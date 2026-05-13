Aspirador de pó VCL 2 UPRIGHT 220V

Os aspirador vertical elétrico VCL 2, é ideal para limpezas do dia a dia, prático e fácil de manusear, com montagem rápida e intuitiva, proporcionando praticidade e modernidade na sua rotina de limpeza.

Os aspirador vertical elétrico VLC 2, é ideal para limpezas do dia a dia, prático e fácil de manusear, com montagem rápida e intuitiva, proporcionando praticidade e modernidade na sua rotina de limpeza. Leve e compacto, facilita o uso e armazenamento, estando sempre a mão para a limpeza. Sua função 2 em 1, permite o uso vertical e de mão, proporcionando versatilidade na limpeza, além dos acessórios que ajudam nos diversos tipos de aplicação. Possui um sistema de limpeza com filtro HEPA, que garantem resultados de limpeza extraordinários e tubos prolongadores, que permitem a limpeza de lugares de difícil acesso.

Especificações

Dados técnicos

Capacidade do recipiente de resíduos (mL) 500
Nível de ruído (dB(A)) máx. 89
Nível de potência sonora (dB(A)) 89
Cabo elétrico (m) 5
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Peso (com embalagem) (kg) 2,1

Itens inclusos

  • Material da mangueira de sucção: Metal
  • Bocal para pisos
  • Bocal para cantos
  • Bocal para estofados
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