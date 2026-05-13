Com a varredeira manual compacta KM 70/15 C Classic, espaços internos e externos são limpos com facilidade. Em áreas acima de 100 m², é muito mais eficiente que uma vassoura. Seu baixo peso e rodas de baixa resistência facilitam a manobra. O rolo varredor é acionado pela roda esquerda, garantindo a coleta de resíduos no reservatório. A escova lateral limpa cantos e pode ser recolhida para reduzir poeira em espaços abertos. Ajustável para evitar desgaste, a escova não exige ferramentas para troca. O reservatório é removível e pode ser posicionado verticalmente. A alça dobrável ajusta-se à altura do operador e economiza espaço no armazenamento.