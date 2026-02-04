Aspirador industrial IVM 60/36-3

Aspirador industrial de médio porte, robusto e portátil, com 3 motores, IVM 60/36-3, para uso universal na indústria, para materiais sólidos finos e grossos. Com filtro estrela na classe de poeira M.

Durável, robusto e portátil: nosso aspirador industrial de médio porte IVM 60/36-3 com 3 motores é ideal para a aspiração universal de materiais sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina, confiável, funciona em modo monofásico. Cada um dos três motores pode ser controlado individualmente. O filtro em estrela de grande capacidade, com transmissão de classe M, pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável. A limpeza do filtro prolonga sua vida útil, reduzindo assim a necessidade de manutenção. O corpo e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto a carcaça é fabricada em aço resistente e possui rodas grandes que facilitam o transporte.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 240
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) máx. 799
Sucção (mbar) máx. 254
Potência nominal de entrada (kW) 3,6
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 50
Nível de ruído (dB(A)) 79
Classe de filtro de poeira principal M
Área de filtro para o filtro principal (m²) 2,2
Peso sem acessórios (kg) 71
Peso (com embalagem) (kg) 157,6
Medidas (c x l x a) (mm) 1200 x 800 x 1690

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro estrela
  • Acessórios incluídos: sim
