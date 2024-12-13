Prestadores de serviços de limpeza
A terceirização de serviços de limpeza continua em crescimento, tanto em empresas privadas quanto no setor público, trazendo grandes oportunidades para prestadores de serviços. No entanto, o mercado apresenta desafios como concorrência acirrada, pressão por redução de custos e a necessidade de atender novas demandas e processos. Hoje, oferecer um bom desempenho de limpeza não é suficiente para garantir o sucesso. Eficiência, sustentabilidade e um gerenciamento eficaz tornaram-se diferenciais essenciais. É por isso que contar com um parceiro confiável faz toda a diferença. A Kärcher, líder mundial em tecnologias de limpeza, oferece soluções inovadoras que ajudam empresas prestadoras de serviços a superar desafios, otimizar resultados e se destacar no mercado.
Certa para todos os tipos de piso.
Os tipos de piso podem variar, mas a tarefa é a mesma: limpeza perfeita de pisos frios ou carpetes. A Kärcher possui as melhores soluções para limpeza profunda, limpeza de manutenção e cuidados de todos os tipos de pisos – varrição ou lavagem, automática ou manual. E acessórios especialmente desenvolvidos e produtos de limpeza perfeitamente formulados. E os resultados são perfeitos até mesmo nos cantos. Temos todas as vantagens de muitas décadas de experiência sendo líderes mundiais no mercado de tecnologia de limpeza.
Mecânica, manual, individual.
Requisitos de limpeza são diferentes em praticamente todos os casos. Dependendo do tipo de piso, da área a ser limpa, do grau de sujidade, se a área é interna ou externa, fatores como regulações de higiene, segurança do trabalho e compatibilidade ambiental devem ser levados em conta. Cada vez mais, a solução correta é a que combina a maior quantidade de elementos corretamente.
A Kärcher oferece uma gama completa de produtos e serviços em uma única fonte, que podem ser combinados para proporcionar a melhor solução em praticamente qualquer situação. E o fator decisivo não é a quantidade de máquinas disponíveis, mas sim a solução correta. Como seu parceiro nas melhores soluções, a Kärcher não oferece somente tudo o que ela pode, mas também tudo o que você precisa.
Extraindo até o último grão de sujeira dos carpetes.
Carpetes em escritórios, hotéis e escolas estão sujeitos a alto movimento de pessoas todos os dias. As limpadoras de carpetes, os aspiradores de pó e as varredeiras da Kärcher tem mostrado sua utilidade durante décadas. Essas máquinas robustas, potentes e versáteis foram desenvolvidas para limpeza profunda ou pontual de carpetes e para a remoção de manchas de estofados. Elas também limpam profundamente as fibras de cortinas, estofados e bancos de veículos.
Áreas sanitárias – limpam profundamente rejuntes e cantos.
Áreas sanitárias com pisos antiderrapantes dificultam especialmente a tarefa de limpeza. Calcário, gordura da pele e resíduos de cosméticos são encontrados em praticamente todos os cantos de banheiros e vestiários, onde os pisos antiderrapantes e os requisitos de limpeza são altos: a prevenção da transmissão de doenças nessas áreas é crucial. O uso regular de máquinas compactas e eficientes da Kärcher assegura que os pisos estejam sempre limpos profundamente, mesmo em rejuntes e cantos.
Limpeza perceptível, o dia todo.
Economia e higiene não são mutuamente excludentes na limpeza, se forem adotadas as soluções corretas. Produtos de limpeza inadequados ou doses erradas não atingirão o efeito esperado. Máquinas muito fortes, muito fracas ou inadequadas custarão mais, mesmo no curto prazo, do que a aparente economia que oferecem. Com a Kärcher, os profissionais de limpeza encontram sucesso em todos os aspectos. Para aplicação segura e alta confiabilidade. Para qualidade superior e funcionalidade excepcional. Para manutenção confiável e máxima eficiência. E para qualquer coisa que faça a diferença Kärcher.
Limpeza caseira
Higiene é essencial em cozinhas e restaurantes. Por razões normativas também, não deve haver dúvida que a limpeza é prioridade total. Para essas áreas sensíveis, a Kärcher oferece tudo para a limpeza profissional e atendimento às normas aplicáveis. Uma gama completa de ferramentas manuais, máquinas, acessórios e produtos de limpeza está disponível. Assim, a limpeza de superfícies de aço inoxidável, azulejos e pisos está garantida.
Limpeza profunda sem esforço nas áreas críticas quanto à higiene.
A limpadora a vapor SG 4/4 com tecnologia VapoHydro limpa sem o uso de produtos químicos, sendo ideal para a indústria alimentícia. Seu sistema de dois tanques e enchimento rápido assegura longos intervalos de limpeza sem interrupção. A tecnologia VapoHydro permite o ajuste preciso da pressão e da saturação do vapor (vapor ou jato de água quente). Mesmo a sujeira mais incrustada não tem chance contra as altas temperatura e pressão da SG 4/4. Lavadoras de piso compactas e móveis são ideais para a limpeza profunda ou de manutenção de todas as superfícies duras de cozinhas e restaurantes. As máquinas possuem tecnologias confiáveis e as soluções mais inovadoras, como a KART - Kärcher Advanced Response Technology – permitindo que sejam manobradas como carros.
Máquinas profissionais para limpeza profissional
Quando a indústria entre em contato com um prestador de serviços de limpeza, o prestador também precisa do parceiro certo: uma fornecedora de soluções que possa oferecer tudo e tornar tudo possível. Com máquinas para aplicação geral ou especializada. Tecnologia confiável que pode entregar máxima potência quando necessária para a remoção de sujeira pesada. Mesmo sob condições extremas de operação e tempo curto. Maquinas e acessórios que sejam ergonômicos, fáceis de manter e móveis. E que façam parte de uma rede que cubra tudo de maneira flexível.
Tudo o que a indústria precisa.
Lavadoras de alta pressão móveis ou estacionárias são essenciais em indústrias, sejam de processamento de carne, automotivas ou químicas. Apenas uma central de alta pressão da Kärcher pode atender até 12 usuários em diferentes pontos e fornecer até 12000 l/h de água sob alta pressão. Se o desempenho de limpeza das lavadoras de alta pressão convencionais não for suficiente, ainda existem as Kärcher UHP. Com água quente a até 800 bar e água fria a até 2500 bar, essas lavadoras de ultra alta pressão poderosas são lideres nas mais severas aplicações industriais, como na remoção de pinturas, limpeza de tanques e encanamentos e mesmo quebrando concreto. Frequentemente, a limpeza com água ou vapor não é uma opção, seja pelo risco de corrosão em moldes ou para evitar resíduos abrasivos. Nesses casos a escolha natural são as jateadoras de gelo seco da Kärcher, que removem a sujeira de maneira suave – utilizando esferas de gelo seco
Imbativelmente versáteis.
Como inventora das lavadoras de alta pressão, a Kärcher oferece uma gama de lavadoras de alta pressão que não deixam nada a desejar em termos de aspectos técnicos e escopo de aplicação – sejam a água fria ou quente, movidas a eletricidade ou a motores de combustão, móveis ou estacionárias. Com a mesma tecnologia, a mesma qualidade e os mesmos patamares de eficiência, as varredeiras da Kärcher são excelentes na limpeza exterior em vários tipos de terrenos e superfícies. Sempre a melhor máquina para qualquer necessidade.
Máquinas para o ano todo.
Varredeiras, lavadoras, limpeza de gramados e neve – essas são as quatro estações dos veículos de limpeza da Kärcher. Elas oferecem limpeza profissional de alta potência e máxima eficiência, sendo ideais para o ano todo. E quando aplicações específicas necessitam de soluções específicas, a Kärcher oferece todo um alfabeto de acessórios: e você também vai encontrar praticamente qualquer solução especial que precisar.
Precisa de ajuda? Converse com um especialista!
Consultoria técnica gratuita e especializada para encontrar a solução perfeita para você.
Descubra o equipamento de limpeza ideal para suas necessidades.
Simples e sem compromisso. Nossa equipe está pronta para te ajudar!