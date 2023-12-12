Descalcificar a máquina lava-louças com produtos caseiros

Além da limpeza mecânica dos componentes mais relevantes, deve-se descalcificar a máquina lava-louças de vez em quando. A princípio, a descalcificação da lava-louças ocorre em um ciclo ocioso sem louça. Existe produto de limpeza especial, mas a descalcificação também funciona com os produtos caseiros certos. Para isso, espalhe de 1 a 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio ou de fermento em pó no chão da máquina vazia. Preencha o compartimento para pó com cerca de 20 ml de vinagre concentrado e, por fim, deixe correr um programa com a temperatura mais alta possível e sem pré-lavagem. Caso a pré-lavagem não seja desativada, o vinagre concentrado também pode, depois da pré-lavagem, ser colocado diretamente na máquina pré-aquecida. O importante é que o bicarbonato de sódio e o vinagre não entrem em contato direto, pois eles podem cumprir melhor suas funções sozinhos. A mistura não apenas descalcifica a lava-louças, mas funciona também como antibactericida. Em vez do vinagre concentrado, pode-se utilizar também uma xícara de vinagre, colocada depois do aquecimento da máquina. Alcança-se o melhor resultado quando se desliga a máquina por 1 hora depois da adição do vinagre para aumentar o tempo de atuação. Por fim, espere o tempo necessário para que a máquina esfrie, a fim de que não saia nenhum cheiro acentuado de vapor de vinagre.