Prestadores de serviços de limpeza

Mecânica, manual, individual.

Requisitos de limpeza são diferentes em praticamente todos os casos. Dependendo do tipo de piso, da área a ser limpa, do grau de sujidade, se a área é interna ou externa, fatores como regulações de higiene, segurança do trabalho e compatibilidade ambiental devem ser levados em conta. Cada vez mais, a solução correta é a que combina a maior quantidade de elementos corretamente.

A Kärcher oferece uma gama completa de produtos e serviços em uma única fonte, que podem ser combinados para proporcionar a melhor solução em praticamente qualquer situação. E o fator decisivo não é a quantidade de máquinas disponíveis, mas sim a solução correta. Como seu parceiro nas melhores soluções, a Kärcher não oferece somente tudo o que ela pode, mas também tudo o que você precisa.