O Aspirador de Pó e Água Kärcher WDL 1 BLACK é a solução perfeita para limpar sua casa com eficiência. Com 3 funções em um único produto, o WDL 1 é o parceiro ideal para aspiração de pó, líquido e soprador. Possui o maior alcance da categoria, com um total de 7,5 metros, possibilitando a limpeza sem a necessidade de trocar de tomada. O aspirador WDL 1 acompanha kit de bocais para diversas aplicações, como em pisos, sofás, cantos, embaixo de móveis, tapetes e muito mais.