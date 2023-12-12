Limpeza de churrasqueira: Antes ou depois do uso?

Como medida de limpeza regular antes de cada uso, recomendamos aquecer a grelha por 15 minutos a uma temperatura alta e depois limpar a grelha da churrasqueira com um pincel de limpeza de grelha. Desta maneira, qualquer resíduo alimentar e película de ferrugem deixados para trás podem ser facilmente removidos. Também mata as bactérias. Antes de colocar os alimentos na grelha, borrife a grelha com um pouco de spray antiaderente - isso impede que os alimentos se agarrem a ela e que restem crostas teimosas.

Há também alguns truques para minimizar a sujeira da gordura e as incrustações durante um churrasco: a marinada e outros molhos devem ser usados com moderação sobre a comida grelhada para garantir que não haja gotejamento excessivo e que a sujeira mais grosseira não chegue lá em primeiro lugar. Graças às bandejas de alumínio, gordura e outros líquidos podem ser coletados, impedindo que cheguem à grelha, à base da grelha ou a espaços estreitos. A sujeira grosseira pode ser evitada com a chamada grelha indireta, especialmente com grelhas a carvão. Para isso, uma bandeja de alumínio é colocada no meio do nível inferior e o carvão é empilhado à esquerda e à direita da mesma. O molho e a gordura podem agora ser coletados de maneira controlada.

Você também pode queimar a grelha novamente após o uso, isto é, aquecê-la em uma temperatura alta - de preferência com a tampa fechada - para que a maior parte do resíduo dentro do aparelho arda. Use uma escova de arame, que deve ser de um, dois ou três lados, dependendo do design da grelha, para limpar novamente os espaços vazios. Esvaziar as bandejas de gotejamento depois de usá-las ou descartá-las no caixote da reciclagem.