Ideal para limpeza de sujeiras difíceis e gorduras. Com a poderosa ação do vapor ela limpa e higieniza sem o uso de produtos químicos. Acompanha kit de acessórios para uso em toda sua casa.

A SC 2 é máquina ideal para limpezas rápidas e práticas sem uso de produtos químicos. Com seu design moderno e compacto ela tem diversas aplicações: cozinhas, coifas, fornos, fogões, banheiros, pias, janelas, louças, vidros, azulejos, torneiras, balcões, carros, motos, bicicletas e diversos tipos de pisos. Também pode ser usada para limpeza e higienização de brinquedos, chupetas, mamadeiras e demais utensílios do bebê. Uma poderosa ação de limpeza que elimina 99,99% das bactérias domésticas, além de sujeiras teimosas e gorduras sem danificar as superfícies. Além de versátil ela é segura pois possui trava de segurança, e a tampa da caldeira não é liberada enquanto houver pressão na máquina. Sua pistola possui dois ajustes de intensidade do vapor e pode ser acoplada a diversos acessórios: bico para cantos com escova, e os bocais de piso e de mão, que também podem ser utilizados com os panos de microfibra e os tubos extensores.127 V: 9.398-414.0 220 V: 9.398-415.0

Especificações

Dados técnicos

Saída de calor (W) 1500
Máx. Pressão do vapor (bar) máx. 3,2
Comprimento do cabo elétrico (m) 5
Tempo de aquecimento (min) 8
Volume da caldeira (L) 1
Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Peso sem acessórios (kg) 3
Peso (com embalagem) (kg) 4,6
Medidas (c x l x a) (mm) 380 x 254 x 260

Itens inclusos

  • Pano em turco para pavimentos: 1 peç
  • Bastões anticalcário
  • Bico fino
  • Escova rotativa preta: 1 peç
  • Bocal para pisos: Básico
  • Quantidade de tubos de vapor: 2 peç
  • Comprimento dos tubos de vapor: 0.5 m

Equipamento

  • Trava de segurança para crianças
  • Válvula de segurança
  • Regulação do fluxo de vapor: Na alça (dois estágios)
  • Mangueira de vapor com pistola: 2 m
