Limpar o portão de garagem e outras áreas: É simples assim
Muitas garagens acumulam bastante sujeira ao longo do tempo - especialmente se elas também são utilizadas como uma oficina. A porta da garagem também se torna um íman de poeira e sujeira, uma vez que é frequentemente exposta ao clima sem qualquer proteção. Com essas dicas, porém, é bastante fácil livrar-se da sujeira na garagem e oficina - quer seja com um aspirador multifuncional, uma lavadora de alta pressão ou uma máquina de limpeza a vapor.
Com que frequência deve ser limpa o portão da garagem?
O portão da garagem deve ser limpo pelo menos uma vez por ano. Se a porta da garagem estiver exposta a grandes variações climáticas, é aconselhável limpar o portão de dois em dois ou de três em três meses. A frequência da limpeza depende inteiramente de como a garagem é protegida e de quão extremo o clima está no local. Depois de invernos muito frios e rigorosos, inundações, granizo ou ventos fortes, muita sujeira repousa na porta da garagem, razão pela qual deve ser limpa com mais frequência. Não é apenas uma questão de aparência - é também importante para a funcionalidade do portão da garagem que nenhuma incrustação, por exemplo de pólen e pó, ou sujeira teimosa se torne permanentemente presa.
Como deve ser realizado ao limpar o portão da garagem?
O portão da garagem pode ser limpo à mão, da forma tradicional, com a ajuda de um pouco de água quente e líquido de lavagem. No entanto, isso leva algum tempo e energia. Para que uma porta de garagem muito suja pareça como nova, recomendamos sua limpeza com uma lavadora de alta pressão. Graças à pressão de água ajustável, isso remove mesmo a sujeira mais dura. Há uma escolha de três níveis de pressão diretamente no bico. As gamas de pressão devem ser selecionadas de acordo com a aplicação. Para materiais mais sensíveis, basta definir o nível de pressão "SOFT" diretamente no bico - sem ter de pousar a lavadora. Para materiais robustos, pode ser selecionado um nível de pressão mais elevado.
Limpeza do portão da garagem: Leve em conta as características especiais do material
Ao limpar a porta da garagem, as características do material devem ser levadas em conta:
- Para portões de metal envernizados produtos de limpeza especiais são utilizados primeiro para alisar a superfície e, assim, remover arranhões pequenos. Finalmente, um polimento fornece o brilho.
- Após a limpeza básica de um portão de madeira , um tratamento com cera ou um esmalte melhora seu efeito.
- A superfície dos portões de garagem de plástico é protegida do clima e influências ambientais após uma limpeza básica com produtos especiais de limpeza de plástico.
Como limpar janelas de garagens?
Muitas garagens têm pequenas janelas que não devem ser esquecidas durante uma limpeza completa da garagem. As portas das garagens têm frequentemente vidros de plástico, que também podem sofrer com o vento e o tempo. Pode ser utilizada uma lavadora de alta pressão para limpar completamente os vidros – nesse caso, contudo, o nível de pressão deve ser definido para "SOFT" a fim de não exercer demasiada pressão sobre as janelas durante a limpeza.
Uma alternativa para a limpeza de vidros é uma máquina de limpeza a vapor que não requer produtos químicos e utiliza apenas água para garantir a visibilidade. A vidraça da janela da garagem é limpa primeiro a vapor uniformemente, depois a sujeira é removida esfregando com o bocal de vidros e uma cobertura de microfibras. Finalmente, a água do vapor é removida com um rodo ou um pano seco de microfibras. Os vidros de plástico, por outro lado, não devem ser limpos com o dispositivo de limpeza a vapor porque o vapor tem uma temperatura superior a 100 °C e pode danificar o plástico.
O limpa-vidros a bateria é uma boa opção para completar a limpeza de garagens - assegura uma limpeza sem marcas nas janelas das garagens. Para tal, basta misturar água com concentrado de detergente para janelas, aplicar na janela com um recipiente pulverizador, remover a sujeira com um pano de microfibras e aspirar a água com o dispositivo.
Limpeza das entradas das garagens
A entrada da garagem é muitas vezes um lugar onde se junta muito sujeira. Para remover essa sujeira, como folhas, terra e pó, é conveniente usar uma varredeira. Graças ao punho ergonómico e ajustável, não é necessário de se dobrar nem de fazer grandes esforços para limpar eficazmente as superfícies do pavimento. É bom saber: mesmo a granalha acumulada após o Inverno pode ser removida com a varredeira. Se a entrada da garagem estiver muito suja, a lavadora de alta pressão pode ser utilizada novamente:
- Antes de se utilizar a lavadora de alta pressão, a sujeira solta deve ser removida com uma varredeira.
- Se a entrada estiver muito suja, um limpador de pedra soltará a sujeira teimosa depois.
- Finalmente, limpar a entrada com a lavadora de alta pressão em combinação com a escova elétrica ou o limpador de superfícies.
Limpeza de interiores de garagens e oficinas de forma fácil
Muitos artesãos de hobby não têm uma oficina separada em casa. Nesses casos, a garagem é muitas vezes convertida em um diy. Mas como todos sabemos, você não faz uma omelete sem partir ovos. Especialmente quando há muitas ferramentas e equipamentos na garagem que não são utilizados o tempo todo, a sujeira tende a se acumular. É aconselhável pensar na organização certa da garagem ou da oficina como um primeiro passo. Os sistemas de prateleiras e de organização também facilitam imensamente a limpeza das oficinas. Antes de limpar a oficina ou garagem, é aconselhável limpá-la bem e separar tudo o que já não é mais necessário. Vizinhos, amigos ou familiares encontrarão certamente um uso para vasos de flores ou caixas de ferramentas não utilizadas. Assim que a divisão estiver completamente arrumada, a limpeza pode começar.
Limpeza da oficina e garagem - é assim que é feita
A maioria das garagens e oficinas têm pavimentos de concreto - e por uma boa razão, porque são relativamente insensíveis e fáceis de limpar. Para a limpeza do chão de concreto das garagens, é aconselhável limpar primeiro com a varredeira. Isto evita que sujeira solta, como pó ou folhas, seja transportada para dentro de casa. Em alternativa, pode ser utilizado um aspirador multifuncional, uma vez que pode apanhar tanto a sujeira seca como úmida. Para a limpeza de oficinas, vale a pena ver os produtos premium da gama: Estes têm uma maior resistência a materiais pontiagudos ou grosseiros, tais como parafusos ou pregos. O aspirador é a escolha certa especialmente para oficinas, uma vez que pequenos objetos metálicos caem frequentemente aqui. É, portanto, ideal para a limpeza do chão da oficina. Todos os aspiradores multifuncionais estão também equipados com uma mangueira de sução flexível que garante uma aspiração sem bloqueios com uma abertura alargada. Se a garagem estiver muito suja, vale a pena utilizar uma lavadora de alta pressão para a limpeza do chão de concreto das garagens. Se a garagem for limpa com água, é essencial assegurar de antemão que a água suja possa escoar sem obstáculos. Opcionalmente, pode ser ligado uma escova elétrica para limpar o chão. A água pode ser facilmente transportada para fora da garagem com a ajuda do rodo na escova. Ou o aspirador multifuncional absorve a restante água.
Atenção, manchas de óleo!
Sempre que se trabalha com óleo de motor, pode acontecer que derrame e pingue para o chão. Muito importante: As poças de óleo na garagem devem primeiro ser sempre molhadas com um agente aglutinante e depois eliminadas de forma adequada e amiga do ambiente. A restante mancha pode então ser tratada com uma mistura de sabão de bílis e água quente. Aplique primeiro a água quente juntamente com o sabão de bílis na mancha de óleo e, após o tempo de aplicação, esfregue bem a mancha com água quente.