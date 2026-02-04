Aspirador industrial IVM 40/24-2 H ACD

O aspirador industrial IVM 40/24-2 H ACD de motor duplo, móvel e robusto de gama média impressiona quando se trata de aspirar tipos de pó combustíveis finos e grossos

Durável, robusto, compacto, móvel: o aspirador industrial de gama média com motor duplo IVM 40/24-2 H ACD para aspiração universal de sólidos combustíveis finos e grossos fora de uma zona ATEX. A máquina confiável funciona em operação monofásica e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE da classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, conveniente e confiável usando o sistema de limpeza de filtro Pull and Clean sem desligar o aspirador. Além disso, a máquina está equipada com filtro H e certificada para classe de poeira H. O filtro do aspirador industrial e os tanques de coleta são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é feito de aço durável e possui rodas grandes para facilitar o transporte.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 230
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 381
Sucção (mbar) 225
Reservatório (L) 40
Material do reservatório de acero inoxidable
Potência nominal de entrada (W) 2400
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 40
Nível de ruído (dB(A)) 77 - 77
Classe de filtro de poeira principal M
Área de filtro para o filtro principal (m²) 1,6
Classe de poeira do filtro secundário H
Área de filtro para filtro secundário (m²) 1,6
Peso sem acessórios (kg) 58
Peso (com embalagem) (kg) 97
Medidas (c x l x a) (mm) 1200 x 800 x 1300

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro estrela
  • Filtro secundário: Filtro cartucho
  • Acessórios incluídos: sim
