Durável, robusto, compacto, móvel: o aspirador industrial de gama média com motor duplo IVM 40/24-2 H ACD para aspiração universal de sólidos combustíveis finos e grossos fora de uma zona ATEX. A máquina confiável funciona em operação monofásica e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE da classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, conveniente e confiável usando o sistema de limpeza de filtro Pull and Clean sem desligar o aspirador. Além disso, a máquina está equipada com filtro H e certificada para classe de poeira H. O filtro do aspirador industrial e os tanques de coleta são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é feito de aço durável e possui rodas grandes para facilitar o transporte.