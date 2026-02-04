Aspirador industrial IVM 40/24-2
Aspirador industrial IVM 40/24-2 de dois motores, móvel e robusto de classe média para sólidos finos e grossos. Com filtro estrela na classe de poeira M.
Durável, robusto, compacto e móvel: nosso aspirador industrial IVM 40/24-2 de dois motores de classe média para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE na classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando o sistema de limpeza do filtro pull and clean e sem a necessidade de desligar o aspirador. O recipiente do filtro e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é fabricado em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 230
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|381
|Sucção (mbar)
|225
|Reservatório (L)
|40
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência nominal de entrada (W)
|2400
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 40
|Nível de ruído (dB(A))
|77
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Peso sem acessórios (kg)
|54,7
|Peso (com embalagem) (kg)
|89,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1200 x 800 x 1300
Equipamento
- Acessórios incluídos: sim