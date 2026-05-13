Aspirador de pó Aspirador Tosador Pet Clean 220V
O Kärcher Pet Clean é mais do que um aspirador: é um kit de cuidados para pet completo, projetado para revolucionar a forma como você cuida de cães e gatos em casa. Com a qualidade e potência Kärcher, este equipamento 3 em 1 tosa, escova e aspira os pelos simultaneamente, garantindo uma tosa higiênica e sem sujeira.
Chega de gastar tempo e dinheiro no pet shop ou de se estressar com pelos espalhados após a escovação. O Kärcher Pet Clean oferece aspiração direta na fonte, garantindo uma limpeza sem sujeira, além de baixo ruído de apenas 66 dB para maior conforto do pet. Possui três níveis de potência e filtro HEPA para reter até as menores partículas. O kit inclui tosador recarregável, escovas para desembaraçar e pentear, quatro pentes de tosa, bocal para tecidos e bocal de canto. Com 300 W de potência contínua e reservatório de 1,4 litro, combina eficiência, praticidade e desempenho em um único equipamento.
Especificações
Dados técnicos
|Peso sem acessórios (kg)
|2
|Peso (com embalagem) (kg)
|3,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|328 x 125 x 253
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