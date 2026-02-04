Durável, robusto e portátil: nosso aspirador industrial de médio porte IVM 60/36-3 com 3 motores é ideal para a aspiração universal de materiais sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina, confiável, funciona em modo monofásico. Cada um dos três motores pode ser controlado individualmente. O filtro em estrela de grande capacidade, com transmissão de classe M, pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável. A limpeza do filtro prolonga sua vida útil, reduzindo assim a necessidade de manutenção. O corpo e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto a carcaça é fabricada em aço resistente e possui rodas grandes que facilitam o transporte.