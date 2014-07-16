Limpeza de carpetes
Limpeza de carpetes fica muito fácil com os produtos certos da Kärcher.
Limpadoras de Estofados – Extratoras, para uma limpeza minuciosa
As limpadoras de estofados da Kärcher garantem uma limpeza profunda muito detalhada dentro das fibras do carpete. O detergente é pulverizado sob pressão profundamente dentro do carpete e é extraído juntamente com a sujeira dissolvida, efetivamente remove a graxa, a sujeira e os odores.
Princípio de extração
Durante a extração, a água com detergente é pulverizada em um único procedimento e, em seguida, imediatamente aspirada de volta com a sujeira.
Limpa de forma higiênica
As extratoras - limpadoras de estofados da Kärcher são ideais não somente para as pessoas que sofrem de alergias, mas também para as famílias com animais de estimação.
Dicas para a limpeza de carpetes
Por que você deve limpar o carpete aparentemente limpo?
A limpeza regular (limpeza de manutenção, limpeza intermediária e limpeza profunda) mantém a aparência de seu carpete, aumenta a sua vida útil e garante um bom nível de higiene. Dado que o carpete não fica visivelmente sujo sobre a superfície, mas sim nas profundidades de suas fibras, nem sempre a sua limpeza é imediatamente solicitada. Por questões de saúde e de higiene, torna-se muito importante remover a sujeira invisível regularmente e tratar as manchas adequadamente.
A extração é usada para a limpeza profunda dos carpetes. Para este fim, recomendamos a extratora da Kärcher em conjunto com o Limpador em pó de carpete e estofados RM 760.
Aqui você sabe mais sobre como você deve proceder com a limpeza profunda do carpete:
- Pré-lavagem: em primeiro lugar, pulverize a água e o agente de limpeza (solução de limpeza) com um bico em uma pressão de ajuste e a uma distância de 10 cm. Deixe o agente de limpeza agir por cerca de 10 minutos.
- Lavagem principal: agora passe o bico do piso sobre o carpete e deixe a solução de limpeza agir. A sujeira dissolvida pode ser aspirada imediatamente ou durante o próximo procedimento.
- Enxague com água limpa: agora, enxague com água limpa e aspire a solução de limpeza juntamente com a sujeira usando o bico de vácuo.
- Aspiração: uma vez que o carpete está seco, aspire-o de forma minuciosa, usando um aspirador de pó para carpetes.
