Aspirador industrial IVM 60/36-3
Aspirador industrial de médio porte, robusto e portátil, com 3 motores, IVM 60/36-3, para uso universal na indústria, para materiais sólidos finos e grossos. Com filtro estrela na classe de poeira M.
Durável, robusto e portátil: nosso aspirador industrial de médio porte IVM 60/36-3 com 3 motores é ideal para a aspiração universal de materiais sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina, confiável, funciona em modo monofásico. Cada um dos três motores pode ser controlado individualmente. O filtro em estrela de grande capacidade, com transmissão de classe M, pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável. A limpeza do filtro prolonga sua vida útil, reduzindo assim a necessidade de manutenção. O corpo e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto a carcaça é fabricada em aço resistente e possui rodas grandes que facilitam o transporte.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 240
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|máx. 799
|Sucção (mbar)
|máx. 254
|Potência nominal de entrada (kW)
|3,6
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Nível de ruído (dB(A))
|79
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sem acessórios (kg)
|71
|Peso (com embalagem) (kg)
|157,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1200 x 800 x 1690
Equipamento
- Filtro principal: Filtro estrela
- Acessórios incluídos: sim