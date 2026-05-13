Aspirador de pó e água WDL 1 Black 220V
O Aspirador de Pó e Água WDL 1 BLACK é o parceiro ideal para as limpezas práticas do dia-a-dia. Com um design leve e compacto, o aspirador acompanha kit completo de acessórios: filtro em pano lavável, tubos prolongadores e diversos bocais para diferentes aplicações dentro e fora da sua casa, como quartos, cozinha, garagens, e até mesmo jardim e área da piscina, com a função de sopro.
O Aspirador de Pó e Água Kärcher WDL 1 BLACK é a solução perfeita para limpar sua casa com eficiência. Com 3 funções em um único produto, o WDL 1 é o parceiro ideal para aspiração de pó, líquido e soprador. Possui o maior alcance da categoria, com um total de 7,5 metros, possibilitando a limpeza sem a necessidade de trocar de tomada. O aspirador WDL 1 acompanha kit de bocais para diversas aplicações, como em pisos, sofás, cantos, embaixo de móveis, tapetes e muito mais.
Especificações
Dados técnicos
|Peso sem acessórios (kg)
|2,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|293 x 321 x 364
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