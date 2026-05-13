Aspirador de pó VCL 2 UPRIGHT 127V
Os aspirador vertical elétrico VCL 2, é ideal para limpezas do dia a dia, prático e fácil de manusear, com montagem rápida e intuitiva, proporcionando praticidade e modernidade na sua rotina de limpeza.
Os aspirador vertical elétrico VLC 2, é ideal para limpezas do dia a dia, prático e fácil de manusear, com montagem rápida e intuitiva, proporcionando praticidade e modernidade na sua rotina de limpeza. Leve e compacto, facilita o uso e armazenamento, estando sempre a mão para a limpeza. Sua função 2 em 1, permite o uso vertical e de mão, proporcionando versatilidade na limpeza, além dos acessórios que ajudam nos diversos tipos de aplicação. Possui um sistema de limpeza com filtro HEPA, que garantem resultados de limpeza extraordinários e tubos prolongadores, que permitem a limpeza de lugares de difícil acesso.
Especificações
Dados técnicos
|Capacidade do recipiente de resíduos (mL)
|500
|Nível de ruído (dB(A))
|máx. 89
|Nível de potência sonora (dB(A))
|89
|Cabo elétrico (m)
|5
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,1
Itens inclusos
- Material da mangueira de sucção: Metal
- Bocal para pisos
- Bocal para cantos
- Bocal para estofados
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