Durável, robusto, compacto e móvel: nosso aspirador industrial IVM 40/24-2 de dois motores de classe média para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE na classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando o sistema de limpeza do filtro pull and clean e sem a necessidade de desligar o aspirador. O recipiente do filtro e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é fabricado em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.