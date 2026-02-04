Aspirador industrial IVM 40/24-2 H ACD
O aspirador industrial IVM 40/24-2 H ACD de motor duplo, móvel e robusto de gama média impressiona quando se trata de aspirar tipos de pó combustíveis finos e grossos
Durável, robusto, compacto, móvel: o aspirador industrial de gama média com motor duplo IVM 40/24-2 H ACD para aspiração universal de sólidos combustíveis finos e grossos fora de uma zona ATEX. A máquina confiável funciona em operação monofásica e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE da classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, conveniente e confiável usando o sistema de limpeza de filtro Pull and Clean sem desligar o aspirador. Além disso, a máquina está equipada com filtro H e certificada para classe de poeira H. O filtro do aspirador industrial e os tanques de coleta são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é feito de aço durável e possui rodas grandes para facilitar o transporte.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 230
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|381
|Sucção (mbar)
|225
|Reservatório (L)
|40
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência nominal de entrada (W)
|2400
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 40
|Nível de ruído (dB(A))
|77 - 77
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|1,6
|Classe de poeira do filtro secundário
|H
|Área de filtro para filtro secundário (m²)
|1,6
|Peso sem acessórios (kg)
|58
|Peso (com embalagem) (kg)
|97
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1200 x 800 x 1300
Equipamento
- Filtro principal: Filtro estrela
- Filtro secundário: Filtro cartucho
- Acessórios incluídos: sim