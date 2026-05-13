O aspirador de pó vertical Kärcher Stick 2 em 1 Branco garante uma limpeza rápida e sem esforço, sendo ideal para o dia a dia por ser prático, fácil de manusear e com montagem intuitiva. Leve e compacto, é ideal para limpeza de pisos frios, carpetes, tapetes, sofás, poltronas, colchões, frestas de janelas e muito mais. Possui filtro de limpeza HEPA, que retém fungos, bactérias, ácaros e micropartículas de sujeira, trazendo mais saúde para o seu ambiente e protegendo a sua família.