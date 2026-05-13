Varredeira com sucção KM 100/100 R GLP
Varredeira com operador a bordo, movida a gás GLP. Máquina com acionamento automático, varrição de 1.000mm e 2 reservatórios com a capacidade 100 litros. Indicado para pátios, ruas fabris, armazéns, estacionamentos, garagens e etc.
Varredeira com operador a bordo movida por motor a gás GLP. Possui faixa de varrição de 1.000mm e 2 reservatórios de coleta removíveis tipo gaveta com capacidade de 100 litros. Possui sistema de aspiração para evitar a suspensão de pó durante a operação e acionamento automático para limpeza do filtro quando o operador deixa o assento. Composto por 01 escova central e 01 escova lateral capaz de varrer cantos. Capaz de limpar de pisos planos e/ou levemente acidentados em áreas interna e externa com sujidades como areias, granulados, folhas de tamanho pequeno a médio, sementes/grãos entre outros. Indicado para áreas como pátios, ruas fabris, estacionamentos, garagens e etc.
Especificações
Dados técnicos
|Potência (W)
|6,7
|Tipo de drive
|GLP
|Produtividade (m²/h)
|8000
|Faixa de trabalho (mm)
|700
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|1300
|Reservatório (L)
|100
|Capacidade de vencer aclives (%)
|18
|Velocidade de operação (km/h)
|8
|Área do filtro (m²)
|6
|Peso (com acessórios) (kg)
|340
|Medidas (c x l x a) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
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