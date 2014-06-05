Postos de gasolina
Abasteça com limpeza. Tocar um posto de gasolina moderno não consiste em apenas vender combustível, mas em fornecer uma gama de serviços, incluindo uma loja de conveniência, muitas vezes aberta 24 horas, venda de comida, e a lavagem de veículos. Essas são tarefas que requerem sistemas de limpeza e cuidado, assim os clientes sempre retornarão. A Kärcher oferece as soluções certas para todas essas áreas e é o parceiro correto para todos os requisitos de limpeza de um posto de gasolina. Descubra a gama de soluções da Kärcher nas páginas seguintes.
Limpeza superior: maior volume de negócios.
Postos de gasolina modernos se tornaram centros de serviços que as pessoas procuram quando as lojas estão fechadas. As lojas de conveniência são uma importante fonte de lucros e precisam de cuidados especiais. A Kärcher tem o know-how para te ajudar a superar os desafios de limpeza da sua loja: seja na limpeza de pisos, removendo restos de comida, ou limpando toaletes ou escritórios.
Secagem rápida
Lavadoras de piso podem limpar até mesmo os cantos em áreas que ficam sujas rapidamente, como resultado de intenso fluxo de pessoas. A Kärcher oferece soluções de limpeza com secagem rápida para todas as superfícies, diminuindo o risco de quedas.
Higiene garantida
Padarias devem ser limpas de acordo com os requisitos da indústria alimentícia. A Kärcher garante um nível impecável de higiene. E para garantir que os clientes sejam sempre atendidos rapidamente, processos de limpeza podem ser incorporados nos procedimentos de trabalho.
Aspiração fácil
Como geladeiras e câmaras frigoríficas não podem ser desligadas, a Kärcher oferece soluções potentes para a aspiração de respingos e líquidos enquanto os aparelhos permanecem ligados.
Pátio convidativamente limpo.
A primeira impressão é a que fica. Especialmente no pátio, que é primeiro ponto de contato dos clientes, enquanto enchem os tanques. Com a Kärcher, você pode manter seu posto de gasolina excepcionalmente limpo. Nossas máquinas potentes limpam bombas, mantém o piso livre de graxa e previnem escorregamentos, e asseguram que as instalações estejam varridas. Isso fará com que seus clientes sempre retornem.
Caminhos livres de graxa
Óleo e fuligem no pátio representam perigo constante. A Kärcher recomenda o uso de limpadores de superfície para lavadoras de alta pressão na limpeza de grandes áreas.
Tudo sempre limpo
Utilizando lavadoras de alta pressão movidas a eletricidade, você pode limpar de maneira segura e eficiente as bombas de combustível, placas e reservatórios.
Limpe grandes áreas sem esforço
Seja para a limpeza de folhas, caminhos ou cascalho: a Kärcher oferece soluções inovadoras para a varredura de grandes áreas. O princípio da pá de lixo eficiente, por exemplo, reduz o esforço de varredura e minimiza a dispersão de poeira.
Lava-rápido bem conservado
Com a Kärcher você pode limpar seu lavador de veículos, assegurando sua preservação. Nenhum tipo de ácido é utilizado, que poderia danificar os azulejos. Ainda mais, a composição dos agentes de limpeza assegura que produtos químicos nocivos não estarão presentes na água de lavagem dos veículos.
Serviços excelentes para seus clientes: lavagem de veículos.
Quando se trata da limpeza de veículos, resultados excepcionais são esperados. Para a Kärcher, isso não significa apenas resultados perfeitos para seus clientes, mas também mais vendas para seu posto de gasolina. A Kärcher é a referência em conceitos de limpeza e atende a qualquer requisito: de aspiradores de pó compactos a lavadores de veículo completamente equipados, todos os tipos de máquinas podem ser encontrados na nossa linha de produtos.
Limpeza de qualidade a custos competitivos
Quando assunto é a limpeza de veículos para seu posto de gasolina, você procura por lavadores automáticos com custos inicias e de operação competitivos? A linha de lavadores de veículos da Kärcher apresenta variações de desempenho e cores e pode ser adaptada ao seu posto de gasolina e aos veículos atendidos. A combinação de lavadores com aspiradores de pó self-service é ideal para fornecer aos seus clientes a solução completa de limpeza, tanto interior quanto exterior.
Soluções self-service lucrativas
Da inventora da tecnologia de alta pressão vem o sistema self-service de lavagem de veículos, com as últimas tecnologias: tratamento de água e sistemas de osmose reversa asseguram limpeza superior e resultados duradouros, enquanto a espuma seca limpa intensivamente com consumo reduzido de água.
Limpeza de interiores
A Kärcher oferece aspiradores de pó self-service que podem limpar sujeira pesada intensivamente. Eles são uma ótima solução para rendimentos adicionais.
Expanda seus negócios vendendo e alugando.
Hoje em dia o objetivo principal dos postos de gasolina mudou de somente vender combustível para o fornecimento de uma gama extensa de serviços. Essa é a razão do aluguel de máquinas para limpeza, da venda de produtos de limpeza e de outros serviços de limpeza ser uma vantagem competitiva de alguns postos de gasolina. Com sua gama de produtos e sua qualidade de limpeza reconhecida, a Kärcher te ajudará a encontrar caminhos para te ajudar a expandir seus – e aumentar seus lucros.
Marketing
Conselhos desde o início: a Kärcher oferece suporte de merchandising fornecendo displays para produtos e materiais de marketing, bem como assistência para assistência na escolha dos produtos.
Qualidade surpreendente
Testada e aprovada: a qualidade superior das nossas máquinas foi demonstrada por resultados excepcionais obtidos em vários testes. Milhões de clientes satisfeitos no mundo todo são a prova do desempenho da nossa limpeza e dos nossos serviços ao consumidor. Associe nossa imagem positiva aos seus negócios.
Treinamentos para atender bem aos consumidores
Se você responder as perguntas dos consumidores de maneira profunda, com certeza suas vendas aumentarão. A Kärcher oferece treinamentos na Academia Kärcher, onde você aprende dicas práticas sobre nossos produtos e produtos de limpeza e recomendações para a melhor operação de todos os sistemas.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.