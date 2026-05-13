Varredeira com sucção KM 130/300 RI LPG

Varredeira industrial KM 130/300 R I LPG: robustez, operação simples e varrição potente para aplicações exigentes ao ar livre ou em áreas internas bem ventiladas.

Ideal para áreas com muita sujeira e poeira, tanto externas quanto internas ventiladas: a Kärcher KM 130/300 R I LPG. Seu grande reservatório e motor a GLP permitem limpezas extensas, enquanto a estrutura metálica e operação por alavanca atendem ao rigor industrial. Equipada com filtro plissado plano e controle de velocidade da escova lateral para guiar os resíduos com mínima dispersão de pó, garante limpeza eficiente até em locais muito empoeirados. Inclui assento conforto, compartimentos práticos e luzes LED de status. Rodas maciças antifuro, faróis LED e giroflex garantem a segurança. Kits opcionais permitem especializar a máquina para tarefas específicas.

Características e benefícios
Operação por alavanca simples e robusta
  • Todas as funções importantes podem ser operadas via alavancas para conveniência
  • Luzes indicadoras de LED para o status operacional
  • Operação conveniente de 1 pedal com seletor para marcha à frente e à ré
Sistema de descarte de sujeira basculante com acionamento hidráulico
  • Resíduos pode ser esvaziado de forma segura, fácil e sem contato
  • Sistema sem esforço para esvaziamento do reservatório em altura de até 1,40 m
Regulagem opcional da velocidade da escova lateral
  • Sistema de alimentação ideal que direciona os resíduos para o rolo varredor
  • Reduz efetivamente a dispersão de poeira durante a varrição
  • Impacto de poeira significativamente menor para o usuário
Design ergonômico e amigável ao usuário
  • Assento conforto ajustável à altura do usuário
  • Permite trabalhar sem fadiga, mesmo por longos períodos, se necessário
  • Fácil acessibilidade dos elementos de controle para um ambiente de trabalho relaxado
Filtro plano plissado
  • A grande área de filtragem mantém baixos os níveis de poeira durante a varrição
  • Limpeza prática do filtro com motor vibratório
Tração totalmente hidráulica e acionamento do rolo principal/escova lateral
  • Baixíssima manutenção, economizando tempo e dinheiro
  • Engenharia de acionamento livre de desgaste
  • Ultradurável mesmo em ambientes de trabalho severos
Manutenção muito fácil
  • Sistema de filtro de bolso de fácil acesso
  • Tecnologia de baixa manutenção com acionamento totalmente hidráulico e sem eletrônicos
Tração traseira hidráulica com pneus de borracha maciça
  • Fácil de manobrar mesmo em espaços confinados
  • Pneus à prova de furos feitos de borracha maciça, tornando objetos cortantes inofensivos
Princípio pá e vassoura
  • Sistema versatil; excelente em limpeza em pó fino e sujidade pesada
  • Baixa dispersão de pó
Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive GLP
Unidade de tração Motor de quatro tempos
Fabricante de motor Kubota
Potência (kW) 17,5
Produtividade (m²/h) 13000
Faixa de trabalho (mm) 1000
Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm) 1300
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 1550
Reservatório (L) 300
Capacidade de vencer aclives (%) 18
Velocidade de operação (km/h) 10
Peso (com acessórios) (kg) 920
Peso, pronto para operar (kg) 920
Peso (com embalagem) (kg) 920
Medidas (c x l x a) (mm) 2082 x 1345 x 1469

Itens inclusos

  • Rodas maciças de borracha

Equipamento

  • Sistema automático de limpeza do filtro
  • Escova Central ajustável
  • Escova Lateral Ajustável
  • Articulação
  • Poder de sucção ajustável
  • Princípio pá e vassoura
  • Tração frente
  • Tração ré
  • Aspiração
  • Elevação hidráulica do container
  • Uso externo
  • Uso interno
  • Horimetro
  • Função de varrição, pode ser desligada
  • Sistema automático de compensação de desgaste da e
Varredeira com sucção KM 130/300 RI LPG
Áreas de aplicação
  • Excelente performance na industria de transformação alimenticia
  • Excelente performance na industria de fundição de metal
  • Excelente performance na industria metal mecanica
  • Excelente performance em areas de estoque
  • Excelente performance na construção civil
  • Excelente performance em instalações siderúrgicas
  • Excelente performance na industria processamento de materia-prima
Acessórios opcionais