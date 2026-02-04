Especialmente desenvolvido para a remoção de poeiras finas, perigosas e também explosivas: o nosso aspirador industrial de gama média IVM 60/30 M Z22 impressiona pelo seu durável soprador de canal lateral e operação trifásica para uso contínuo na indústria e, se solicitado, também 24 horas por dia. A máquina robusta, com caixa de aço resistente e corpo e recipiente em aço inoxidável resistente a ácidos, possui um grande filtro estrela na classe de pó M e também atende aos requisitos para trabalho na Zona ATEX 22. O aspirador também é certificado de acordo com 2014/ 34/UE. Rodas grandes garantem mobilidade máxima, enquanto a limpeza manual e confiável do filtro com transmissão prolonga a vida útil do filtro, reduzindo assim o esforço de manutenção