O Aspirador de Pó e Água Kärcher WDL 1s é o parceiro ideal para quem procura um aparelho multifuncional. Ele é perfeito para atender as suas principais necessidades, tem função para aspiração de pó, líquidos e soprador, com uma potência de 1.700 W. Seu tanque de Inox é mais resistente e possui 12 litros de capacidade, suficiente para a limpeza completa da sua casa. Possui alcance de 7,5 metros, o maior da categoria, possibilitando uma limpeza sem a necessidade de trocar de tomada. O filtro HEPA de cartucho captura até 99% das impurezas, deixando o ar da sua casa ainda mais puro e a sua família mais protegida.