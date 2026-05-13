Aspirador de pó e água WDL 1 220V
O Aspirador de Pó e Água Kärcher WDL 1 é a solução perfeita para limpar sua casa com eficiência. Com 3 funções em um único produto, o WDL 1 é o parceiro ideal para aspiração de pó, líquido e soprador.
Especificações
Dados técnicos
|Peso sem acessórios (kg)
|2,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|293 x 321 x 364
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Como montar o Aspirador WDL 1 Kärcher da forma correta
Aprenda, passo a passo, como montar corretamente o seu Aspirador de Pó e Água WDL 1. Descubra todos os recursos que fazem deste modelo da Kärcher uma solução prática e versátil para limpeza completa — do pó à água, em qualquer ambiente.