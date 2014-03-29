Setor da saúde
Higiene perfeita com alta eficiência. A operação diária de hospitais e clínicas bem sucedidos é fortemente ligado à higiene e à eficiência. É de vital importância a higiene, em particular a garantia da não transmissão de infecções, e deve ser assegurada em todos locais, através de cuidados e da limpeza. As várias áreas dos hospitais requerem soluções específicas de limpeza – das áreas pequenas às grandes, das cozinhas às salas de operação. Em hospitais e clínicas movimentados, a limpeza de manutenção é crucial, já que raramente há tempo para a limpeza profunda. Normas de higiene estritas, pressão por custos baixos e competição faz das coisas mais difíceis. A Kärcher oferece produtos que são ideais para o atingimento dessas demandas: sistemas de limpeza profissionais e eficientes. E serviços de limpeza móvel a intensiva.
Corredores - limpos e seguros.
O tráfego constante em áreas públicas, como corredores, deixa pouco tempo para a limpeza. O balanço entre limpeza de manutenção, intermediária e profunda é essencial. Na limpeza total, retenção de valor, eliminação da poeira e segurança – para todos os tipos de piso, duros ou carpetes. A Kärcher coloca a higiene em primeiro lugar.
Carpetes limpos rapidamente
Quando não há tempo para a limpeza profunda de carpetes: a máquina de limpeza de carpetes BRC 45/45 C em conjunto com o detergente iCapsol RM 768 proporciona ótimos resultados e deixa o piso seco o suficiente para ser utilizado em 20 minutos.
Ideal para halls de entrada
A lavadora de pisos B 90 foi desenvolvida para a limpeza de grandes áreas. Ela apresenta função de pré-varrição, que remove a sujeira leve e solta. O disco de diamante deixa pisos de pedra brilhantes por mais tempo. Graças ao seu funcionamento silencioso, a B 90 é ideal para áreas com pacientes.
Manobrável e rápida em corredores
As BD 50/40 RS são as mais manobráveis de sua categoria. A visibilidade é excelente em corredores. Fáceis de entrar e sair. São as soluções eficientes para a limpeza de manutenção de pisos duros.
A eficiência é uma questão de ajuste
A B 60 com sistema KIK é totalmente configurável e seus sistema de limpeza do interior do tanque assegura higiene não somente nos pisos. No modo eco!efficiency, a velocidade da escova e a potencia de sucção podem ser reduzidas quando a sujeira for leve.
O aspirador de pó mais rápido da sua categoria
O aspirador T 12/1 eco!efficiency com filtro HEPA foi desenvolvido para atender todos os requisitos de higiene. A redução do ruído de operação em 5 dB(A) quando comparado à versão básica equivale a uma redução de aproximadamente 70%.
Suma com as marcas
A BDP 43/450 C Adv e limpadora por spray economizam tampo na remoção de marcas em áreas movimentadas onde a limpeza profunda não é possível.
Áreas sanitárias – limpam profundamente rejuntes e cantos.
Áreas sanitárias com pisos antiderrapantes dificultam especialmente a tarefa de limpeza. Calcário, gordura da pele e resíduos de cosméticos são encontrados em praticamente todos os cantos de banheiros e vestiários, onde os pisos antiderrapantes e os requisitos de limpeza são altos: a prevenção da transmissão de doenças nessas áreas é crucial. O uso regular de máquinas compactas e eficientes da Kärcher assegura que os pisos estejam sempre limpos profundamente, mesmo em rejuntes e cantos.
Limpeza intermediária
A BR 30/4 C limpa cantos, curvas e áreas baixas. Com uma escova de mocrofibra, é ideal para a remoção de fios e cabelos de pisos. Ideal para utilização em áreas sanitárias ou molhadas, como, por exemplo, salas de distribuição de água.
Limpeza profunda
A BDS 43/180 C Adv é ideal para uso ininterrupto: alça com altura ajustável para operação ergonômica fácil manobrabilidade mesmo em potência máxima. Dobrável para armazenagem em pouco espaço.
Ideal para pisos texturizados
A BR 40/10 com tecnologia de rolo limpa profundamente frestas e rejuntes, esfrega e aspira em uma passada. Mantém áreas sanitárias e banheiras de exercício higienicamente limpas.
Limpa frestas e rejuntes - sem chance para a sujeira
A limpadora a vapor DE 4002 é a resposta para resíduos de sabão incrustrados em banheiros, particularmente em áreas de difícil acesso. Amiga das superfícies e do meio ambiente.
Aspiração potente
Derramamentos pequenos ou grandes são normais em hospitais. Aspiradores de pós e líquidos como o NT 48/1 são ideais para a remoção de grandes quantidades de água antes da limpeza com polidoras.
Áreas de tratamento - higiene máxima.
A limpeza de áreas estéreis como salas de operação e laboratórios necessita de equipamentos de limpeza especiais. O objetivo é alcançar e manter nível máximo de higiene para evitar infecções. Máquinas de limpeza utilizadas nessas áreas devem atender a rigorosas regras de higiene. Ainda mais, essas áreas são normalmente movimentasse sujeitas a sujeiras pesadas, tornando a tarefa de limpeza ainda mais complicada.
Rápido é melhor
Pisos perfeitamente polidos são extremamente importantes quando as superfícies estão sujeitas a estresses mecânicos e desinfetantes. A polidora de ultra rápida rotação BDP 50/1500 é ideal para pisos sujeitos a tráfego pesado e também limpa pisos irregulares.
Serviço rápido
A BD 40/12 é a alternativa inteligente a um mop graças a sua montagem rápida, excelente desempenho de limpeza e secagem rápida. Ela é movida a bateria e é compacta, além de ser versátil e facilmente manobrável. É ideal para limpeza de manutenção, especialmente em áreas pequenas.
Para demandas crescentes
Em laboratórios de análise, onde grandes quantidades de cera são usadas, a limpeza do piso é demorada, mas essencial para a segurança do trabalho. Para remover sujeira incrustada como cera, a combinação entre máquina e produto de limpeza é essencial. Por exemplo, a BR 40/10 com disco contra rotantes e auto-limpantes, em conjunto com o limpador profundo RM 750, limpa pisos e aumenta a segurança.
Ideal para salas de operação
A B 40 W atende aos mais altos requisitos: fácil de usar e tão silenciosa que pode ser usada a qualquer momento. O sistema de limpeza do tanque protege contra contaminação. Bateiras livres de manutenção asseguram operação livre de problemas. Graças ao seu design compacto e a sua manobrabilidade, a B 40 é ideal para salas de operação.
Silenciosa, mas dura com a sujeira
Trocas frequentes de roupa geram uma quantidade significativa de poeira. Com apenas 56 dB (A), o T 15/1 é o mais silencioso de sua categoria e pode ser usado a qualquer momento. Filtro HEPA padrão.
Cozinhas apetitosamente limpas.
Preparar comida para uma grande quantidade de pessoas requer altos índices de higiene. A Kärcher oferece sistemas que entendem ao conceito HACCP e à todas as normas de limpeza com a utilização de equipamentos. Na preparação, no armazenamento e na distribuição. Para várias aplicações de limpeza, de áreas de trabalho aos carrinhos de comida. Na remoção de sujeira incrustada. Também efetivas em pisos texturizados.
Limpa frestas e rejuntes - sem chance para a sujeira
Por ser compacta, a lavadora BRS 40/100 atinge facilmente as regiões abaixo de aparelhos de cozinha e bancadas. Com tecnologia de rolo, é a alternativa a máquinas de disco.
Alta pressão na cozinha
Limpeza com alta pressão e sucção integrada é ideal para cozinhas. O limpador de superfícies FRV 30 limpa e succiona ao mesmo tempo. Utilizado com o removedor de gordura e proteínas RM 731, a limpeza do piso é perfeita.
Alta e baixa
A B 40 W foi desenvolvida para atender aos princípios HACCP e assegura limpeza ótima para áreas grandes. Apresentando uma escova de rolo como cerdas altas e baixas, também limpa pisos antiderrapantes facilmente. Conta com o sistema DOSE para a dosagem ideal de produtos de limpeza.
Refeitórios
Refeitórios estão sujeitos a sujeiras pesadas como pingos de café, gorduras e proteínas. A BD 40/12 C remove facilmente e profundamente sujeiras impregnadas em pisos de refeitórios. Também atinge áreas inacessíveis a maquinas grandes.
Escritórios e salas de reunião - limpos até as fibras.
Escritórios e salas de reunião em hospitais possuem muitas vezes pisos com carpetes para criar uma atmosfera agradável. Sistemas de limpeza específicos são necessários para reter valor. Também é necessário manter a higiene elevada para evitar a transmissão de doenças – sujeira e germes não fazem a distinção entre áreas clínicas e escritórios.
Silenciosos e universais
Aspiradores de pó como o T 15/1 são perfeitos para limpeza de manutenção – com ou sem sacos: eles removem a sujeira de carpetes, pisos laminados ou de PVC sem esforço.
Para todas as superfícies
A vassoura elétrica CV 60/2 se ajusta automaticamente a qualquer tipo de piso. De pisos duros a carpetes e de volta a pisos duros – sem ter que trocar acessórios. Uso fácil e excelente manobrabilidade. Desempenho encontra a versatilidade: rolos contra-rotantes, escova lateral, mangueira de sucção e filtro HEPA opcional. Kit de acessórios para áreas de difícil acesso. Alocação para armazenagem de acessórios.
Limpeza profunda
Carpetes estão sujeitos a tráfego pesado todos os dias. É por isso que os profissionais de limpeza preferem limpadoras de carpete da Kärcher. Máquinas robustas, potentes e versáteis, projetadas para limpeza profunda de carpetes e também são ideais para limpeza intermediária e remoção de manchas de estofados. Também podem ser utilizadas para a limpeza profunda de persianas com réguas de tecido e estofados. Com os acessórios apropriados, podem também limpar azulejos e janelas.
Torque ganha da sujeira
Polidoras movidas a bateria da Kärcher, como a compacta BDP 43/1500 C, geram torque elevado e produzem brilho excepcional. A aspiração de pó torna o trabalho ainda mais fácil. Esta tecnologia também apresenta baixos índices de desgaste e manutenção.
Alto desempenho em todas as áreas.
Não é importante que somente as áreas externas dos hospitais passem uma boa impressão: manutenção da infraestrutura durante o ano todo é indispensável para assegurar que todas as tarefas possam ser realizadas sem problemas e de forma segura. Isso se aplica, em especial, para a entrada de ambulâncias, entradas e caminhos para pacientes e funcionários. Igualmente importantes são a limpeza de estacionamentos e a manutenção de áreas gramadas. Varredeiras da Kärcher entregam o poder e versatilidade para o trabalho: varrição com piso seco ou molhado. Cortar grama. Coletar folhas. E fornecer um serviço completo de inverno.
No caminho certo
Estacionamentos de vários andares muitas vezes exigem mais das lavadoras de piso: grandes áreas, sujeira grossa e impregnada e rampas íngremes. A Kärcher BR 100/250 R é a máquina certa para este trabalho: com estrutura de aço robusto para uso pesado em áreas com declives de até 15%. Grande tanque de água e bateria poderosa para longos intervalos de trabalho.
Poderia ficar mais fácil?
A compacta e extremamente manobrável KM 75/40 W limpa completamente pequenas e médias áreas sem esforço. O motor de tração substitui a força física, enquanto uma forte sucção garante limpeza sem nuvens de poeira. Disponível com um poderoso motor a gasolina ou ultra silenciosa versão a bateria para uso interno - com escovas antiestáticas opcionais.
O padrão para a eficiência
A MC 50 demonstra diariamente que economia e ecologia podem andar de mãos dadas. Uma varredeira compacta, altamente eficiente e amiga do meio ambiente em todos os aspectos. O inovador sistema de aspiração conta com uma turbina que atinge potência máxima de sucção em 75% da máxima rotação. O resultado: mais silenciosa, menor consumo de energia, menores emissões e menor desgaste. A MC 50 emite menos gás carbônico do que a rigorosa norma STAGE IIIa.
Progressos fáceis
A Kärcher KM 90/60 R é uma varredeira compacta que combina um elevado nível de conforto de operação com alto desempenho em grandes áreas e limpeza automática do filtro. Possui assento ajustável, volante macio e rodas de grandes dimensões para facilidade de uso.
Para uso durante todo o ano.
A MC 50 Advanced proporciona resultados excelentes e é adequada para uso durante todo o ano. O sistema de troca rápida permite que acessórios, tais como cortador ou espalhador de neve sejam conectados em poucos minutos.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.