O Aspirador de Pó e Água WDL 1 BLACK é o parceiro ideal para as limpezas práticas do dia-a-dia. Com um design leve e compacto, o aspirador acompanha kit completo de acessórios: filtro em pano lavável, tubos prolongadores e diversos bocais para diferentes aplicações dentro e fora da sua casa, como quartos, cozinha, garagens, e até mesmo jardim e área da piscina, com a função de sopro. Possui tanque de 10 litros, suporte para acessórios que mantém tudo limpo e organizado, com alcance total de 7,5 metros, o maior da categoria.