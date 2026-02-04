O aspirador industrial IVR 100/40 Pp Sc com acionamento de ar comprimido multiestágio gera um vácuo extremamente alto. Como resultado, poeira e até substâncias pastosas podem ser transportadas por distâncias maiores. O aspirador pneumático está equipado com um filtro de bolso eficiente, que também filtra de forma confiável a poeira fina. O filtro de bolso está disponível em designs de 1,75 m² ou 3,2 m². O saco PE e a mangueira de compensação de pressão permitem um esvaziamento extremamente livre de poeira. O tanque coletor de 100 litros oferece um mecanismo de ajuste conveniente, que também garante fácil retomada do trabalho