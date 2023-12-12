Podar árvore: Dicas para a poda de árvore correta
Como quase todas as plantas no jardim, as árvores e os arbustos também requerem conservação regularmente para ficarem bonitos e darem muitas flores e frutos. Cortar arbustos e árvores regularmente soa trabalhoso, mas com a ferramenta apropriada e algumas dicas, é bem simples. Para podar as árvores corretamente, são necessárias uma tesoura de poda e motosserra, preferencialmente movida a bateria, vestuário de proteção, luvas, eventualmente uma escada e um cronograma de qual árvore podar em que momento.
A ferramenta adequada para a poda de árvore
A poda de árvores não necessariamente precisa ficar a cargo de profissionais especializados. Com as ferramentas de poda de árvores, jardineiros amadores também podem fazer um excelente trabalho. Uma vez adquiridos, se forem bem-cuidados após o trabalho, os acessórios de poda de árvore podem ser utilizados por muitos anos.
Para ramos e galhos de até 3 centímetros de diâmetro, uma tesoura de poda é ideal. Tesouras de poda a bateria facilitam significativamente o trabalho, uma vez que requerem menos esforço.
No caso de galhos mais espessos, o trabalho vai bem com uma motosserra. As motosserras a bateria são ideais para a poda de árvores, visto que são mais leves do que serras movidas a combustível e não se fica exposto a gases de escape durante o trabalho. Entretanto, só se pode utilizar motosserras na condição de que esteja firmemente de pé no chão, ou se você for arborista habilitado ou tiver uma plataforma elevatória à sua disposição.
Poda de árvore simples graças à extensão telescópica
Caso se queira podar arbustos e árvores mais antigas, isso geralmente significa que é preciso uma extensão dos braços. Uma motosserra telescópica a bateria geralmente alcança até 4 metros, e graças a uma alça, trabalhos de poda de árvore mais demorados não são problema. O usuário fica firmemente no solo e não precisa de escada.
Durante a poda de árvore, a regra é sempre ficar atento à proteção da cabeça e das mãos: Luvas e óculos de proteção contra serragem são o equipamento padrão básico. Se precisar remover galhos maiores, é recomendável proteger-se também com um capacete ou pelo menos nunca ficar embaixo do galho que cair.
A poda de árvores com motosserras necessariamente exige um vestuário de proteção contra corte composto por uma calça e calçados anticorte, proteção auditiva e ocular e luvas. Devem-se observar, ainda, eventuais decretos de proteção contra ruído, bem como leis de proteção às aves e a outros animais.
Podar árvore: Quando é a vez de qual?
O momento certo para cada poda de arbusto e árvore depende da madeira e do tipo de poda. Arbustos ornamentais geralmente são podados a cada ano para manterem a forma desejada. Árvores frutíferas não precisam ser podadas todos os anos, mas aqui a poda de árvore também deve ser feita regularmente em um intervalo de 4 a 6 anos. Sobretudo árvores jovens devem ser podadas especificamente com maior frequência, a fim de evitar mau crescimento, por exemplo, troncos bifurcados.
Vale observar também o ciclo de vegetação de árvores e arbustos: A partir do fim do verão, as raízes muitas árvores absorvem reservas das folhas para acumulá-las para o novo crescimento na primavera. Por isso, em muitas espécies de árvore, devem-se evitar podas grandes entre fevereiro e junho.
Recomendações: Qual período é apropriado para qual poda de árvore?
- É possível podar o ano todo após danos por um temporal ou ao descobrir galhos podres ou quebrados ou que correm risco de cair. Aqui, a segurança está em primeiro lugar.
- O inverno é a época clássica para podas de frutificação ou alívio em árvores de amoras e frutos de caroço e semente. Essa também é uma boa época para a poda de rosas e desbaste de copas de árvores: Os galhos estão bem visíveis e as reservas estão acumuladas nas raízes. Entretanto, deve-se evitar podar uma árvore em época de geada intensa. O ideal é começar entre junho e começo de setembro, quando as temperaturas não caírem abaixo de 5 °C.
- Algumas árvores frutíferas recebem a poda na primavera, por exemplo, pêssegos. Nas árvores de florada precoce, por exemplo, amendoeiras e Forsythia, espera-se até elas florirem, sendo possível podá-las depois disso.
- Para o desbaste das copas, também é possível podar árvores no verão. Agora, também se removem ramos ladrões da planta. As cerejeiras são podadas durante e após a colheita no verão, assim como algumas espécies não frutíferas, como chorões. Pragas nas folhas são detectadas com maior facilidade e as lesões da poda cicatrizam mais rapidamente. O verão também é ideal para podar a nogueira.
- No outono, é a vez de árvores latifoliadas e coníferas. Algumas espécies de árvores frutíferas também podem ser podadas desde já para crescerem com mais força. Para a formação de brotos frutíferos, é melhor podar só em julho ou agosto.
Porém, não há recomendações gerais para todas as árvores. O ideal é se informar especificamente sobre quando e como podar cada arbusto ou árvore.
O que é removido na poda da árvore?
Podar arbustos e árvores significa principalmente remover galhos e ramos doentes e excedentes. Enquanto os arbustos ornamentais devem assumir a forma correta, os objetivos no caso de árvores frutíferas são a boa frutificação e a saúde geral da árvore. Frequentemente, diferencia-se entre estes tipos de poda:
Poda de plantação: Para estimular o crescimento e a formação da copa, árvores recém-plantadas podem ser aparadas, por exemplo, de modo a restar um rebento principal e no máximo três rebentos laterais.
Poda de formação: Geralmente, é utilizada para dar forma a arbustos, mas também para reduzir a copa, endireitar o crescimento e remover galhos intrusivos ou com crescimento desordenado. Para abrir espaço, também se utiliza a poda de formação, liberando o tronco por meio de levantamento (remoção dos galhos na região do tronco). Para novos rebentos laterais, pode-se cortar os galhos no comprimento desejado até os brotos (gemas) dormentes na lateral ou na parte inferior dos galhos.
Poda de frutificação: Para melhorar a colheita, recomenda-se podar as árvores frutíferas regularmente. No desbaste da copa, sempre se eliminam completamente rebentos excedentes, para que não brotem novamente em uma quantidade ainda mais numerosa e densa. Nas macieiras, podam-se os rebentos pendentes, ramificados atrás de um rebento lateral mais jovem.
Poda de alívio: Removem-se ramos e galhos danificados, por exemplo, após quebra devido à tempestade, neve ou ataque de pragas. Galhos que geram um desequilíbrio também são removidos. Especialmente após podas de alívio, as lesões de poda da árvore devem ser fechadas com cera vegetal ou outros meios apropriados.
Podar arbustos e árvores significa interferir no equilíbrio entre a massa da raiz e da copa. Quanto mais drástica a poda, mais fortemente a planta pode reagir com novo crescimento. Essencialmente, todos os galhos e ramos doentes e excedentes devem ser removidos durante um procedimento de poda. Porém, somente em casos raros é indicado podar um arbusto ou uma árvore completamente.
Podar árvores corretamente: Técnicas de poda
Ramos pequenos até a altura da cabeça podem ser cortados com uma tesoura de jardinagem. Para ramos mais espessos e galhos pequenos com diâmetro de até 3 centímetros, recomenda-se uma tesoura de poda a bateria. O princípio é o mesmo: A tesoura de jardinagem ou de poda é posicionada próximo à base do ramo ou galho, de modo que praticamente não fique nenhuma ponta. Essa técnica "bypass" é importante para evitar a formação de tocos apodrecidos, que podem ser portas de entrada para parasitas e podridão.
Galhos espessos de arbustos e árvores são cortados com uma motosserra. Isso requer uma técnica de poda cuidadosa para que a casca não seja danificada.
O ponto de partida é o anel do galho, a saliência na base do galho. Inicialmente, a uma distância de aproximadamente 2 palmos do anel do galho, faz-se um corte na parte inferior.
Depois, inicia-se o trabalho a 3 palmos do anel do galho, cortando o galho de cima para baixo até ele cair.
Depois, o toco restante do galho é cortado cuidadosamente rente ao anel do galho. Para isso, é indicado posicionar a serra um pouco inclinada, na direção oposta ao tronco da árvore. O meristema no anel da árvore faz com que uma nova casca cresça sobre a superfície do corte. Para galhos mais longos, grandes, o ideal é cortar pedaço por pedaço de fora para dentro. Isso demanda mais tempo, mas é mais seguro e tem a vantagem de economizar trabalho mais tarde, ao cortar a madeira podada em pedaços. Afinal, podar árvores também significa que é necessário descartar a madeira cortada.
Conservação das ferramentas após a poda de árvore
Para que a poda de árvore também seja bem-sucedida da próxima vez, o melhor é cuidar imediatamente da manutenção das ferramentas de poda:
Para a conservação da tesoura de jardinagem, basta limpar a lâmina com uma escova. A qualidade das lâminas será mantida se elas forem untadas ou borrifadas com óleo de máquina ou óleo em spray fluido após cada utilização. Isso proporciona a lubrificação necessária e protege contra ferrugem. Além disso, deve-se verificar regularmente se os parafusos e as porcas da tesoura de jardinagem estão bem assentadas. Recomenda-se, ainda, desinfetar os aparelhos de jardinagem utilizados após a poda da árvore para evitar a transmissão de certas pragas de árvores e arbustos.
A manutenção da motosserra inclui a limpeza da correia após cada utilização: Com um produto de limpeza especial, removem-se seiva e contaminações. O aparelho pode ser limpo a seco com uma escova grossa, mas antes deve-se necessariamente remover a bateria. Além disso, devem-se verificar o nível de óleo e a lubrificação correta. Deve-se sempre reabastecê-la com óleo para corrente suficiente para aumentar o tempo de vida útil da correia e do aparelho. Se houver óleo para corrente suficiente no depósito, é preciso verificar, ainda, a distribuição do lubrificante: Conferir em funcionamento ao ralenti com a lâmina para baixo sobre uma base clara se há gotas de óleo ou levantar a correia cuidadosamente após o funcionamento ao ralenti (atenção: risco de lesão) e verificar se o carril guia apresenta uma fina camada de óleo.
A tensão da correia também deve ser verificada e, se necessário, ajustada regularmente, de preferência sempre antes da utilização – a correia não pode ficar frouxa. Conforme a necessidade, os dentes da motosserra devem ser afiados, uma vez que uma correia afiada proporciona melhor corte e mais segurança. Para isso, utiliza-se uma lima redonda apropriada ao passo de corrente. Outra alternativa é solicitar que um técnico afie a motosserra. Após algumas horas de trabalho, a lâmina da motosserra eventualmente precisará ser limpa de rebarbas e verificada quanto a danos, devendo ser substituída, conforme o caso. Isso também pode ser feito por profissionais.