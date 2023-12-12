Descalcificar a torneira de água
O calcário persistente se acumula rapidamente na torneira de água do banheiro. Para que os comandos brilhantes durem mais e para que a água da torneira possa fluir livremente, tudo deve ser descalcificado regularmente. Com essas dicas, isso é efeito sem esfregação.
Eliminar o calcário a tempo
O calcário impregnado nos acessórios do banheiro não apenas parece desagradável – quanto mais tempo ele ficar ali, mais difícil é tirá-lo. Além disso, se a torneira de água estiver calcificada, a água flui mais lentamente e borrifa em diversas direções. Pior ainda: os depósitos de calcário são o local ideal para bactérias. Quem pegar a água de uma torneira calcificada, também levará bactérias consigo. Por isso, deve-se limpar a torneira de água regularmente, e, de preferência, eliminar bem o calcário antes que uma camada grossa se forme.
Eliminar o calcário da torneira de água: os melhores produtos caseiros
Para águas particularmente calcificadas no local de moradia, aconselha-se descalcificar a torneira de água regularmente. Para isso, livre não apenas todo os acessórios, mas, acima de tudo, o aerador e o bocal da torneira de água de sedimentos cuidadosamente.
É assim que funciona:
- Para a limpeza, desparafuse o aerador e o bocal com a mão ou com um alicate ajustável. De preferência, enrole um pano na torneira de água para evitar arranhões no metal nobre enquanto desparafusa.
- Depois desmonte o bocal em 3 partes: um filtro, uma porca de capa e um anel de vedação.
- Coloque as 3 partes por cerca de 15 minutos no vinagre ou no vinagre concentrado até que o calcário se dissolva. Ácido cítrico tem o mesmo efeito. Simplesmente dissolva uma colher de sopa de pó de ácido cítrico em 100 ml de água quente e coloque as peças na mistura.
- Depois da descalcificação, enxágue tudo com água limpa e remonte.
Descalcificar a torneira de água sem ferramenta
Se for preciso ir mais rápido, a torneira de água pode ser descalcificada sem desmontá-la em partes. O truque é: embeba um pano de algodão como, por exemplo, um pano de prato, no vinagre ou no suco de limão e água e enrolar na torneira de água. Deixe a mistura de vinagre e água agir por um tempo – ou, em caso de calcificações persistentes, por uma noite. Quem tiver um balão em casa, pode enchê-lo com água avinagrada e colocá-lo na torneira para amolecer o calcário. Isso também funciona com uma sacola plástica pequena. Depois, enxágue o comando com água limpa e pula a seco com um pano de – a torneira de água já está brilhando novamente. Se ainda existirem partículas de sujidade ou de ferrugem no aerador, recomenda-se desparafusá-lo e limpá-lo minuciosamente.
Se o acessório estiver livre de calcário, o restante do banheiro pode ser limpo minuciosamente, e então, o coração do banheiro está como novo mais uma vez.
Descalcificar a torneira de água com produto de limpeza
Quem quiser recorrer a produtos de limpeza em caso de calcificações difíceis, deve utilizar um produto de limpeza de banheiros ácido (pH entre 0 e 4) e limpar os comandos cuidadosamente com uma esponja macia ou um pano de microfibras. Deve-se LiDAR cuidadosamente com um produto de limpeza abrasivo, pois as finas partículas abrasivas dele podem arranhar superfícies sensíveis de alumínio ou cromadas.