Varredeira com sucção KM 100/100 R GLP

Varredeira com operador a bordo, movida a gás GLP. Máquina com acionamento automático, varrição de 1.000mm e 2 reservatórios com a capacidade 100 litros. Indicado para pátios, ruas fabris, armazéns, estacionamentos, garagens e etc.

Varredeira com operador a bordo movida por motor a gás GLP. Possui faixa de varrição de 1.000mm e 2 reservatórios de coleta removíveis tipo gaveta com capacidade de 100 litros. Possui sistema de aspiração para evitar a suspensão de pó durante a operação e acionamento automático para limpeza do filtro quando o operador deixa o assento. Composto por 01 escova central e 01 escova lateral capaz de varrer cantos. Capaz de limpar de pisos planos e/ou levemente acidentados em áreas interna e externa com sujidades como areias, granulados, folhas de tamanho pequeno a médio, sementes/grãos entre outros. Indicado para áreas como pátios, ruas fabris, estacionamentos, garagens e etc.

Especificações

Dados técnicos

Potência (W) 6,7
Tipo de drive GLP
Produtividade (m²/h) 8000
Faixa de trabalho (mm) 700
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 1300
Reservatório (L) 100
Capacidade de vencer aclives (%) 18
Velocidade de operação (km/h) 8
Área do filtro (m²) 6
Peso (com acessórios) (kg) 340
Medidas (c x l x a) (mm) 2006 x 1005 x 1343
Vista Explodida KM 100/100

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