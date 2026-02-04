Limpadora a vapor SC 2 Premium
Ideal para limpeza de sujeiras difíceis e gorduras. Com a poderosa ação do vapor ela limpa e higieniza sem o uso de produtos químicos. Acompanha kit de acessórios para uso em toda sua casa.
A SC 2 é máquina ideal para limpezas rápidas e práticas sem uso de produtos químicos. Com seu design moderno e compacto ela tem diversas aplicações: cozinhas, coifas, fornos, fogões, banheiros, pias, janelas, louças, vidros, azulejos, torneiras, balcões, carros, motos, bicicletas e diversos tipos de pisos. Também pode ser usada para limpeza e higienização de brinquedos, chupetas, mamadeiras e demais utensílios do bebê. Uma poderosa ação de limpeza que elimina 99,99% das bactérias domésticas, além de sujeiras teimosas e gorduras sem danificar as superfícies. Além de versátil ela é segura pois possui trava de segurança, e a tampa da caldeira não é liberada enquanto houver pressão na máquina. Sua pistola possui dois ajustes de intensidade do vapor e pode ser acoplada a diversos acessórios: bico para cantos com escova, e os bocais de piso e de mão, que também podem ser utilizados com os panos de microfibra e os tubos extensores.127 V: 9.398-414.0 220 V: 9.398-415.0
Especificações
Dados técnicos
|Saída de calor (W)
|1500
|Máx. Pressão do vapor (bar)
|máx. 3,2
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|5
|Tempo de aquecimento (min)
|8
|Volume da caldeira (L)
|1
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Peso sem acessórios (kg)
|3
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|380 x 254 x 260
Itens inclusos
- Pano em turco para pavimentos: 1 peç
- Bastões anticalcário
- Bico fino
- Escova rotativa preta: 1 peç
- Bocal para pisos: Básico
- Quantidade de tubos de vapor: 2 peç
- Comprimento dos tubos de vapor: 0.5 m
Equipamento
- Trava de segurança para crianças
- Válvula de segurança
- Regulação do fluxo de vapor: Na alça (dois estágios)
- Mangueira de vapor com pistola: 2 m
