Varredeira com sucção KM 150/500 R Diesel
Varredeira com aspiração e motor diesel. Máquina acionada por botões, varrição de 1.500mm e capacidade de reservatório de 500 litros. Indicado para pátios, ruas , armazéns, portos e etc.
Varredeira com operador a bordo movida por motor a diesel. Sistema de controle de funções da máquina acionadas por botões. Possui faixa de varrição de 1.500mm e reservatório de coleta basculante com capacidade de 500 litros. Possui sistema de sucção para evitar a suspensão de pó durante a operação e sistema de limpeza do filtro acionado por botão. Composto por 01 escova central flutuante que pode ser trocada sem a utilização de ferramentas e 01 escova lateral capaz de varrer cantos. Capaz de limpar de pisos planos e/ou levemente acidentados em áreas interna e externa com sujidades como areias, granulados, folhas de tamanho pequeno a médio, sementes/grãos entre outros. Indicado para áreas como pátios, ruas fabris, armazéns, portos e etc.
Características e benefícios
Tração traseira hidráulica com pneus de borracha maciçaBoa capacidade de manobra e controle, mesmo em espaços apertados Funciona mesmo em superfícies cortantes sem causar furos nos pneus
Grande área de filtragem com sistema vibratório autolimpanteGrande área de filtragem na aspiração para eliminição de poeira Limpeza por meio de motor de vibração
Chassi de aço robusto com proteção contra corrosãoPode ser usado em condições de sujidade pesada Máquinas e componentes duráveis
Facilidade de manutenção
- Tecnologia simples e elementos robustos: unidade totalmente hidráulico e elétrico, em vez de eletrônica
- Fácil acesso aos componentes de manutenção
Sistema de descarte de sujeira basculante com acionamento hidráulico
- Resíduos pode ser esvaziado de forma segura, fácil e sem contato
- Reservatorio de sujeira pode ser erguido até 1,52 m
Princípio pá e vassoura
- Sistema versatil; excelente em limpeza em pó fino e sujidade pesada
- Baixa dispersão de pó
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Diesel
|Unidade de tração
|Motor de quatro tempos
|Fabricante de motor
|Yanmar
|Potência (kW)
|15,8
|Produtividade (m²/h)
|18000
|Faixa de trabalho (mm)
|1200
|Faixa de trabalho com 1 escova lateral (mm)
|1500
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|1800
|Reservatório (L)
|500
|Capacidade de vencer aclives (%)
|18
|Velocidade de operação (km/h)
|12
|Área do filtro (m²)
|10,5
|Peso (com acessórios) (kg)
|1400
|Medidas (c x l x a) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Itens inclusos
- Filtro pequeno
- Rodas maciças de borracha
Equipamento
- Sistema manual de limpeza do filtro
- Escova Central ajustável
- Articulação
- Princípio pá e vassoura
- Tração frente
- Tração ré
- Aspiração
- Elevação hidráulica do container
- Uso externo
- Horimetro
- Função de varrição, pode ser desligada
Videos
Áreas de aplicação
- Excelente performance na industria de transformação alimenticia
- Excelente performance na industria de fundição de metal
- Excelente performance na industria metal mecanica
- Excelente performance em areas de estoque
- Excelente performance na construção civil
- Excelente performance em instalações siderúrgicas
- Excelente performance na industria processamento de materia-prima