Aspirador industrial IVS 100/55 M Z22

O IVS 100/55 M Z22 é um aspirador industrial da classe super, com potente turbina de canal lateral de 5,5 kW para aspirar com segurança grandes quantidades de pós potencialmente explosivos de classe M.

Para aspirar com segurança grandes quantidades de poeiras nocivas à saúde, com certificação de filtro classe M e também permitida para uso na Zona Ex 22: nosso aspirador industrial de classe super IVS 100/55 M Z22 com potente turbina de canal lateral de 5,5 kW. A máquina altamente eficiente (IE2) é adequada tanto para uso contínuo fixo ou quanto móvel, e graças à função de partida suave integrada, pode ser operada até mesmo em tomadas industriais comuns de 16 A. O batedor de filtro horizontal com caixa de engrenagens garante a limpeza ideal do grande filtro estrela com aprovação M, enquanto a caixa de engrenagens para transmissão de potência direcionada produz consistentemente resultados de limpeza do filtro igualmente bons, independentemente da quantidade de força aplicada pelo usuário. O mecanismo de assentamento do reservatório de aço inoxidável de 100 litros também reforça a facilidade de uso da máquina. O conceito inteligente é complementado por inúmeras opções para armazenar acessórios com segurança.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380 / 400
Frequência (Hz) 50 / 60
Sucção (mbar) 240
Reservatório (L) 100
Material do reservatório de acero inoxidable
Potência nominal de entrada (kW) 5,5
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 50
Nível de ruído (dB(A)) 77
Classe de filtro de poeira principal M
Área de filtro para o filtro principal (m²) 2,2
Colour prata
Peso sem acessórios (kg) 157
Peso (com embalagem) (kg) 168
Medidas (c x l x a) (mm) 1200 x 800 x 1640

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro estrela
  • Acessórios incluídos: sim
