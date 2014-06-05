Expanda seus negócios vendendo e alugando.

Hoje em dia o objetivo principal dos postos de gasolina mudou de somente vender combustível para o fornecimento de uma gama extensa de serviços. Essa é a razão do aluguel de máquinas para limpeza, da venda de produtos de limpeza e de outros serviços de limpeza ser uma vantagem competitiva de alguns postos de gasolina. Com sua gama de produtos e sua qualidade de limpeza reconhecida, a Kärcher te ajudará a encontrar caminhos para te ajudar a expandir seus – e aumentar seus lucros.