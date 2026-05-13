Varredeira com sucção KM 130/300 RI D

Varredeira industrial KM 130/300 R I: construção robusta, operação simples e alta potência de varrição, ideal para sujeira pesada e aplicações industriais severas.

Robusta e durável, a KM 130/300 R I da Kärcher é ideal para altos volumes de sujeira. O grande reservatório e o potente motor a diesel suportam operações longas, com estrutura metálica e alavancas projetadas para o uso industrial pesado. Possui sistema de filtro de bolso altamente eficaz e regulagem opcional da escova lateral para reduzir a dispersão de poeira, garantindo varrição limpa em ambientes extremos. O design foca no usuário com assento conforto, carregador USB e indicadores LED de status. Segurança garantida por rodas de borracha maciça, faróis LED e giroflex. Kits de acessórios estão disponíveis para adaptar a máquina a necessidades específicas.

Características e benefícios
Varredeira com sucção KM 130/300 RI D: Operação por alavanca simples e robusta
Operação por alavanca simples e robusta
Todas as funções importantes podem ser operadas via alavancas para conveniência Luzes indicadoras de LED para o status operacional Operação conveniente de 1 pedal com seletor para marcha à frente e à ré
Varredeira com sucção KM 130/300 RI D: Sistema de descarte de sujeira basculante com acionamento hidráulico
Sistema de descarte de sujeira basculante com acionamento hidráulico
Resíduos pode ser esvaziado de forma segura, fácil e sem contato Sistema sem esforço para esvaziamento do reservatório em altura de até 1,40 m
Varredeira com sucção KM 130/300 RI D: Regulagem opcional da velocidade da escova lateral
Regulagem opcional da velocidade da escova lateral
Sistema de alimentação ideal que direciona os resíduos para o rolo varredor Reduz efetivamente a dispersão de poeira durante a varrição Impacto de poeira significativamente menor para o usuário
Design ergonômico e amigável ao usuário
  • Assento conforto ajustável à altura do usuário
  • Permite trabalhar sem fadiga, mesmo por longos períodos, se necessário
  • Fácil acessibilidade dos elementos de controle para um ambiente de trabalho relaxado
Filtro de bolso de grande área
  • A grande área de filtragem mantém baixos os níveis de poeira durante a varrição
  • Limpeza prática do filtro com motor vibratório
Tração totalmente hidráulica e acionamento do rolo principal/escova lateral
  • Baixíssima manutenção, economizando tempo e dinheiro
  • Engenharia de acionamento livre de desgaste
  • Ultradurável mesmo em ambientes de trabalho severos
Manutenção muito fácil
  • Sistema de filtro de bolso de fácil acesso
  • Tecnologia de baixa manutenção com acionamento totalmente hidráulico e sem eletrônicos
Tração traseira hidráulica com pneus de borracha maciça
  • Fácil de manobrar mesmo em espaços confinados
  • Pneus à prova de furos feitos de borracha maciça, tornando objetos cortantes inofensivos
Princípio pá e vassoura
  • Sistema versatil; excelente em limpeza em pó fino e sujidade pesada
  • Baixa dispersão de pó
Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Diesel
Unidade de tração Motor de quatro tempos
Fabricante de motor Yanmar
Potência (kW) 15,8
Produtividade (m²/h) 13000
Faixa de trabalho (mm) 1000
Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm) 1300
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 1550
Reservatório (L) 300
Capacidade de vencer aclives (%) 18
Velocidade de operação (km/h) 10
Área do filtro (m²) 7,8
Capacidade de carga (kg) 477
Peso (com acessórios) (kg) 970
Peso, pronto para operar (kg) 970
Peso (com embalagem) (kg) 970
Medidas (c x l x a) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Itens inclusos

  • Filtro pequeno
  • Rodas maciças de borracha

Equipamento

  • Sistema automático de limpeza do filtro
  • Escova Lateral Ajustável
  • Articulação
  • Poder de sucção ajustável
  • Princípio pá e vassoura
  • Tração frente
  • Tração ré
  • Aspiração
  • Elevação hidráulica do container
  • Uso externo
  • Horimetro
  • Função de varrição, pode ser desligada
  • Sistema automático de compensação de desgaste da e
Varredeira com sucção KM 130/300 RI D
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Áreas de aplicação
  • Excelente performance na industria de transformação alimenticia
  • Excelente performance na industria de fundição de metal
  • Excelente performance na industria metal mecanica
  • Excelente performance em areas de estoque
  • Excelente performance na construção civil
  • Excelente performance em instalações siderúrgicas
  • Excelente performance na industria processamento de materia-prima
Acessórios opcionais