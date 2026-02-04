A SC 4 é uma limpadora a vapor de última geração. Graças ao seu tanque de água removível, pode continuamente fornecer vapor contínuo para uma limpeza perfeita sem o uso de produtos químicos - e isso com apenas 6 minutos de aquecimento. A máquina alcança, com seu design moderno, facilidade de uso com gasto de energia exemplar. Resíduos de bolor, graxa e outras sujeiras dificeis no banheiro, cozinha ou qualquer outro local, podem ser facilmente removidas sem danificar o meio ambiente. A SC 4 limpa janelas, áreas de chuveiro, vidro, torneiras, azulejos, fogões e aquecedores num minuto. A lavadora compacta a vapor da Kärcher oferece muitas caracteristicas práticas: fácil identificação dos controles, tanque de água removível, local para guardar os acessórios, local para dispor o bico, grandes rodas para manobras fáceis e um compartimento para o cabo. Acompanha kit básico de acessórios.127 V: 9.398-416.0 220 V: 9.398-417.0