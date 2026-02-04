Limpadora a vapor SC 4 Premium
O higienizador a vapor SC 4 limpa sem produtos químicos, eliminando até 99,99% de vírus e bactérias. Com vapor contínuo e 2 reservatórios, é ideal para pisos, fogão, banheiros e estofados.
A SC 4 é uma limpadora a vapor de última geração. Graças ao seu tanque de água removível, pode continuamente fornecer vapor contínuo para uma limpeza perfeita sem o uso de produtos químicos - e isso com apenas 6 minutos de aquecimento. A máquina alcança, com seu design moderno, facilidade de uso com gasto de energia exemplar. Resíduos de bolor, graxa e outras sujeiras dificeis no banheiro, cozinha ou qualquer outro local, podem ser facilmente removidas sem danificar o meio ambiente. A SC 4 limpa janelas, áreas de chuveiro, vidro, torneiras, azulejos, fogões e aquecedores num minuto. A lavadora compacta a vapor da Kärcher oferece muitas caracteristicas práticas: fácil identificação dos controles, tanque de água removível, local para guardar os acessórios, local para dispor o bico, grandes rodas para manobras fáceis e um compartimento para o cabo. Acompanha kit básico de acessórios.127 V: 9.398-416.0 220 V: 9.398-417.0
Especificações
Dados técnicos
|Saída de calor (W)
|1500
|Máx. Pressão do vapor (bar)
|máx. 3,2
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|5
|Tempo de aquecimento (min)
|3
|Volume da caldeira (L)
|1,2
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Peso (com embalagem) (kg)
|5,4
Itens inclusos
- Pano em turco para pavimentos: 1 peç
- Bastões anticalcário
- Bico fino
- Bocal manual
- Escova turbo a vapor
- Escova rotativa preta: 1 peç
- Bocal para pisos: Básico
- Quantidade de tubos de vapor: 2 peç
- Comprimento dos tubos de vapor: 0.5 m
Equipamento
- Trava de segurança para crianças
- Válvula de segurança
- Regulação do fluxo de vapor: Na alça (dois estágios)
- Mangueira de vapor com pistola: 2 m
- Interruptor liga/desliga integrado
