Lista de verificação: Visão geral dos pontos mais importantes

Qual o período certo para podar a cerca viva? Quais aparelhos de jardinagem devem ser utilizados para a conservação da cerca viva? Como cortar uma cerca viva em formato reto? Perguntas e mais perguntas – seguem as respostas. Os itens a seguir servem como lista de verificação mental para ver se está tudo preparado para a próxima poda da cerca viva.

Possível período – a partir de quando se deve podar cercas vivas? Em princípio, a primavera e o outono são adequados para a conservação de cercas vivas. Nessas épocas, não é quente nem frio demais, de modo que os galhos e rebentos cortados podem crescer de forma ideal. Uma opção é a poda de formação em janeiro. A frequência de poda da cerca viva depende do tipo de madeira da cerca viva. Algumas plantas, como ligustro-arbustivo ou bordo, crescem mais intensamente do que outros tipos de cercas vivas, de modo que podem ser necessárias duas podas por ano. Por outro lado, no caso de espécies populares como tuia, teixo ou louro-cerejeiro, basta podar a cerca viva 1 vez por ano.

Aparelhos de jardinagem e proteção de trabalho – qual equipamento é adequado? Dependendo da planta e do formato de poda desejado, é necessária uma quantidade diferente de aparelhos de jardinagem. Em primeiro lugar, está a própria segurança. Não se deve abrir mão de um calçado firme, luvas e óculos de proteção. Para não desgastar demais as cercas vivas e os arbustos, as lâminas da ferramenta de poda devem estar afiadas. Tendo em vista a proteção de trabalho e a eficiência, recomendam-se aparadores de arbusto a bateria. Se a cerca viva tiver vários metros de altura, um aparador de arbusto telescópico é uma boa opção.

Conservação de cercas vivas – o que mais se deve observar? A cerca viva deve ser cortada anualmente, uma vez que esperar muito e, consequentemente, fazer podas muito drásticas prejudica a planta. Não é recomendável podar a cerca viva em dias muito quentes, uma vez que, desse modo, os ramos recém-cortados podem secar. Além disso, a conservação de cercas vivas feita regularmente destina-se a cortar eventuais partes desfavoráveis e rejuvenescer ao máximo as partes afetadas. O ideal é se informar antes da compra da planta sobre o comportamento de crescimento e outras dicas de conservação.