LIMPEZA DE CHURRASQUEIRA: COMO LIMPAR A CHURRASQUEIRA
O verão é hora do churrasco. Para muitos, o churrasco com a família e os amigos no jardim ou no terraço é o epítome da estação quente. Independentemente de o churrasco ser usado somente em noites amenas de verão ou durante todo o ano - churrascos elétricos, a carvão e a gás precisam ser cuidados para que sejam companheiros de confiança por muito tempo. Com essas dicas práticas, a limpeza e o cuidado com os churrascos é rápida e fácil.
Por que limpar a churrasqueira regularmente?
A fim de poder grelhar com segurança e conforto a qualquer momento, um churrasco deve ser limpo regularmente. Por um lado, isso lhe dá a boa sensação de que o equipamento limpo está sempre pronto para uso e, por outro lado, a limpeza e o cuidado regulares garantem que a comida grelhada possa cozinhar perfeitamente na grelha. A freqüência com que a grelha é limpa por dentro e por fora depende da própria sensação de limpeza, da freqüência de churrasco e do grau de sujeira. Uma simples limpeza intermediária deve ser feita regularmente. Uma limpeza completa, por exemplo, com uma limpadora a vapor consome muito tempo, mas geralmente só é necessário uma ou duas vezes por ano - idealmente uma vez antes e uma vez depois da época do churrasco.
Dica
Antes de usar um aparelho novo pela primeira vez, ele deve ser aquecido por cerca de 30 minutos na temperatura mais alta. Isso permite que evaporem resíduos de produção e de óleo. Em seguida, deixe-o esfriar e evaporar.
Limpeza de churrasqueira: Antes ou depois do uso?
Como medida de limpeza regular antes de cada uso, recomendamos aquecer a grelha por 15 minutos a uma temperatura alta e depois limpar a grelha da churrasqueira com um pincel de limpeza de grelha. Desta maneira, qualquer resíduo alimentar e película de ferrugem deixados para trás podem ser facilmente removidos. Também mata as bactérias. Antes de colocar os alimentos na grelha, borrife a grelha com um pouco de spray antiaderente - isso impede que os alimentos se agarrem a ela e que restem crostas teimosas.
Há também alguns truques para minimizar a sujeira da gordura e as incrustações durante um churrasco: a marinada e outros molhos devem ser usados com moderação sobre a comida grelhada para garantir que não haja gotejamento excessivo e que a sujeira mais grosseira não chegue lá em primeiro lugar. Graças às bandejas de alumínio, gordura e outros líquidos podem ser coletados, impedindo que cheguem à grelha, à base da grelha ou a espaços estreitos. A sujeira grosseira pode ser evitada com a chamada grelha indireta, especialmente com grelhas a carvão. Para isso, uma bandeja de alumínio é colocada no meio do nível inferior e o carvão é empilhado à esquerda e à direita da mesma. O molho e a gordura podem agora ser coletados de maneira controlada.
Você também pode queimar a grelha novamente após o uso, isto é, aquecê-la em uma temperatura alta - de preferência com a tampa fechada - para que a maior parte do resíduo dentro do aparelho arda. Use uma escova de arame, que deve ser de um, dois ou três lados, dependendo do design da grelha, para limpar novamente os espaços vazios. Esvaziar as bandejas de gotejamento depois de usá-las ou descartá-las no caixote da reciclagem.
Limpeza de churrasco com limpadora a vapor
Para a limpeza completa das superfícies de aço inoxidável, tais como o capô da grelha, painéis laterais e controles, use uma limpadora a vapor: Primeiro vaporizar todas as superfícies com a escova da limpadora a vapor. Em seguida, limpar todas as superfícies novamente com a escova, desta vez também com um pano de microfibras, juntando vapor. As gorduras e incrustações são dissolvidas pelo vapor e absorvidas pelo pano de microfibras.
Resíduos leves de gordura em aço inoxidável também podem ser limpos com água morna, um pouco de líquido de lavagem e um pano de microfibras. Alternativamente, são adequados produtos especiais de limpeza de churrasqueiras com dissolução de gordura de varejistas especializados.
Para áreas mais sujas da grelha, tais como a chapa de ferro fundido ou a prateleira de grade de aço inoxidável, o limpador a vapor pode ser usado em combinação com uma pequena escova redonda feita de latão. Para uma grelha esmaltada, recomenda-se uma escova plástica. Esfregue agora as incrustações com a escova, acrescentando constantemente vapor. Em seguida, remova a sujeira solta com um pano velho. Se a churrasqueira for integrada a uma cozinha externa, a limpadora a vapor também pode ser usado para remover gordura e resíduos de alimentos de superfícies como a bancada de trabalho.
Dica
Ao limpar a churrasqueira com o limpador a vapor, a água pingando pode deixar manchas no chão, tais como a decks de pedra ou decks de madeira. Antes da limpeza, é aconselhável, portanto, proteger a área embaixo do churrasco, por exemplo, com papel alumínio ou jornal. Alternativamente, há tapetes de churrasco especiais e reutilizáveis para proteger as superfícies sob seu churrasco da gordura, da comida e das intempéries. Se alguma coisa correr mal, o terraço voltará a ficar limpo rapidamente com estas dicas.
Limpeza da churrasqueira a carvão com o aspirador de cinzas
Com uma grelha de carvão, vapores de gordura e salpicos se acumulam na caldeira e na tampa ao longo do tempo. Estes podem ser removidos com um produto de limpeza a vapor ou com um agente de limpeza que dissolva gorduras, como descrito acima.
Ao grelhar com carvão vegetal, no entanto, não somente uma grelha crostosa e superfícies gordurosas permanecem, mas também cinzas na bandeja da grelha. Depois que as brasas forem sufocadas após o churrasco, o carvão deve sempre esfriar durante a noite - mas pelo menos por 12 horas. No dia seguinte, os restos podem ser simplesmente recolhidos com um aspirador de cinzas e descartados com a ajuda do recipiente de sujeira, completamente sem contato com a sujeira.
Dica: Armazenar a churrasqueira corretamente
Após o resfriamento e a limpeza, é importante armazenar a grelha bem protegida. Se o aparelho não estiver em uso, as capotas de cobertura são vantajosas. Eles protegem contra poeira, umidade e arranhões. Os churrascos de aço inoxidável também podem ser deixados lá fora o ano inteiro sem nenhum problema.
Instruções de segurança para churrascos com churrasqueiras elétricas, a carvão e a gás
Grelhando com gás
- Acender sempre com a tampa aberta.
- Verifique e limpe regularmente as bandejas de gordura.
- Desligue sempre primeiro o gás no churrasco e só depois desligue a garrafa de gás.
- Verifique regularmente se há vazamentos na mangueira de gás - especialmente depois de longas pausas.
- Nunca guarde a garrafa de gás em salas fechadas.
Grelhar com churrasqueira de carvão vegetal
- Para acender o carvão vegetal, você deve usar acendalhas em vez de acendedores líquidos, pois estes são um risco para a segurança.
- Use a chaminé de acendimento na grelha, não no chão.
- Depois de grelhar, asfixie as brasas fechando as aberturas de ar de abastecimento e o ventilador do tampo.
- Deixe sempre o carvão para esfriar durante a noite, depois de grelhado, e só se desfaça dele depois de 12 horas, no máximo.
Grelhar com a churrasqueira elétrica
- Sempre conecte a churrasqueira somente a tomadas fundidas individualmente e não use plugues múltiplos.
- Proteger as conexões contra a umidade.
- Não use grelhas elétricas dentro de casa - elas só são adequadas para uso ao ar livre.