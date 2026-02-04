Aspirador industrial IVM 60/30 M Z22
Aspirador industrial móvel de classe média IVM 60/30 M Z22 certificado de acordo com 2014/34/UE e adequado para ATEX Zona 22 com soprador de canal lateral para aplicações universais na indústria
Especialmente desenvolvido para a remoção de poeiras finas, perigosas e também explosivas: o nosso aspirador industrial de gama média IVM 60/30 M Z22 impressiona pelo seu durável soprador de canal lateral e operação trifásica para uso contínuo na indústria e, se solicitado, também 24 horas por dia. A máquina robusta, com caixa de aço resistente e corpo e recipiente em aço inoxidável resistente a ácidos, possui um grande filtro estrela na classe de pó M e também atende aos requisitos para trabalho na Zona ATEX 22. O aspirador também é certificado de acordo com 2014/ 34/UE. Rodas grandes garantem mobilidade máxima, enquanto a limpeza manual e confiável do filtro com transmissão prolonga a vida útil do filtro, reduzindo assim o esforço de manutenção
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Ar (m³/h)
|245
|Sucção (mbar)
|286
|Reservatório (L)
|60
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência nominal de entrada (kW)
|3
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Nível de ruído (dB(A))
|79 - 79
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sem acessórios (kg)
|115
|Peso (com embalagem) (kg)
|235
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1200 x 800 x 1720
Equipamento
- Filtro principal: Filtro estrela
- Acessórios incluídos: sim