A varredeira industrial Karcher KM 105/180 R Bp Classic, alimentada por bateria, é altamente versátil, ideal para limpeza externa de grandes quantidades de pó e sujeira grossa, além de ser perfeitamente adequada para ambientes internos densamente mobiliados. Seu acionamento hidráulico para tração, escova principal e escova lateral garante robustez e durabilidade extra. Com componentes de alta qualidade e pneus de borracha sem marcas, oferece baixa manutenção e longa vida útil. Equipada com um eficiente sistema de filtro de bolso, limpo automaticamente em intervalos frequentes, lida facilmente com condições muito empoeiradas. Há opções adicionais de filtros plissados ou redondos para escolha. A KM 105/180 R Bp Classic destaca-se pelo conceito coeso, operação intuitiva, esvaziamento prático do recipiente e manutenção descomplicada.