Varredeira KM 70/15 C Classic

Varredeira manual compacta KM 70/15 C Classic, sempre pronta para limpar pequenas áreas internas e externas com máxima eficiência e agilidade.

Com a varredeira manual compacta KM 70/15 C Classic, espaços internos e externos são limpos com facilidade. Em áreas acima de 100 m², é muito mais eficiente que uma vassoura. Seu baixo peso e rodas de baixa resistência facilitam a manobra. O rolo varredor é acionado pela roda esquerda, garantindo a coleta de resíduos no reservatório. A escova lateral limpa cantos e pode ser recolhida para reduzir poeira em espaços abertos. Ajustável para evitar desgaste, a escova não exige ferramentas para troca. O reservatório é removível e pode ser posicionado verticalmente. A alça dobrável ajusta-se à altura do operador e economiza espaço no armazenamento.

Características e benefícios
Varredeira KM 70/15 C Classic: Leve
Leve
Boa manobrabilidade Fácil de transportar, mesmo subindo ou descendo degraus
Varredeira KM 70/15 C Classic: Recipiente grande de sujeira
Recipiente grande de sujeira
Alça ergonômica no reservatório para fácil manuseio e esvaziamento O reservatório de resíduos é autoportante
Varredeira KM 70/15 C Classic: Escova lateral ajustável
Escova lateral ajustável
Garante a varrição ideal de bordas e cantos A pressão da escova lateral se adapta para a limpeza eficiente de diferentes superfícies Pode ser recolhida para limpeza de espaços abertos para reduzir a dispersão de poeira
Alça ajustável
  • Extremamente ergonômico
  • Dobrável para economizar espaço de armazenamento
Acionamento do rolo varredor principal
  • Rolo varredor principal acionado pelas rodas de transporte
  • Resultado de varrição uniforme
A escova lateral pode ser substituída sem ferramentas
  • Esforço de manutenção minimizado
  • Sem tempo de inatividade da máquina devido a serviços de manutenção
Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Limpeza Manual
Produtividade (m²/h) 2800
Faixa de trabalho (mm) 480
Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm) 700
Cor Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 12,8
Peso incl. Embalagem (kg) 16,1
Medidas (c x l x a) (mm) 1198 / 818 / 1003

Equipamento

  • Acionamento de varrição manual
  • Alça de manuseamento dobrável
  • Princípio pá e vassoura
  • Uso externo
  • Uso interno
Videos
Áreas de aplicação
  • Estacionamentos
  • Caminos
  • Hotel
  • Fábricas
  • Também adequado para varrição em propriedades agrícolas, fazendas e celeiros
Acessórios opcionais
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