Varredeira com sucção KM 130/300 RI D
Varredeira industrial KM 130/300 R I: construção robusta, operação simples e alta potência de varrição, ideal para sujeira pesada e aplicações industriais severas.
Robusta e durável, a KM 130/300 R I da Kärcher é ideal para altos volumes de sujeira. O grande reservatório e o potente motor a diesel suportam operações longas, com estrutura metálica e alavancas projetadas para o uso industrial pesado. Possui sistema de filtro de bolso altamente eficaz e regulagem opcional da escova lateral para reduzir a dispersão de poeira, garantindo varrição limpa em ambientes extremos. O design foca no usuário com assento conforto, carregador USB e indicadores LED de status. Segurança garantida por rodas de borracha maciça, faróis LED e giroflex. Kits de acessórios estão disponíveis para adaptar a máquina a necessidades específicas.
Características e benefícios
Operação por alavanca simples e robustaTodas as funções importantes podem ser operadas via alavancas para conveniência Luzes indicadoras de LED para o status operacional Operação conveniente de 1 pedal com seletor para marcha à frente e à ré
Sistema de descarte de sujeira basculante com acionamento hidráulicoResíduos pode ser esvaziado de forma segura, fácil e sem contato Sistema sem esforço para esvaziamento do reservatório em altura de até 1,40 m
Regulagem opcional da velocidade da escova lateralSistema de alimentação ideal que direciona os resíduos para o rolo varredor Reduz efetivamente a dispersão de poeira durante a varrição Impacto de poeira significativamente menor para o usuário
Design ergonômico e amigável ao usuário
- Assento conforto ajustável à altura do usuário
- Permite trabalhar sem fadiga, mesmo por longos períodos, se necessário
- Fácil acessibilidade dos elementos de controle para um ambiente de trabalho relaxado
Filtro de bolso de grande área
- A grande área de filtragem mantém baixos os níveis de poeira durante a varrição
- Limpeza prática do filtro com motor vibratório
Tração totalmente hidráulica e acionamento do rolo principal/escova lateral
- Baixíssima manutenção, economizando tempo e dinheiro
- Engenharia de acionamento livre de desgaste
- Ultradurável mesmo em ambientes de trabalho severos
Manutenção muito fácil
- Sistema de filtro de bolso de fácil acesso
- Tecnologia de baixa manutenção com acionamento totalmente hidráulico e sem eletrônicos
Tração traseira hidráulica com pneus de borracha maciça
- Fácil de manobrar mesmo em espaços confinados
- Pneus à prova de furos feitos de borracha maciça, tornando objetos cortantes inofensivos
Princípio pá e vassoura
- Sistema versatil; excelente em limpeza em pó fino e sujidade pesada
- Baixa dispersão de pó
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Diesel
|Unidade de tração
|Motor de quatro tempos
|Fabricante de motor
|Yanmar
|Potência (kW)
|15,8
|Produtividade (m²/h)
|13000
|Faixa de trabalho (mm)
|1000
|Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm)
|1300
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|1550
|Reservatório (L)
|300
|Capacidade de vencer aclives (%)
|18
|Velocidade de operação (km/h)
|10
|Área do filtro (m²)
|7,8
|Capacidade de carga (kg)
|477
|Peso (com acessórios) (kg)
|970
|Peso, pronto para operar (kg)
|970
|Peso (com embalagem) (kg)
|970
|Medidas (c x l x a) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Itens inclusos
- Filtro pequeno
- Rodas maciças de borracha
Equipamento
- Sistema automático de limpeza do filtro
- Escova Lateral Ajustável
- Articulação
- Poder de sucção ajustável
- Princípio pá e vassoura
- Tração frente
- Tração ré
- Aspiração
- Elevação hidráulica do container
- Uso externo
- Horimetro
- Função de varrição, pode ser desligada
- Sistema automático de compensação de desgaste da e
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Áreas de aplicação
- Excelente performance na industria de transformação alimenticia
- Excelente performance na industria de fundição de metal
- Excelente performance na industria metal mecanica
- Excelente performance em areas de estoque
- Excelente performance na construção civil
- Excelente performance em instalações siderúrgicas
- Excelente performance na industria processamento de materia-prima