O higienizador a vapor SC 4 limpa sem produtos químicos, eliminando até 99,99% de vírus e bactérias. Com vapor contínuo e 2 reservatórios, é ideal para pisos, fogão, banheiros e estofados.

A SC 4 é uma limpadora a vapor de última geração. Graças ao seu tanque de água removível, pode continuamente fornecer vapor contínuo para uma limpeza perfeita sem o uso de produtos químicos - e isso com apenas 6 minutos de aquecimento. A máquina alcança, com seu design moderno, facilidade de uso com gasto de energia exemplar. Resíduos de bolor, graxa e outras sujeiras dificeis no banheiro, cozinha ou qualquer outro local, podem ser facilmente removidas sem danificar o meio ambiente. A SC 4 limpa janelas, áreas de chuveiro, vidro, torneiras, azulejos, fogões e aquecedores num minuto. A lavadora compacta a vapor da Kärcher oferece muitas caracteristicas práticas: fácil identificação dos controles, tanque de água removível, local para guardar os acessórios, local para dispor o bico, grandes rodas para manobras fáceis e um compartimento para o cabo. Acompanha kit básico de acessórios.127 V: 9.398-416.0 220 V: 9.398-417.0

Especificações

Dados técnicos

Saída de calor (W) 1500
Máx. Pressão do vapor (bar) máx. 3,2
Comprimento do cabo elétrico (m) 5
Tempo de aquecimento (min) 3
Volume da caldeira (L) 1,2
Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Peso (com embalagem) (kg) 5,4

Itens inclusos

  • Pano em turco para pavimentos: 1 peç
  • Bastões anticalcário
  • Bico fino
  • Bocal manual
  • Escova turbo a vapor
  • Escova rotativa preta: 1 peç
  • Bocal para pisos: Básico
  • Quantidade de tubos de vapor: 2 peç
  • Comprimento dos tubos de vapor: 0.5 m

Equipamento

  • Trava de segurança para crianças
  • Válvula de segurança
  • Regulação do fluxo de vapor: Na alça (dois estágios)
  • Mangueira de vapor com pistola: 2 m
  • Interruptor liga/desliga integrado
