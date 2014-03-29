Indústria hoteleira
Os hotéis mais bem cuidados da cidade.Administração sustentável da higiene é agora uma prática comum na hotelaria e em restaurantes. Ela promove o bem-estar dos hóspedes e reflete a filosofia do hotel. Além disso, a manutenção profissional aumenta a vida útil das instalações. Gestores preocupados com os custos investem em sistemas de limpeza Kärcher, porque eles são econômicos, intuitivos na operação e de extraordinária longa duração.
Pronto para receber clientes em grande estilo
A primeira impressão conta. Isto é especialmente verdadeiro no ramo de hotéis e restaurantes. A limpeza é a primeira impressão que se tem de um hotel. Principais hotéis e prestadores de serviço contam com a Kärcher, líder mundial do mercado, para suas tarefas de limpeza. De lavadoras de piso para o foyer até aspiradores de pó incrivelmente silenciosos para o lobby, a Kärcher sempre tem o sistema de limpeza ideal.
Aposente sua pá e a vassoura
A micro vassoura a bateria KM 35/5 ou a vassoura elétrica EB 30/1 Adv Li-Ion são ideais para a limpeza de entradas e áreas de recepção. Elas pegam a sujeira solta de pisos duros e carpetes rapidamente, em silêncio e facilmente. Estão prontamente disponíveis quando você precisar e podem ser guardadas muito facilmente.
Custo excelente e tecnicamente brilhantes
Lavadoras de piso deixam pisos higienicamente limpos e os deixam brilhantes. Com a sua alta pressão de contato, a tecnologia de escova rotativa é vantajosa para pisos texturizados ou com rejuntes. Máquinas com a experimentada e testada tecnologia de disco são adequados para superfícies lisas.
Poupar energia nunca foi tão divertido!
Graças a um sistema de vazão otimizada, o T 12/1 eco!efficiency oferece o mesmo desempenho de limpeza que a versão básica T 12/1 - mas com consumo de energia até 40% menor. Também é de 5 dB (A) mais silencioso.
Torque remove manchas
Polidoras Kärcher, como a BDP 43/450 C Adv, possuem elevado torque para polir superfícies a especialmente de alto brilho. A aspiração de pó durante polimento deixa o trabalho agradável e evita poeira no ar. Esta tecnologia também pontua apresenta menos desgaste e manutenção.
Apenas lave e aspire para um tapete limpo
Ideal para os tapetes muito sujos: máquinas de extração amolecem e removem a sujeira em uma única operação. As máquinas de extração Puzzi são ideais para áreas de tráfego pesado que devam ser rapidamente limpas.
Só a melhor é suficientemente boa.
Os hóspedes vêm em primeiro lugar. E os clientes querem coisas limpas e silenciosas - em todas as áreas, em todos os momentos. Sistemas de limpeza para áreas internas devem, portanto, ter características especiais: devem ser silenciosos, fáceis de transportar, projetados ergonomicamente e utilizáveis mesmo em espaços pequenos. Estas características tornam estas máquinas fáceis de usar e mais agradáveis para o operador.
Carpetes totalmente limpos
Aspiradores verticais, como o CV 38/2 combinam alto volume de aspiração com o poder de uma escova elétrica. Isto tem o efeito de elevar as fibras para permitir que o aspirador de pó remova as partículas de sujidade profunda. A luz indicadora mostra ao operador quando a configuração da escova deve ser alterada para obter melhores resultados de limpeza.
Porque menos é mais - tudo é deveria ser.
Com o T 12/1 eco!efficiency, a sujeira não vai a um saco, mas diretamente a um recipiente. Ele possui um sistema de filtros altamente eficiente. Afinal limpeza é, mas a higiene também é. E a tecnologia antiestética Irgastat garante alto poder de sucção para aspiração sem esforço.
Mangueira extra longa
O aspirador de pó por todas as superfícies – o CV 60/2 é um verdadeiro faz-tudo, ele se ajusta automaticamente para cada piso. De pisos duros para tapetes e vice-versa – alternar acessórios não é necessário. Facilidade de uso e extrema maneabilidade. Com escovas contra rotantes, escovas laterais, tubo de sucção e filtro HEPA opcional. O kit acessórios práticos para a limpeza de áreas difíceis de alcançar, bem como outros acessórios e carregador está sempre a mão.
A solução clássica para bordas e cantos
O tubo de sucção telescópico atinge os lugares onde a escova não pode alcançar. Limpeza é fácil graças à mangueira de sucção flexível.
Limpe grandes áreas de uma vez
Limpadores automáticos de tapete da série BRC combinam extração com a ação mecânica de escovas rotativas. Eles são ideais para limpeza de manutenção e limpeza básica de grandes áreas.
A mestre dos estofados
Limpadoras de extração Puzzi são excelentes na limpeza de estofados, com o desempenho de extração imbatível e tempos de secagem extremamente curtos.
Remova calcário e sujeira sem produtos químicos
A limpadora a vapor SG 4/4 remove o calcário e a sujeira dos banheiros sem o uso de produtos de limpeza. Soluções inteligentes que nunca deixam de impressionar: o sistema de dois tanques elimina o tempo de espera para o aquecimento da água. A função VapoHydro permite que o spray seja ajustado de vapor a água quente.
Enfrente os trabalhos de aspiração difíceis
Com seu sistema de alças ergonômicas, a mochila aspirador BV 5/1 pode ser vestida confortavelmente nas costas do operador - ideal para a limpeza de escadas ou entre filas estreitas de assentos. Também disponível em versão a bateria para uma flexibilidade ainda maior.
Puro relaxamento
Limpeza e higiene têm prioridade em piscinas e saunas. Sem desculpas. Sistemas de limpeza Kärcher são ideais para a limpeza no setor de bem-estar: remover a sujeira grossa e fina, dissolver o calcário e desinfetar. As áreas são deixadas com aspecto limpo e higiênico.
Para limpeza rápida
A lavadora de piso compacta BR 30/4 C é a primeira escolha para manter a higiene em áreas sensíveis, como as áreas nas quais andamos descalços. Você pode lavar, varrer e aspirar em um único procedimento ou separadamente. Rapidamente e impecavelmente.
Para pisos
A lavadora de piso BR 40/10 C apresenta uma vasta gama de funcionalidades: esfrega como uma limpadora, aspira água como um aspirador de pó e líquido e dá polimento como uma polidora. Graças ao posicionamento de seus dois rodos, pode aspirar extremamente perto dos cantos. Além disso, aspiram água em ambos os sentidos da viagem - para a frente e para trás.
Limpeza amiga do meio ambiente
A limpadora a vapor SG 4/4 garante higiene impecável em saunas sem o uso de agentes de limpeza: benéfica para as pessoas e para o ambiente.
O faz-tudo para o uso móvel.
A AP 100/50 M é uma simples e versátil solução all-in-one - adequada para diferentes superfícies. O produto de limpeza é pulverizado e aspirado.
O melhor contra a sede
Fluido corporal perdido na transpiração deve ser substituído rapidamente, de preferência com água pura. E de preferência no local. O bebedouro Kärcher WPD 100 proporciona fornecimento constante de água fria, quente ou gaseificada, da mais pura qualidade.
Desempenho de limpeza imbatível
Limpadores de superfícies, tais como o FR 30 ME, entregam 10 vezes o desempenho de limpeza, sendo indispensável para a limpeza de grandes áreas de bem-estar.
Prevenido vale por dois
O aspirador de pó e líquidos NT 70/2 remove rapidamente a água do piso para evitar o risco de escorregamento e remove a sujeira efetivamente. Seu alto poder de sucção também remove a sujeira grossa.
Zona morta para as bactérias
O kit Kärcher Inno-Foam é um sistema de espuma para limpeza e desinfecção lavadoras de alta pressão. A espuma desinfetante tem um tempo de aderência longo, o que aumenta a sua eficácia. O tubo de jato duplo é extremamente fácil de usar, a mudança entre o bico de espuma e o bico de alta pressão é feita com um simples movimento do pulso.
Limpeza de acordo com as regras da casa
A cozinha é de vital importância para a reputação de um restaurante. Por legislação também, não deve haver margem para dúvidas que a higiene é a prioridade. A Kärcher oferece todas as máquinas, acessórios e produtos de limpeza necessários para manter as superfícies de aço inox, fornos e pavimentos em condições apetitosamente limpas.
Limpeza ocasional sem fiosA BR 30/4 C Bp limpa líquidos derramados a qualquer momento. Sem fios, em vez de um emaranhado irritante de cabos. Não há risco de tropeçar ou se enroscar. No entanto, este secador purificador tem potência suficiente para limpeza completa.
Mesmo a máquina é higiênica
A lavadora de alta pressão HD 7/10 CX F foi projetada especificamente para cozinhas comerciais. Tem mangueira de alta pressão de classificação alimentícia e rodas cinza resistentes à abrasão que não deixem marcas. Juntamente com a limpadora de superfícies FR 30 ME, é indispensável em um restaurante de alto padrão.
Para trabalhos difíceis
O NT 65/2 Ap é um aspirador de pó e líquidos de alta performance, com motor duplo, para uso profissional. O filtro pode ser eficientemente limpo por jato de ar para manter o poder de sucção praticamente constante.
O perfil mais baixo da sua categoria
A lavadora de piso BRS 40/1000 C é uma máquina versátil para todas as superfícies duras. Graças ao seu estilo de construção extremamente baixo, ela consegue limpar sob armários - um fator importante para a higiene da cozinha.
Sob pressão
É necessária a força concentrada de um jato de água quente ou de vapor para remover a sujeira de fornos e fogões. Os acessórios Kärcher para limpeza a vapor, incluindo o bico detalhador, escovas com cerdas de latão, e panos de limpeza tornam a tarefa mais fácil.
Exteriores - o cartão de chamadas na entrada.
O prazer de antecipação de uma boa refeição ou um fim de semana de bem-estar atinge o seu clímax imediatamente antes da entrada. Esta expectativa pode ser reforçada uma área externa bem conservada. Essa vantagem deve ser explorada ao máximo - no estacionamento, ao longo da entrada, passarelas e piscinas. E a Kärcher você pode fazer tudo isso. Máquinas, acessórios e produtos de limpeza perfeitamente combinados.
Limpeza fácil
A Kärcher KM 90/60 R é uma varredeira compacta que combina um elevado nível de conforto de operação com alto desempenho em grandes áreas e limpeza automática do filtro. Possui assento ajustável, volante macio e rodas de grandes dimensões para facilidade de uso.
Poderia ficar mais fácil?
A compacta e extremamente manobrável KM 75/40 W limpa completamente pequenas e médias áreas sem esforço. O motor de tração substitui a força física, enquanto uma forte sucção garante limpeza sem nuvens de poeira. Disponível com um poderoso motor a gasolina ou ultra silenciosa versão a bateria para uso interno - com escovas antiestáticas opcionais.
Limpeza de superfícies com alta pressão
A limpadora de superfícies FR 30 magistralmente transforma o poder de uma lavadora de alta pressão Kärcher em desempenho de limpeza. A versão com revestimento de plástico é extremamente fácil de usar, tanto ao ar livre quanto em áreas internas.
No caminho certo
Estacionamentos de vários andares muitas vezes exigem mais das lavadoras de piso: grandes áreas, sujeira grossa e impregnada e rampas íngremes. A Kärcher BR 100/250 R é a máquina certa para este trabalho: com estrutura de aço robusto para uso pesado em áreas com declives de até 15%. Grande tanque de água e bateria poderosa para longos intervalos de trabalho.
Varrição professional realmente pode ser fácil
A inovadora vassoura elétrica KM 35/5 C é uma alternativa rápida, eficaz e confortável à varrição convencional. Graças à escova habilmente localizada, ela oferece um desempenho impressionante até em cantos. Uma bateria poderosa de lítio-íon elimina a necessidade de um cabo incômodo. O botão liga/desliga de alimentação acionado pelo pé é especialmente conveniente.
