Concessionárias e revendas
Limpeza é metade do negócio. Conhecimento técnico, atendimento ao consumidor e atitude positiva são essenciais quando se fala em vender carros. Entretanto, essas qualidades te levarão somente até certo ponto do sucesso, já que, para criar uma atmosfera confortável para uma conversa de negócios, limpeza é essencial. O mesmo se aplica a uma oficina, na qual a limpeza é o requisito básico para o trabalho seguro. A Kärcher oferece conceitos de limpeza que foram desenvolvidos levando em conta as especificidades das concessionárias, revendas, oficinas e postos de serviço. Descubra toda a gama da de máquinas de limpeza da Kärcher e os serviços ao consumidor.
Soluções impressionantes: limpeza showroom.
Muitos clientes vão às lojas a procura do carro dos sonhos. Os veículos estão completamente brilhantes. A pintura está impecável o interior cheira a novo. Nesse aspecto, o showroom deve estar perfeito, já que carros simplesmente vendem mais em ambientes limpos. Confie nas soluções da Kärcher para suas necessidades de limpeza no showroom. Nós oferecemos uma gama completa de soluções para a limpeza de grandes áreas.
Secagem rápida
Lavadoras de piso podem limpar até mesmo os cantos em áreas que ficam sujas rapidamente, como resultado de intenso fluxo de pessoas. A Kärcher oferece soluções de limpeza com secagem rápida para todas as superfícies, diminuindo o risco de quedas.
Limpa profundamente todos os cantos
Toaletes podem ser particularmente problemáticos, mas os equipamentos de limpeza da Kärcher garantem resultados que deixarão a melhor impressão para seus clientes e empregados. Com limpadoras a vapor e lavadoras de piso, todas as instalações sanitárias podem ser limpas de acordo com os mais elevados padrões de higiene.
Aspiração rápida e completa
Aspiradores de pó de todos os tipos que limpam carpetes rapidamente e profundamente. Escritórios e showrooms ficam completamente limpos, com carpetes limpos profundamente em cada poro.
Água com o aperto de um botão
Água para clientes e funcionários: os bebedouros da Kärcher atendem a todas as legislações de higiene utilizando sistemas de filtragem inovadores e podem ser conectados à rede de água.
Limpeza significa segurança: limpeza de oficinas.
A oficina é a área de trabalho dos mecânicos, mas também é um ponto de contato entre os clientes e a sua empresa. Assim, é importante passar uma excelente impressão. Na oficina, que é afetada principalmente por sujeiras pesadas e graxas, a Kärcher oferece soluções de limpeza potentes que asseguram limpeza fácil e sem resíduos. Todas as máquinas e produtos de limpeza foram desenvolvidos para assegurar trabalho seguro na sua oficina. Somente uma oficina limpa pode ser uma oficina segura.
Ideal para grandes áreas
Quando o assunto é a remoção de sujeiras oleosas de grandes áreas, a Kärcher recomenda a utilização de lavadoras de alta pressão com limpadores de superfície.
Ambiente de trabalho completamente limpo
Para qualquer requisito na oficina existe o aspirador de pó correto: aspiradores de pó e água, por exemplo, podem ser utilizados para aspirar pingos de óleo, enquanto aspiradores industriais podem aspirar resíduos metálicos. Com turbinas potentes, limpeza automática de filtros e mangueiras robustas, todas os desafios de limpeza podem ser superados.
Enfrente sujeiras oleosas de maneira segura
Lavadoras de piso removem mesmo a sujeira mais incrustada, como óleo, graxa, fuligem e marcas de pneus de superfícies que tendem a ficar escorregadias, como pisos frios lisos.
Limpeza de peças amiga do meio ambiente
Os lavadores de peças da série BIO utilizam detergente a base de água e livre de solventes para limpar caixas de marcha, peças de máquinas e ferramentas rapidamente e profundamente.
Limpe peças de motor rapidamente
Com as lavadoras de alta pressão a água quente da Kärcher, peças de motor podem ser limpas até a remoção de sujeiras de rodovia e fuligem.
Desempenho brilhante: lavagem de carros.
Veículos requerem cuidados que refletem a alta qualidade dos serviços da sua revenda. A Kärcher oferece uma seleção de sistemas que entregam altos padrões de lavagem de veículos: do interior ao exterior de carros e veículos comerciais. A gama completa para limpeza de veículos cria novos patamares quando assunto é custo benefício: o custo inicial dos sistemas e os custos operacionais são constantemente mantidos tão baixos quanto possível – quer razão melhor para investir nos lavadores de veículos da Kärcher?
Limpeza em pouco tempo
A linha de lavradores de veículos CB é um exemplo ímpar de limpeza rápida e intensiva. Qualquer carro pode ser completamente limpo em menos de 4 minutos. Com elevado rendimento e baixo consumo de água, o lavador é extremamente eficiente.
Limpe mais efetivamente com alta pressão
Lavadoras de alta pressão são assistentes flexíveis para lavadores de veículos. As máquinas são ideais para a pré-lavagem de sujeira pesada e para a limpeza de rodas.
Limpeza suava de estofados
Máquinas de extração da Kärcher limpam estofados de maneira gentil e profunda.
Trate água facilmente
Reutilização de água com sistemas de tratamento ajudam a diminuir o consumo de água da rede e o custo ambiental.
Precisa de ajuda para garantir uma desinfecção completa contra vírus e bactérias na empresa?
Nossos especialistas estão prontos para ajudar você a encontrar o equipamento ideal para cada aplicação, de acordo com o orçamento, o tamanho e a necessidade da sua empresa.
Limpeza começa na entrada.
A primeira impressão conta. Se a frente da sua revenda for mantida bem limpa, clientes entrarão mais facilmente. Para a área externa, dois tipos de máquinas são requeridos em particular: varredeiras eficientes para manter as superfícies limpas e máquinas específicas para o tempo ruim, como em lugares em que a neve é comum no inverno. A Kärcher oferece todas as máquinas que você precisa para áreas externas, bem como produtos de limpeza especialmente formulados para as tecnologias da Kärcher.
Varredeiras versáteis e fáceis de manobrar
Extremamente práticas para áreas medianas: varredeiras a vácuo com o modo de fácil operação, limpeza mecânica efetiva de filtros e limpeza fácil de reservatórios tornam a limpeza rápida e eficiente.
Limpeza combinada para grandes áreas
Grandes áreas como, por exemplo, a frente de oficinas, pode ser limpeza com a combinação de lavadoras de alta pressão e limpadores de superfícies para remover de maneira efetiva óleos e marcas de pneus.
Mas eficiente que uma vassoura
Varredeiras são ideias para a limpeza rápida de áreas menores.
Diga adeus a caminhos escorregadios
Limpadores de neve com pás ajustáveis e pneus especiais limpam neve mesmo sob as piores condições.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.