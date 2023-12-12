LAVAGEM DO INTERIOR DO CARRO EM CASA

1. Aspire o carro a fundo

Primeiro deve percorrer todo o interior com um Aspirador úmido/seco para remover sujeira grosseira como migalhas, terra e cabelos de animais. É melhor começar no porta-malas e depois passar para a cabine. Ao aspirar, não se esqueça dos espaços estreitos no carro, pois é aqui que muita sujeira solta tende a se acumular. Acessórios especiais de bocal, como bocais de junção podem ser utilizados. Eles podem ser utilizados para recolher a sujeira mesmo em locais de difícil acesso no interior, como entre os assentos e a porta ou na cabine. Amplos bocais para carros garantem uma limpeza rápida e fácil de áreas maiores, como por exemplo, área de pé e compartimento de bagagem. Para este efeito, o bocal correspondente é simplesmente fixado à pega da mangueira de aspiração. Um aspirador sem fio com bateria facilita ainda mais o trabalho, uma vez que o raio de ação não é limitado por um cabo. Outra vantagem: não há riscos de tropeçar.

O estofamento também deve ser aspirado para completar a limpeza do estofamento do carro. Para remover poeira fina, é aconselhável utilizar uma escova de sucção com cerdas duras para assentos de tecido e uma com cerdas macias que não riscam para estofamento de couro.