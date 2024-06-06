Limpeza de veículos

Limpeza externa de veículos

Lavadoras de alta pressão tornam a limpeza muito mais fácil

Quem gosta de passar horas a fio limpando? Afinal de contas, há formas muito mais agradáveis de passar o seu tempo. Ainda bem que as lavadoras de alta pressão Kärcher podem fazer da limpeza um momento de diversão. É sério, as soluções de limpeza da Kärcher conseguem remover até mesmo a sujeira mais resistente e incrustada, em questão de segundos – e assim, de forma rápida, fácil e sem esforços com um simples pressionar de um botão, você terá tempo de sobra para cuidar de você. E você nem precisa sujar as mãos. Não poderia ser mais fácil.

Limpeza de veículo de forma fácil, fácil

Brilho cintilante - mais rápido do que nunca: O xampu 3 em 1 para veículos garante uma limpeza perfeita e ainda funciona como tratamento de veículos de todos os tipos. O removedor de sujeira ativo remove a sujeira resistente, tanto a oleosa como a gordurosa, sem grandes esforços. A fórmula de secagem rápida faz com que o tedioso trabalho de polir veículos se torne mais fácil. Além disso, a formulação de ultra brilho dá ao veículo um brilho perfeito.

Uma nova geração de limpeza

A revolucionária escova rotativa da Kärcher foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto com as nossas lavadoras de alta pressão, pois é a força do jato que gera o movimento de rotação e esfregamento. Com ela, todas as superfícies externas podem ser limpas de forma rápida, eficiente e delicadamente, já que suas cerdas foram especialmente desenvolvidas para não danificar superfícies. Até mesmo as mais sensíveis, como a pintura do veículo, pode ser limpa de forma suave e eficaz e as partes que exigem remoção da sujeira bruta como os pneus automotivos.