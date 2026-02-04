A SC 2 é máquina ideal para limpezas rápidas e práticas sem uso de produtos químicos. Com seu design moderno e compacto ela tem diversas aplicações: cozinhas, coifas, fornos, fogões, banheiros, pias, janelas, louças, vidros, azulejos, torneiras, balcões, carros, motos, bicicletas e diversos tipos de pisos. Também pode ser usada para limpeza e higienização de brinquedos, chupetas, mamadeiras e demais utensílios do bebê. Uma poderosa ação de limpeza que elimina 99,99% das bactérias domésticas, além de sujeiras teimosas e gorduras sem danificar as superfícies. Além de versátil ela é segura pois possui trava de segurança, e a tampa da caldeira não é liberada enquanto houver pressão na máquina. Sua pistola possui dois ajustes de intensidade do vapor e pode ser acoplada a diversos acessórios: bico para cantos com escova, e os bocais de piso e de mão, que também podem ser utilizados com os panos de microfibra e os tubos extensores.127 V: 9.398-414.0 220 V: 9.398-415.0