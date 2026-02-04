Aspirador industrial IVM 60/30 M Z22

Aspirador industrial móvel de classe média IVM 60/30 M Z22 certificado de acordo com 2014/34/UE e adequado para ATEX Zona 22 com soprador de canal lateral para aplicações universais na indústria

Especialmente desenvolvido para a remoção de poeiras finas, perigosas e também explosivas: o nosso aspirador industrial de gama média IVM 60/30 M Z22 impressiona pelo seu durável soprador de canal lateral e operação trifásica para uso contínuo na indústria e, se solicitado, também 24 horas por dia. A máquina robusta, com caixa de aço resistente e corpo e recipiente em aço inoxidável resistente a ácidos, possui um grande filtro estrela na classe de pó M e também atende aos requisitos para trabalho na Zona ATEX 22. O aspirador também é certificado de acordo com 2014/ 34/UE. Rodas grandes garantem mobilidade máxima, enquanto a limpeza manual e confiável do filtro com transmissão prolonga a vida útil do filtro, reduzindo assim o esforço de manutenção

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Vazão de Ar (m³/h) 245
Sucção (mbar) 286
Reservatório (L) 60
Material do reservatório de acero inoxidable
Potência nominal de entrada (kW) 3
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 50
Nível de ruído (dB(A)) 79 - 79
Classe de filtro de poeira principal M
Área de filtro para o filtro principal (m²) 2,2
Peso sem acessórios (kg) 115
Peso (com embalagem) (kg) 235
Medidas (c x l x a) (mm) 1200 x 800 x 1720

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro estrela
  • Acessórios incluídos: sim
