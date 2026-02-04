Aspirador industrial IVS 100/55 M Z22
O IVS 100/55 M Z22 é um aspirador industrial da classe super, com potente turbina de canal lateral de 5,5 kW para aspirar com segurança grandes quantidades de pós potencialmente explosivos de classe M.
Para aspirar com segurança grandes quantidades de poeiras nocivas à saúde, com certificação de filtro classe M e também permitida para uso na Zona Ex 22: nosso aspirador industrial de classe super IVS 100/55 M Z22 com potente turbina de canal lateral de 5,5 kW. A máquina altamente eficiente (IE2) é adequada tanto para uso contínuo fixo ou quanto móvel, e graças à função de partida suave integrada, pode ser operada até mesmo em tomadas industriais comuns de 16 A. O batedor de filtro horizontal com caixa de engrenagens garante a limpeza ideal do grande filtro estrela com aprovação M, enquanto a caixa de engrenagens para transmissão de potência direcionada produz consistentemente resultados de limpeza do filtro igualmente bons, independentemente da quantidade de força aplicada pelo usuário. O mecanismo de assentamento do reservatório de aço inoxidável de 100 litros também reforça a facilidade de uso da máquina. O conceito inteligente é complementado por inúmeras opções para armazenar acessórios com segurança.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380 / 400
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Sucção (mbar)
|240
|Reservatório (L)
|100
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência nominal de entrada (kW)
|5,5
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Nível de ruído (dB(A))
|77
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|2,2
|Colour
|prata
|Peso sem acessórios (kg)
|157
|Peso (com embalagem) (kg)
|168
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1200 x 800 x 1640
Equipamento
- Filtro principal: Filtro estrela
- Acessórios incluídos: sim