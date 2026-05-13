Robusta e durável, a KM 130/300 R I da Kärcher é ideal para altos volumes de sujeira. O grande reservatório e o potente motor a diesel suportam operações longas, com estrutura metálica e alavancas projetadas para o uso industrial pesado. Possui sistema de filtro de bolso altamente eficaz e regulagem opcional da escova lateral para reduzir a dispersão de poeira, garantindo varrição limpa em ambientes extremos. O design foca no usuário com assento conforto, carregador USB e indicadores LED de status. Segurança garantida por rodas de borracha maciça, faróis LED e giroflex. Kits de acessórios estão disponíveis para adaptar a máquina a necessidades específicas.