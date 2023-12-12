Bicarbonato de sódio: o produto caseiro extremamente versátil também ajuda a remover as contaminações mais difíceis do fogão ou do forno. Para isso, misture o bicarbonato com água na proporção 1 : 1 e aplique a pasta nos locais encrostados. Deixar agir por cerca de 30 minutos. Durante a dissolução das incrustações, o bicarbonato de sódio primeiro começa a espumar e, depois, vai secando aos poucos. Por fim, só é preciso remover o pó seco do fogão ou do forno. Quem não tiver bicarbonato de sódio, pode utilizar fermento em pó. Ele tem um efeito parecido.

Outro produto caseiro eficaz é o vinagre: nesse caso, pode ser usado o vinagre comum ou o vinagre concentrado. Em sujidades mais fáceis, misture o vinagre com um pouco de detergente e esfregue a mistura nos locais desejados com uma esponja. Deixe agir um pouco e retire o resto da sujidade com um pano úmido. Em sujidades mais difíceis, encha um recipiente resistente ao calor, como uma forma, de água e acrescente de 2 a 3 colheres de sopa de vinagre concentrado. Essa mistura ficará por aproximadamente 45 minutos no forno a 150 °C. O vapor de água gerado dissolve a sujidade. Deixe o forno esfriar um pouco e então retire tudo com um pano úmido. No lugar do vinagre concentrado, também pode ser utilizada a mistura de água e suco de limão.

Sal: manchas queimadas no forno ou no tabuleiro do forno também podem ser removidas com sal. Passo 1: umedecer o chão ou o tabuleiro do forno com um pano. Passo 2: polvilhar o sal em todas as crostas e manchas com uma quantia generosa de sal, para que fiquem cobertas por uma camada branca. Passo 3: aquecer o forno a 50 °C. Assim que o sal ficar marrom, desligue o forno. Depois de frio, o sal deve ser removido do forno com cuidado.