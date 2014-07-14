Limpeza de tubulação

Limpeza da tubulação

Limpeza da tubulação - a solução inovadora do sistema Kärcher

Às vezes, pode ser apenas um entupimento de um ralo, mas muitas vezes pode ser um cano de esgoto inteiro. Tendo em conta que as soluções caseiras nem sempre são as melhores opções, a limpeza profissional da tubulação da Kärcher pode ser uma ótima ajuda.

Como funciona a limpeza dos tubos?

Quatro jatos de alta pressão com efeito de recuo movem a mangueira suavemente por meio do tubo para remover o entupimento. A marcação contínua e a marcação do anel mostram progresso na tubulação. As mangueiras flexíveis de 3 m, 6m e 9 m de comprimento são reforçadas e possuem um bico de latão extremamente curto para uma maior facilidade de circulação no interior do tubo. A mangueira também possui proteção contra torções e um conector de latão para uma vida útil mais longa.

Quando a limpeza de tubos deve ser realizada?

Os odores desagradáveis podem começar a aparecer, inclusive no banheiro, especialmente quando há algo errado com seus canos. O odor começa a se formar nas proximidades do ralo, mas pode se espalhar por toda a casa. No pior dos casos, os tubos podem estar tão entupidos que a água ou a água residual param de drenar completamente.

