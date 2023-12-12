Como limpar janelas de garagens?

Muitas garagens têm pequenas janelas que não devem ser esquecidas durante uma limpeza completa da garagem. As portas das garagens têm frequentemente vidros de plástico, que também podem sofrer com o vento e o tempo. Pode ser utilizada uma lavadora de alta pressão para limpar completamente os vidros – nesse caso, contudo, o nível de pressão deve ser definido para "SOFT" a fim de não exercer demasiada pressão sobre as janelas durante a limpeza.

Uma alternativa para a limpeza de vidros é uma máquina de limpeza a vapor que não requer produtos químicos e utiliza apenas água para garantir a visibilidade. A vidraça da janela da garagem é limpa primeiro a vapor uniformemente, depois a sujeira é removida esfregando com o bocal de vidros e uma cobertura de microfibras. Finalmente, a água do vapor é removida com um rodo ou um pano seco de microfibras. Os vidros de plástico, por outro lado, não devem ser limpos com o dispositivo de limpeza a vapor porque o vapor tem uma temperatura superior a 100 °C e pode danificar o plástico.

O limpa-vidros a bateria é uma boa opção para completar a limpeza de garagens - assegura uma limpeza sem marcas nas janelas das garagens. Para tal, basta misturar água com concentrado de detergente para janelas, aplicar na janela com um recipiente pulverizador, remover a sujeira com um pano de microfibras e aspirar a água com o dispositivo.