Varredeira KM 70/15 C Classic
Varredeira manual compacta KM 70/15 C Classic, sempre pronta para limpar pequenas áreas internas e externas com máxima eficiência e agilidade.
Com a varredeira manual compacta KM 70/15 C Classic, espaços internos e externos são limpos com facilidade. Em áreas acima de 100 m², é muito mais eficiente que uma vassoura. Seu baixo peso e rodas de baixa resistência facilitam a manobra. O rolo varredor é acionado pela roda esquerda, garantindo a coleta de resíduos no reservatório. A escova lateral limpa cantos e pode ser recolhida para reduzir poeira em espaços abertos. Ajustável para evitar desgaste, a escova não exige ferramentas para troca. O reservatório é removível e pode ser posicionado verticalmente. A alça dobrável ajusta-se à altura do operador e economiza espaço no armazenamento.
Características e benefícios
LeveBoa manobrabilidade Fácil de transportar, mesmo subindo ou descendo degraus
Recipiente grande de sujeiraAlça ergonômica no reservatório para fácil manuseio e esvaziamento O reservatório de resíduos é autoportante
Escova lateral ajustávelGarante a varrição ideal de bordas e cantos A pressão da escova lateral se adapta para a limpeza eficiente de diferentes superfícies Pode ser recolhida para limpeza de espaços abertos para reduzir a dispersão de poeira
Alça ajustável
- Extremamente ergonômico
- Dobrável para economizar espaço de armazenamento
Acionamento do rolo varredor principal
- Rolo varredor principal acionado pelas rodas de transporte
- Resultado de varrição uniforme
A escova lateral pode ser substituída sem ferramentas
- Esforço de manutenção minimizado
- Sem tempo de inatividade da máquina devido a serviços de manutenção
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Limpeza Manual
|Produtividade (m²/h)
|2800
|Faixa de trabalho (mm)
|480
|Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm)
|700
|Cor
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|12,8
|Peso incl. Embalagem (kg)
|16,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Equipamento
- Acionamento de varrição manual
- Alça de manuseamento dobrável
- Princípio pá e vassoura
- Uso externo
- Uso interno
Videos
Áreas de aplicação
- Estacionamentos
- Caminos
- Hotel
- Fábricas
- Também adequado para varrição em propriedades agrícolas, fazendas e celeiros
Acessórios opcionais
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