LAVAGEM DO INTERIOR DO CARRO EM CASA
De bancos a painéis de instrumentos, janelas ou tapetes: Para manter um carro olhando bem por um longo tempo, não deve ser lavado regularmente apenas no exterior – a lavagem de interiores de carros também faz parte dos cuidados do carro em intervalos regulares. Isso protege os materiais e o veículo mantém seu valor por um longo tempo. Com algumas dicas de limpeza interior do carro e o equipamento certo, a limpeza interior será bem-sucedida.
Equipamento certo: A preparação certa
Antes de iniciar a lavagem de interiores de carros, deve primeiro remover objetos soltos, lixo, tampas e tapetes do veículo. Especialmente debaixo do tapete, uma grande quantidade de sujeira solta se acumula com o tempo. Bata bem os tapetes e coloque-os de lado para a limpeza de tapetes de carros. Em seguida, tenha as ferramentas necessárias em mãos, tais como um aspirador, panos de limpeza e agentes de limpeza. Muitos fabricantes oferecem uma oferta abrangente de kits de acessórios de limpeza para carros e para a lavagem de interiores de carros incluindo mangueiras de extensão, bocais de fendas extralongas, bocais largos para carros, escovas de sucção e panos de microfibras para superfícies lisas e janelas.
Higienização automotiva do carro: passo a passo
Depois de esvaziar o carro, você pode começar com a limpeza do seu interior. Com apenas alguns passos, o interior do carro brilha novamente em novo esplendor:
1. Aspire o carro a fundo
Primeiro deve percorrer todo o interior com um Aspirador úmido/seco para remover sujeira grosseira como migalhas, terra e cabelos de animais. É melhor começar no porta-malas e depois passar para a cabine. Ao aspirar, não se esqueça dos espaços estreitos no carro, pois é aqui que muita sujeira solta tende a se acumular. Acessórios especiais de bocal, como bocais de junção podem ser utilizados. Eles podem ser utilizados para recolher a sujeira mesmo em locais de difícil acesso no interior, como entre os assentos e a porta ou na cabine. Amplos bocais para carros garantem uma limpeza rápida e fácil de áreas maiores, como por exemplo, área de pé e compartimento de bagagem. Para este efeito, o bocal correspondente é simplesmente fixado à pega da mangueira de aspiração. Um aspirador sem fio com bateria facilita ainda mais o trabalho, uma vez que o raio de ação não é limitado por um cabo. Outra vantagem: não há riscos de tropeçar.
O estofamento também deve ser aspirado para completar a limpeza do estofamento do carro. Para remover poeira fina, é aconselhável utilizar uma escova de sucção com cerdas duras para assentos de tecido e uma com cerdas macias que não riscam para estofamento de couro.
Sugestão: Remover cabelo de cachorro do carro
O cabelo de cachorro adere particularmente bem aos assentos de carros têxtil e no porta-malas. Primeiro você deve tentar remover o pelo com um aspirador de pó. Para esse fim, é melhor utilizar um escova rotativa para limpeza de estofados. Se ainda houver pelos de cachorro nas superfícies, pode levar um rolo adesivo de cotão ou uma escova para ajudar. Outra dica: Basta pegar numa luva de borracha úmida e passar a mão suavemente sobre os assentos. Ao mesmo tempo, aspire o pelo solto.
Para reduzir a quantidade de pelo que se recolhe no carro, o amigo de quatro patas deve ser penteado regularmente e o assento ou o porta-malas devem ser coberto com um tapete para apanhar a sujeira. Estes são geralmente feitos de material lavável para que o cabelo e a sujeira possa ser facilmente retirados.
2. Assentos de carros, acessórios & co.
Depois de aspirar, passamos ao segundo passo da lavagem de interiores de carros. Primeiro remova a poeira dos acessórios e limpe-os com um pano úmido. Então é hora de remover mais sujeira resistente, como manchas de graxa em estofados ou chiclete secos em tapetes.
Para manchas de graxa, como em todas as manchas, aja rapidamente e não esfregue! Você pode utilizar remédios caseiros simples para removê-los. Um remédio eficaz é o sabonete bile - basta umedecê-lo um pouco, esfregá-lo na mancha, deixá-lo correr e depois escová-lo com um pano úmido. Continue a enxaguando o pano para que o sabão bile se solte. Por fim, escove com um pano seco para remover a umidade do tecido. Importante: Teste sempre primeiro o remédio doméstico em uma área pouco visível.
Para uma limpeza particularmente cuidadosa do estofamento, recomenda-se usar um Aspirador Higiénico de Poeira, porque permite aplicar água e produtos de limpeza no assento e aspirar de novo em uma etapa. O método deixa os estofamento limpo sem marcas de água.
Dica
Se o chiclete ficou preso nos tapetes, um truque simples ajudará: colocar uma bolsa fria ou gelo no local até que o chiclete se torne duro e frágil. Agora ele pode liberado à mão quebrado em pequenos pedaços com um objeto duro, que então só precisa ser aspirado com um aspirador de poeira.
3. Manter o interior
O último passo é cuidar do interior. Os agentes de limpeza adequados impedem que a poeira e a sujeira voltem a aderir. Eles também fornecem um cheiro fresco após a lavagem de interiores de carros. Para a higienização automotiva existem produtos de limpeza de interiores, que neutralizam os odores e têm um efeito antiestático. Superfícies sensíveis, tais como assentos ou acessórios de couro também devem ser tratados com cuidados de couro ou de proteção da cabine para ser mantidos em boas condições.
Para um cuidado completo do carro não deve apenas cuidar da limpeza do interior - também uma limpeza completa do exterior do veículo incluindo as jantes é necessária a intervalos regulares.
As melhores dicas para limpar diferentes superfícies
Ao limpar o interior de um carro, você tem de LiDAR com sujeira em diferentes superfícies. Diferentes métodos são adequados para a limpar cada material.
Couro
- O couro geralmente é fácil de limpar, mas requer cuidados e tratamentos especiais durante a lavagem de interiores de carros. Um pano de algodão ou microfibra ligeiramente umedecidos com água morna é muitas vezes suficiente para limpar superfícies de couro.
- Para manchas mais difíceis, um limpador doméstico diluído ou um limpador de couro pode ajudar, que é trabalhado em movimentos circulares e depois removido novamente com um pano de microfibra. Além disso, pode utilizar uma escova especial de couro, mas as cerdas não devem ser demasiado duras. Atenção: Se utilizar produtos de limpeza ácidos ou se for aplicada demasiada pressão sobre o material, a cor pode ser perdida.
- Uma vez que óleos e gorduras importantes são removidos do couro durante a limpeza, deve ser aplicado posteriormente um produto especial para o cuidado do couro, que é adaptado ao couro e evita que ele fique frágil. O efeito deve ser testado com antecedência em uma área invisível.
Superfícies têxteis e tapetes
- Para conseguir a limpeza de tapetes de carros ou assentos têxteis, é adequado o agente de limpeza especial Limpador de estofos. Misture o agente de limpeza com água de acordo com as instruções do fabricante e aplique com uma toalha felpuda ou um pano de microfibra. Em seguida, esfregue-o nos assentos do carro ou tapetes com um pano seco.
- Se você não tiver um limpador de estofos à mão, use água morna com um pouco de detergente ou use um limpador de interiores adequado para a limpeza de superfícies têxteis.
- Ainda mais fácil é a limpeza completa dos estofos com um Aspirador de lavagem: Isto permite que o detergente e a água sejam pulverizados num só passo e aspergidos juntamente com a sujeira solta.
- Os tapetes também podem ser limpos a alta pressão seja em casa ou numa lavagem automática . Em algumas lavagens automáticas de carros, existem também dispositivos especiais para a limpeza profissional de tapetes. >li>Os tapetes devem ser pendurados após a limpeza para que a água restante possa drenar bem – então eles estão rapidamente prontos para serem usados novamente. No entanto, é melhor deixá-los secar completamente para não trazer umidade desnecessária para o interior do carro.
Plástico
- Peças plásticas, como acessórios e alças, podem ser rapidamente refrescadas com um produto de cuidado adequado. O mais adequado é um produto de Cuidados na cabine.
- Borrife o agente em um pano de microfibra e esfregue nas superfícies. Pode ser usado para soltar sujeira e remover mesmo até pequenos arranhões - sem necessidade de preparação profissional do carro. >Li>Atenção é aconselhada em torno do airbag: Os agentes errados podem atacar os pontos de rutura pré-determinados. Alguns fabricantes recomendam, portanto, a limpeza apenas com água limpa.
Superfícies de vidro
- Limpa vidros eficazmente remove impressões digitais, manchas de graxa ou insetos e sujeira das estradas dos vidros interiores e exteriores sem deixar marcas. Além disso, com o seu efeito antiestático, garantem que a nova sujeira não adere tão rapidamente. Em determinadas circunstâncias, isso pode reduzir o risco de acidentes, pois dependendo da posição do sol, há o risco de a visão do motorista possa ser consideravelmente prejudicada pela camada de sujeira.
- Para limpar o interior, primeiro pulverize as superfícies com o limpador de vidros, depois limpe o vidro com um pano de microfibra úmido e limpe novamente com um pano sem fiapos.
- Um Limpador de janelas ajuda a alcançar um resultado livre de riscos ainda mais rápido: a solução de limpeza pode ser simplesmente aspirar o vidro.