Acessórios

Potência imbatível - Acessórios que turbinam a limpeza e seu equipamento Kärcher

Você sabia que existem acessórios que turbinam a limpeza da sua casa e seu equipamento Kärcher?

O Protetor de Respingos - T-Racer permite a limpeza de locais sem espirrar água, protegendo quem o utiliza, e locais que não podem ser molhados.

Já o Aplicador de Detergente, garante uma limpeza eficaz de carros, quintais, vidraças... e muito mais, graças ao seu poder de espumação.

Clique aqui e conheça os acessórios para potencializar a limpeza e seu equipamento Kärcher.