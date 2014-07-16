Limpeza de carpetes

Limpeza de carpetes fica muito fácil com os produtos certos da Kärcher.

Limpadoras de Estofados – Extratoras, para uma limpeza minuciosa

As limpadoras de estofados da Kärcher garantem uma limpeza profunda muito detalhada dentro das fibras do carpete. O detergente é pulverizado sob pressão profundamente dentro do carpete e é extraído juntamente com a sujeira dissolvida, efetivamente remove a graxa, a sujeira e os odores.

Princípio de extração

Durante a extração, a água com detergente é pulverizada em um único procedimento e, em seguida, imediatamente aspirada de volta com a sujeira.

Limpa de forma higiênica

As extratoras - limpadoras de estofados da Kärcher são ideais não somente para as pessoas que sofrem de alergias, mas também para as famílias com animais de estimação.

Limpadoras de Carpetes Kärcher

Dicas para a limpeza de carpetes

Por que você deve limpar o carpete aparentemente limpo?

A limpeza regular (limpeza de manutenção, limpeza intermediária e limpeza profunda) mantém a aparência de seu carpete, aumenta a sua vida útil e garante um bom nível de higiene. Dado que o carpete não fica visivelmente sujo sobre a superfície, mas sim nas profundidades de suas fibras, nem sempre a sua limpeza é imediatamente solicitada. Por questões de saúde e de higiene, torna-se muito importante remover a sujeira invisível regularmente e tratar as manchas adequadamente.

A extração é usada para a limpeza profunda dos carpetes. Para este fim, recomendamos a extratora da Kärcher em conjunto com o Limpador em pó de carpete e estofados RM 760.

 

Aqui você sabe mais sobre como você deve proceder com a limpeza profunda do carpete:

  1. Pré-lavagem: em primeiro lugar, pulverize a água e o agente de limpeza (solução de limpeza) com um bico em uma pressão de ajuste e a uma distância de 10 cm. Deixe o agente de limpeza agir por cerca de 10 minutos.
  2. Lavagem principal: agora passe o bico do piso sobre o carpete e deixe a solução de limpeza agir. A sujeira dissolvida pode ser aspirada imediatamente ou durante o próximo procedimento.
  3. Enxague com água limpa: agora, enxague com água limpa e aspire a solução de limpeza juntamente com a sujeira usando o bico de vácuo.
  4. Aspiração: uma vez que o carpete está seco, aspire-o de forma minuciosa, usando um aspirador de pó para carpetes.

