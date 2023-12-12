Limpar a máquina lava-louças
Antigamente, a máquina lava-louças era um artigo de luxo; hoje, ela é um equipamento padrão para muitos serviços domésticos. Para que a lavadora de louça possa fazer seu trabalho por mais tempo, ela deve ser limpa regularmente. A Kärcher dá as dicas adequadas.
Deve-se limpar a máquina de lavar louça regularmente por isso
Uma máquina de lavar louça é de grande utilidade no dia a dia e, na maioria das vezes, faz o trabalho discretamente. Com o tempo, os restos de comida e o calcário deixam suas marcas. Consequentemente, as bactérias e o bolor podem se espalhar pela máquina que, no pior dos cenários, podem até mesmo ser prejudiciais à saúde. Quando a louça não for mais limpa corretamente, é um bom sinal de que é tempo de limpeza. Mais tarde, quando o cheiro desagradável aparecer e os sedimentos forem bem visíveis, deve-se limpar a lava louças.
Limpar o filtro da máquina lava-louças
Primeiro, o filtro no chão da máquina deve ser testado. O filtro protege a bomba de drenagem, local em que restos de refeição e outros resíduos se acumulam e em que, com o tempo, dificultam o débito de água. Assim, o filtro é removido de acordo com as instruções do fabricante e a sujidade grossa é eliminada. Em geral, é fácil de limpar o filtro manualmente com uma esponja e um pouco de detergente ou com vinagre e, por fim, ele pode ser recolocado. Na remoção e na recolocação, preste atenção aos avisos do fabricante, pois algumas lava-louças têm mais de um filtro.
Limpar os braços de pulverização da máquina lava-louças
Os braços de pulverização distribuem a água por meio do processo de enxágue da máquina e devem ser testados uma ou duas vezes ao ano. Os braços de pulverização, na maioria das vezes, são removidos com pouca força, porém, é aconselhável ler a instrução do fabricante. Os braços de pulverização não têm bicos de saídas que possam ser entupidos por restos de refeições e por calcário. Os buracos podem ser limpos com um palito de dente e água corrente até que a água volte a passar livremente pela superfície. Por fim, os braços de pulverização são recolocados.
Limpar as juntas da máquina lava-louças
As juntas de borracha servem para que não entre água durante o ciclo de lavagem. Com suas depressões, as juntas são o local propício para o surgimento de bactérias e bolor e, por isso, devem ser limpas regularmente. As juntas são limpas com um produto de limpeza a base de vinagre. A limpeza funciona mais facilmente com uma limpadora a vapor. O vapor quente elimina bactérias e sujidades gordurosas de maneira eficaz. Para não danificar as juntas, deve-se vaporizá-las somente a distância de alguns centímetros. Os restos de refeição amolecidos são removidos com um pano macio limpo.
Descalcificar a máquina lava-louças com produtos caseiros
Além da limpeza mecânica dos componentes mais relevantes, deve-se descalcificar a máquina lava-louças de vez em quando. A princípio, a descalcificação da lava-louças ocorre em um ciclo ocioso sem louça. Existe produto de limpeza especial, mas a descalcificação também funciona com os produtos caseiros certos. Para isso, espalhe de 1 a 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio ou de fermento em pó no chão da máquina vazia. Preencha o compartimento para pó com cerca de 20 ml de vinagre concentrado e, por fim, deixe correr um programa com a temperatura mais alta possível e sem pré-lavagem. Caso a pré-lavagem não seja desativada, o vinagre concentrado também pode, depois da pré-lavagem, ser colocado diretamente na máquina pré-aquecida. O importante é que o bicarbonato de sódio e o vinagre não entrem em contato direto, pois eles podem cumprir melhor suas funções sozinhos. A mistura não apenas descalcifica a lava-louças, mas funciona também como antibactericida. Em vez do vinagre concentrado, pode-se utilizar também uma xícara de vinagre, colocada depois do aquecimento da máquina. Alcança-se o melhor resultado quando se desliga a máquina por 1 hora depois da adição do vinagre para aumentar o tempo de atuação. Por fim, espere o tempo necessário para que a máquina esfrie, a fim de que não saia nenhum cheiro acentuado de vapor de vinagre.
Ácido cítrico como alternativa
A princípio, pode-se descalcificar uma máquina lava-louças com ácido cítrico; no entanto, deve-se prestar atenção em algumas especificidades. O ácido cítrico forma, em união com o calcário em altas temperaturas, o citrato de cálcio que dificilmente pode ser removido. Para a descalcificação, misture cerca de 10 colheres de sopa em 2 litros de água fria. Inicie a máquina lava-louças vazia na temperatura mais baixa possível. Assim que a água se distribuir na máquina, pare o programa e coloque a mistura de água e ácido cítrico. Com a máquina fechada, deixe agir por 1 hora e reinicie o programa. A vantagem, em comparação com o vinagre ou o vinagre concentrado, é o vapor cítrico.
Prevenir calcificações
Em primeiro lugar, pode-se prevenir que o calcário na lava-louças não se torne um problema no dia a dia. Ao se colocar algumas cascas de limão em um ciclo de lavagem normal na cesta de talheres, reduz-se o risco de calcificação e, além disso, garante um cheiro agradável quando a louça limpa sai da máquina lava-louças.