Aspirador industrial IVR 100/40-Pp Sc

O aspirador industrial IVR 100/40 Pp com acionamento pneumático para aspirar pós e substâncias pastosas em longas distâncias. Com filtro de bolso

O aspirador industrial IVR 100/40 Pp Sc com acionamento de ar comprimido multiestágio gera um vácuo extremamente alto. Como resultado, poeira e até substâncias pastosas podem ser transportadas por distâncias maiores. O aspirador pneumático está equipado com um filtro de bolso eficiente, que também filtra de forma confiável a poeira fina. O filtro de bolso está disponível em designs de 1,75 m² ou 3,2 m². O saco PE e a mangueira de compensação de pressão permitem um esvaziamento extremamente livre de poeira. O tanque coletor de 100 litros oferece um mecanismo de ajuste conveniente, que também garante fácil retomada do trabalho

Especificações

Dados técnicos

Vazão de Ar (m³/h) 341
Sucção (mbar) 500
Reservatório (L) 100
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (kW) 4
Tipo de aspiração Pneumático
Diametro nominal de conexão DN 50
Diametro nominal de acessório DN 50
Nível de ruído (dB(A)) 80
Classe de filtro de poeira principal M
Peso sem acessórios (kg) 80
Peso (com embalagem) (kg) 180
Medidas (c x l x a) (mm) 800 x 1000 x 1800

Equipamento

  • Acessórios incluídos: sim
