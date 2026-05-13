Aspirador de pó e água WDL 1s 220V
O Aspirador de Pó e Líquidos Kärcher WDL 1s acompanha conjunto completo de acessórios com diversos bocais para diferentes aplicações, tanto em ambientes internos quanto externos. Seu design compacto e porta acessórios ajudam a manter tudo limpo e organizado em um único lugar. O WDL 1s é ideal para aplicações em pisos, sofás, cantos, embaixo de móveis, tapetes e muito mais.
O Aspirador de Pó e Água Kärcher WDL 1s é o parceiro ideal para quem procura um aparelho multifuncional. Ele é perfeito para atender as suas principais necessidades, tem função para aspiração de pó, líquidos e soprador, com uma potência de 1.700 W. Seu tanque de Inox é mais resistente e possui 12 litros de capacidade, suficiente para a limpeza completa da sua casa. Possui alcance de 7,5 metros, o maior da categoria, possibilitando uma limpeza sem a necessidade de trocar de tomada. O filtro HEPA de cartucho captura até 99% das impurezas, deixando o ar da sua casa ainda mais puro e a sua família mais protegida.
Especificações
Dados técnicos
|Peso sem acessórios (kg)
|3,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|293 x 321 x 411
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