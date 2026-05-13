Ideal para áreas com muita sujeira e poeira, tanto externas quanto internas ventiladas: a Kärcher KM 130/300 R I LPG. Seu grande reservatório e motor a GLP permitem limpezas extensas, enquanto a estrutura metálica e operação por alavanca atendem ao rigor industrial. Equipada com filtro plissado plano e controle de velocidade da escova lateral para guiar os resíduos com mínima dispersão de pó, garante limpeza eficiente até em locais muito empoeirados. Inclui assento conforto, compartimentos práticos e luzes LED de status. Rodas maciças antifuro, faróis LED e giroflex garantem a segurança. Kits opcionais permitem especializar a máquina para tarefas específicas.