Concessionárias e revendas

Limpeza é metade do negócio. Conhecimento técnico, atendimento ao consumidor e atitude positiva são essenciais quando se fala em vender carros. Entretanto, essas qualidades te levarão somente até certo ponto do sucesso, já que, para criar uma atmosfera confortável para uma conversa de negócios, limpeza é essencial. O mesmo se aplica a uma oficina, na qual a limpeza é o requisito básico para o trabalho seguro. A Kärcher oferece conceitos de limpeza que foram desenvolvidos levando em conta as especificidades das concessionárias, revendas, oficinas e postos de serviço. Descubra toda a gama da de máquinas de limpeza da Kärcher e os serviços ao consumidor.