Para aspirar com segurança grandes quantidades de poeiras nocivas à saúde, com certificação de filtro classe M e também permitida para uso na Zona Ex 22: nosso aspirador industrial de classe super IVS 100/55 M Z22 com potente turbina de canal lateral de 5,5 kW. A máquina altamente eficiente (IE2) é adequada tanto para uso contínuo fixo ou quanto móvel, e graças à função de partida suave integrada, pode ser operada até mesmo em tomadas industriais comuns de 16 A. O batedor de filtro horizontal com caixa de engrenagens garante a limpeza ideal do grande filtro estrela com aprovação M, enquanto a caixa de engrenagens para transmissão de potência direcionada produz consistentemente resultados de limpeza do filtro igualmente bons, independentemente da quantidade de força aplicada pelo usuário. O mecanismo de assentamento do reservatório de aço inoxidável de 100 litros também reforça a facilidade de uso da máquina. O conceito inteligente é complementado por inúmeras opções para armazenar acessórios com segurança.