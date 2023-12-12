Limpar o forno: as melhores dicas e produtos caseiros
A gordura e os restos de comida encrostados no forno, no fogão e nos exaustores deixam qualquer um sem vontade de cozinhar ou assar qualquer coisa. Frequentemente, a sujidade é persistente e difícil de remover. Com essas dicas e aparelhos, a limpeza é garantida.
Limpar o forno com vapor
A limpeza do forno não deve ser adiada por muito tempo. Porque quanto mais a comida e a gordura ficarem no forno, mais difícil será remover as incrustações.
No primeiro passo, os restos de comida mais soltos e mais fáceis de remover devem ser removidos com um pano úmido. No segundo passo, todas as sujidades persistentes que ainda ficaram no fogão podem ser eliminadas com uma limpadora a vapor – sem danificar as superfícies. Para isso, junto com o vapor, esfregue tanto o forno quanto a porta do forno com uma escova circular ou com o bocal manual. Por meio do calor, a sujidade nos locais encrostados irá se dissolver e, finalmente, pode ser removida com um pano de limpeza. As incrustações mais difíceis podem ser removidas com uma esponja de aço inoxidável comum: colocá-la na escova circular e, sob constante vaporização, esfregar o local até que a sujidade derreta. Durante a limpeza com o bocal manual ou com a escova circular, é recomendável o revestimento com um pano de microfibras. Desse modo, a sujidade dissolvida é retirada diretamente do pano. Para que a sujidade não se derreta facilmente, elas podem ser amolecidas com um pouco de detergente antes do uso da limpadora a vapor.
Quem tem um forno autolimpante com a função limpeza pirolítica não precisa mais esfregar. Neste caso, a gordura e os restos de comida são transformados em cinzas a uma temperatura de 500 °C, as quais podem ser, então, apenas removidas.
Os melhores produtos caseiros para limpar o forno
Quem quiser limpar o fogão com produtos de limpeza pode recorrer aos limpadores de forno comuns, também chamados de limpadores de grelha. Esses produtos existem na forma líquida, em gel ou como espuma de limpeza. Na maioria das vezes, eles são muito alcalinos e contém agentes de dissolução de gorduras. Os produtos caseiros eficazes oferecem uma alternativa verdadeira para esses limpadores químicos:
Bicarbonato de sódio: o produto caseiro extremamente versátil também ajuda a remover as contaminações mais difíceis do fogão ou do forno. Para isso, misture o bicarbonato com água na proporção 1 : 1 e aplique a pasta nos locais encrostados. Deixar agir por cerca de 30 minutos. Durante a dissolução das incrustações, o bicarbonato de sódio primeiro começa a espumar e, depois, vai secando aos poucos. Por fim, só é preciso remover o pó seco do fogão ou do forno. Quem não tiver bicarbonato de sódio, pode utilizar fermento em pó. Ele tem um efeito parecido.
Outro produto caseiro eficaz é o vinagre: nesse caso, pode ser usado o vinagre comum ou o vinagre concentrado. Em sujidades mais fáceis, misture o vinagre com um pouco de detergente e esfregue a mistura nos locais desejados com uma esponja. Deixe agir um pouco e retire o resto da sujidade com um pano úmido. Em sujidades mais difíceis, encha um recipiente resistente ao calor, como uma forma, de água e acrescente de 2 a 3 colheres de sopa de vinagre concentrado. Essa mistura ficará por aproximadamente 45 minutos no forno a 150 °C. O vapor de água gerado dissolve a sujidade. Deixe o forno esfriar um pouco e então retire tudo com um pano úmido. No lugar do vinagre concentrado, também pode ser utilizada a mistura de água e suco de limão.
Sal: manchas queimadas no forno ou no tabuleiro do forno também podem ser removidas com sal. Passo 1: umedecer o chão ou o tabuleiro do forno com um pano. Passo 2: polvilhar o sal em todas as crostas e manchas com uma quantia generosa de sal, para que fiquem cobertas por uma camada branca. Passo 3: aquecer o forno a 50 °C. Assim que o sal ficar marrom, desligue o forno. Depois de frio, o sal deve ser removido do forno com cuidado.
Limpar os exaustores
Um exaustor tem um importante papel na cozinha: ele suga o vapor gerado ao cozinhar ou assar e absorve as partículas de gordura no ar. Com o tempo e pelo constante uso para cozinhar, uma camada de gordura se deposita no exaustor. Isso acontece principalmente com exaustores de aço inoxidável. Com uma limpadora a vapor, os exaustores ficam limpos novamente de modo rápido e sem esforço: encapar o bocal manual com sua capa de microfibra. Depois, libere um vapor contínuo e, com a microfibra, esfregue a superfície do exaustor até que o óleo e os depósitos de gordura se dissolvam com o calor. Quando a camada de gordura já é antiga, não é possível se livrar dela esfregando e pressionando. Se for um exaustor de aço inoxidável com o que chamamos de textura, é aconselhável trabalhar por entre essa textura. Aos poucos, a gordura se acumula no pano. Por isso, o pano deve ser substituído nesse meio tempo. Para um resultado sem riscos, as superfícies esfregadas podem, por fim, serem polidas com um pano de microfibras.
Como alternativa, o exaustor também pode ser limpo com limpador de superfícies alcalino ou com água e detergente. Quando a limpeza demorar um pouco mais e a sujidade não puder ser removida com dificuldade, o bicarbonato, como produto caseiro, se mostra eficaz: misture água com bicarbonato de sódio até virar uma pasta e distribua pela cobertura. Deixe agir um pouco e lave a superfície com água novamente, secando bem a coifa.
Dica: limpar o filtro de gordura
Caso se cozinhe muito, a limpeza regular do filtro de gordura dos exaustores a cada 6 a 8 semanas é aconselhável. Frequentemente, esse filtro é de metal e pode ser limpo com facilidade na máquina lava-louças ou com água e sabão.
Além disso, existem modelos com filtro de carvão ativo – um filtro especial necessário para exaustores com recirculação do ar e que filtra as partículas odoríficas do vapor da cozinha. Esses filtros devem ser trocados regularmente.
Limpar o fogão: vapor contra alimentos queimados
Quem não conhece isso? Um pouco de desatenção e a água do macarrão, o molho ou o leite derrama no fogão da cozinha. E o que fica são incrustações no tampo do fogão que não podem mais ser removidas com um pano úmido. Com uma limpadora a vapor, pode-se remover os restos de comida e os líquidos queimados de modo fácil e sem esforço: insira uma esponja de aço inoxidável comum sobre a escova circular e limpar toda a área de cozimento sob vaporização constante. Por meio do vapor, uma camada deslizante embaixo da esponja evita que apareçam riscos na superfície em vidro.
Limpe os rejuntes e as beiradas sem cobertura com o bico de jato pontual e uma escovar circular inserida sobre ele. Durante esse processo, uma esponja com cerdas plásticas deve ser utilizada para que não surja risco algum na área de cozimento. As juntas de silicone não devem ser vaporizadas diretamente, mas limpas com cuidado. Por fim, limpe a superfície com um pano seco. Com esse procedimento, pode-se limpar também o tabuleiro e as grades do forno.
Restos de plásticos derretido ou outras incrustações grossas podem ser raspadas cuidadosamente com um raspador especial para a área de cozimento de cerâmica de vidro em um possível área angulosa da superfície.
Limpar o fogão com produtos caseiros
Para a limpeza da área de cozimento, alguns produtos caseiros também servem como alternativas eficazes aos limpadores de forno ou aos produtos de limpeza para áreas de cozimento de cerâmica de vidro: coloque 2 colheres de chá em 100 ml de água morna. Coloque a solução viscosa que surge na área de cozimento, espere agir um pouco e faça o polimento com o auxílio de um pano de microfibras. Um pano umedecido com vinagre concentrado colocado sobre a sujidade ou uma mistura de vinagre e fermento em pó colocada em um pano também são úteis.
Para que não haja incrustações muito endurecidas, a área de cozimento deve ser limpa após cada uso e sempre ficar livre de resíduos. Geralmente, basta limpar a superfície com um pano umedecido, secando-a depois. Para remover a gordura, um pouco de detergente pode ser colocado no pano e limpar tudo com ele. O importante é que o tampo do fogão esteja completamente frio antes da limpeza. Um alternativa para evitar esfregações enfadonhas, é uma escova vibratória à bateria: ela umedece e limpa a área de cozimento em apenas uma etapa, dissolvendo a sujidade sem esforço.
Como em qualquer área plana, na limpeza da cozinha também se pode aspirar suavemente o líquido da área de cozimento de cerâmica de vidro com um aspirador de vidros .