Aspirador industrial IVR 100/40-Pp Sc
O aspirador industrial IVR 100/40 Pp com acionamento pneumático para aspirar pós e substâncias pastosas em longas distâncias. Com filtro de bolso
O aspirador industrial IVR 100/40 Pp Sc com acionamento de ar comprimido multiestágio gera um vácuo extremamente alto. Como resultado, poeira e até substâncias pastosas podem ser transportadas por distâncias maiores. O aspirador pneumático está equipado com um filtro de bolso eficiente, que também filtra de forma confiável a poeira fina. O filtro de bolso está disponível em designs de 1,75 m² ou 3,2 m². O saco PE e a mangueira de compensação de pressão permitem um esvaziamento extremamente livre de poeira. O tanque coletor de 100 litros oferece um mecanismo de ajuste conveniente, que também garante fácil retomada do trabalho
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Ar (m³/h)
|341
|Sucção (mbar)
|500
|Reservatório (L)
|100
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (kW)
|4
|Tipo de aspiração
|Pneumático
|Diametro nominal de conexão
|DN 50
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Nível de ruído (dB(A))
|80
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Peso sem acessórios (kg)
|80
|Peso (com embalagem) (kg)
|180
|Medidas (c x l x a) (mm)
|800 x 1000 x 1800
Equipamento
- Acessórios incluídos: sim