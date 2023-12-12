Cortar cercas vivas de um jeito simples: Dicas e truques para cercas vivas
Muitas questões rotineiras a princípio soam banais, mas se analisadas mais detalhadamente, não são tão autoexplicativas e levantam dúvidas. É o caso, por exemplo, da poda de cercas vivas. Sem conhecimento de base, a conservação de cercas vivas e o corte reto literalmente desandam. Em suma: A poda de cercas vivas é uma técnica! Aqui estão todos os truques e dicas importantes de como podar a cerca viva corretamente.
Lista de verificação: Visão geral dos pontos mais importantes
Qual o período certo para podar a cerca viva? Quais aparelhos de jardinagem devem ser utilizados para a conservação da cerca viva? Como cortar uma cerca viva em formato reto? Perguntas e mais perguntas – seguem as respostas. Os itens a seguir servem como lista de verificação mental para ver se está tudo preparado para a próxima poda da cerca viva.
Possível período – a partir de quando se deve podar cercas vivas? Em princípio, a primavera e o outono são adequados para a conservação de cercas vivas. Nessas épocas, não é quente nem frio demais, de modo que os galhos e rebentos cortados podem crescer de forma ideal. Uma opção é a poda de formação em janeiro. A frequência de poda da cerca viva depende do tipo de madeira da cerca viva. Algumas plantas, como ligustro-arbustivo ou bordo, crescem mais intensamente do que outros tipos de cercas vivas, de modo que podem ser necessárias duas podas por ano. Por outro lado, no caso de espécies populares como tuia, teixo ou louro-cerejeiro, basta podar a cerca viva 1 vez por ano.
Aparelhos de jardinagem e proteção de trabalho – qual equipamento é adequado? Dependendo da planta e do formato de poda desejado, é necessária uma quantidade diferente de aparelhos de jardinagem. Em primeiro lugar, está a própria segurança. Não se deve abrir mão de um calçado firme, luvas e óculos de proteção. Para não desgastar demais as cercas vivas e os arbustos, as lâminas da ferramenta de poda devem estar afiadas. Tendo em vista a proteção de trabalho e a eficiência, recomendam-se aparadores de arbusto a bateria. Se a cerca viva tiver vários metros de altura, um aparador de arbusto telescópico é uma boa opção.
Conservação de cercas vivas – o que mais se deve observar? A cerca viva deve ser cortada anualmente, uma vez que esperar muito e, consequentemente, fazer podas muito drásticas prejudica a planta. Não é recomendável podar a cerca viva em dias muito quentes, uma vez que, desse modo, os ramos recém-cortados podem secar. Além disso, a conservação de cercas vivas feita regularmente destina-se a cortar eventuais partes desfavoráveis e rejuvenescer ao máximo as partes afetadas. O ideal é se informar antes da compra da planta sobre o comportamento de crescimento e outras dicas de conservação.
Fundamentos da poda de cercas vivas: sobre podas de cercas vivas, ferramentas e dicas para cortar a cerca viva em formato reto
Podemos começar! Resta apenas a questão de qual o melhor modo de cortar a cerca viva no formato pretendido. Isso depende da técnica certa de poda. Para que a poda de formação da cerca viva dê certo, a escolha da ferramenta de poda também é muito importante.
Trapézio versus retângulo: Por qual poda de cerca viva optar?
As podas de formação populares são principalmente aquelas em formato de trapézio e retangular. Este é comparativamente menos espaçoso, sendo adequado para plantas caducifólias (ligustro-arbustivo, louro-cerejeiro, choupo). A poda em trapézio é especialmente popular. Nesse caso, a cerca viva é rejuvenescida partindo de cima, de modo que a luz solar incide uniformemente na cerca viva. No entanto, a cerca viva não deve ser rejuvenescida em excesso, uma vez que, do contrário, podem surgir buracos marrons indesejáveis. Sendo assim, a dica de especialista é: Podar somente até onde ainda se vejam folhas verdes nos ramos.
Ferramentas
O sucesso de todo o projeto de poda da cerca viva depende dos aparelhos de jardinagem. Se a lâmina do aparador de arbusto estiver sem corte, facilmente podem ocorrer lesões às folhas e aos galhos. Aqui, lâminas afiadas por diamante são a opção certa. Além disso, corre-se um risco desnecessário ao utilizar o equipamento errado. Por exemplo, se a cerca viva tiver vários metros de altura, considere a opção de adquirir um aparador de arbusto telescópico. Isso é não apenas mais seguro, mas também eficaz e poupa as costas.
Para que a poda seja perfeita, cada vez mais amantes de jardinagem apostam em aparadores de arbusto a bateria. Em contraste com aparelhos elétricos convencionais, as ferramentas de poda modernas funcionam sem cabo e, em vez disso, com baterias de longa duração.
Além disso, os aparadores de arbusto modernos oferecem várias vantagens, permitindo o trabalho confortável em praticamente qualquer posição de trabalho. Isso inclui:
- uma função de serra para galhos mais espessos,
- punhos ergonômicos, giráveis para sustentação segura em todas as posições,
- uma vassoura de folhas cortadas acoplável para as folhas que caírem,
- um protetor da ponta da lâmina que previne danos desagradáveis à parede e ao chão,
- um cabeçote de corte inclinável para cercas vivas altas.
Tudo depende da técnica! Com um fio para uma cerca viva reta.
Quando se pergunta a um especialista em jardinagem como a poda de cerca viva fica perfeita e, principalmente, reta, a resposta sempre é: Sem um fio, é impossível! É incrivelmente simples. Estenda o fio lateralmente ao longo da parte superior da cerca viva. O fio condutor não deve ser fixado na cerca viva, e sim, por exemplo, em 2 postes ou estacas. Ela deve estar na altura até a qual o topo da cerca viva deverá chegar após a poda. Além disso, o fio condutor deve estar esticado para não ser entortado por galhos sobressalentes e não ocasionar concavidades esquisitas na poda de formação desejada da cerca viva.
Podar a cerca viva corretamente: Em 5 passos para a cerca viva perfeita
1. Estender o fio
No local da futura copa da cerca viva, estender um fio condutor lateralmente. Ele serve de orientação para a poda reta. Antes de começar, necessariamente verificar se não há ninhos de pássaros na cerca viva.
2. O corte vertical
Agora, a cerca viva é podada de baixo para cima com movimentos regulares. Recomenda-se sempre dar um passo atrás para ver se o corte ainda está alinhado. Atenção: No caso de plantas caducifólias com folhas grandes, é melhor cortar manualmente, uma vez que as folhas eventualmente podem ser lesionadas e secar sob ação de um aparador de arbusto elétrico. Por isso, o lema é: Menos é mais! Cortar somente o necessário, de modo que ainda se possa ver folhas verdes.
3. O corte horizontal
Aparar a copa exige uma dose especial de concentração. A ferramenta de poda deve ser posicionada pouco acima do fio condutor esticado. Especialmente no caso de se utilizar uma escada, essa etapa de trabalho deve ser executada de forma atenta e focada. A dica de especialista: Um aparador de arbusto telescópico com cabeçote de corte inclinável faz contornos precisos sem que seja necessário se contorcer.
4. Detalhes
Assim que a área principal da cerca viva estiver cortada, é possível se dedicar aos detalhes com um aparador de arbusto e dar o toque final na cerca viva. Depois, é hora da manutenção e conservação dos aparelhos de jardinagem.
5. Manutenção
O melhor é verificar diretamente após o uso de o aparelho apresenta danos e sujeira. Se houver restos de terra e plantas grudados no aparelho, eles podem ser removidos com uma esponja úmida e uma escova rígida. Verifique regularmente se todas as porcas, os parafusos e pernos no aparelho estão firmemente assentados. Para manter um bom desempenho de corte continuamente, recomenda-se afiar as lâminas de corte do aparador de arbusto regularmente com uma lixa plana e em seguida remover as rebarbas causadas pelo lixamento com uma pedra de afiar. Quem não se atreve a lixar as lâminas de corte, pode solicitar que o aparador de arbusto seja afiado por um técnico. Por fim, a lâmina deve ser polida com um óleo adequado (por exemplo, óleo balístico) para proteção contra ferrugem.
6. Descarte dos restos de poda da cerca viva
Primeiro o trabalho, depois a diversão – antes de poder contemplar o próprio trabalho, naturalmente ainda é preciso descartar os ramos cortados e as folhas. Quem possuir um triturador pode reduzir os restos da poda a um tamanho ideal, preparando-os para o lixo orgânico ou a compostagem, ou para o transporte a uma unidade de reciclagem. Para galhos mais espessos, uma boa opção é um tesourão de poda.