nível de ruído (dB(A)) 77
Classe de filtro de poeira principal M
Peso sem acessórios (kg) 54,7
Peso (com embalagem) (kg) 89,7
Medidas (c x l x a) (mm) 1200 x 800 x 1300

Equipamento

  • Acessórios incluídos: sim
