Setor da saúde



Higiene perfeita com alta eficiência. A operação diária de hospitais e clínicas bem sucedidos é fortemente ligado à higiene e à eficiência. É de vital importância a higiene, em particular a garantia da não transmissão de infecções, e deve ser assegurada em todos locais, através de cuidados e da limpeza. As várias áreas dos hospitais requerem soluções específicas de limpeza – das áreas pequenas às grandes, das cozinhas às salas de operação. Em hospitais e clínicas movimentados, a limpeza de manutenção é crucial, já que raramente há tempo para a limpeza profunda. Normas de higiene estritas, pressão por custos baixos e competição faz das coisas mais difíceis. A Kärcher oferece produtos que são ideais para o atingimento dessas demandas: sistemas de limpeza profissionais e eficientes. E serviços de limpeza móvel a intensiva.