Descalcificar a torneira de água sem ferramenta

Se for preciso ir mais rápido, a torneira de água pode ser descalcificada sem desmontá-la em partes. O truque é: embeba um pano de algodão como, por exemplo, um pano de prato, no vinagre ou no suco de limão e água e enrolar na torneira de água. Deixe a mistura de vinagre e água agir por um tempo – ou, em caso de calcificações persistentes, por uma noite. Quem tiver um balão em casa, pode enchê-lo com água avinagrada e colocá-lo na torneira para amolecer o calcário. Isso também funciona com uma sacola plástica pequena. Depois, enxágue o comando com água limpa e pula a seco com um pano de – a torneira de água já está brilhando novamente. Se ainda existirem partículas de sujidade ou de ferrugem no aerador, recomenda-se desparafusá-lo e limpá-lo minuciosamente.

Se o acessório estiver livre de calcário, o restante do banheiro pode ser limpo minuciosamente, e então, o coração do banheiro está como novo mais uma vez.