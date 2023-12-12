A ferramenta adequada para a poda de árvore

A poda de árvores não necessariamente precisa ficar a cargo de profissionais especializados. Com as ferramentas de poda de árvores, jardineiros amadores também podem fazer um excelente trabalho. Uma vez adquiridos, se forem bem-cuidados após o trabalho, os acessórios de poda de árvore podem ser utilizados por muitos anos.

Para ramos e galhos de até 3 centímetros de diâmetro, uma tesoura de poda é ideal. Tesouras de poda a bateria facilitam significativamente o trabalho, uma vez que requerem menos esforço.

No caso de galhos mais espessos, o trabalho vai bem com uma motosserra. As motosserras a bateria são ideais para a poda de árvores, visto que são mais leves do que serras movidas a combustível e não se fica exposto a gases de escape durante o trabalho. Entretanto, só se pode utilizar motosserras na condição de que esteja firmemente de pé no chão, ou se você for arborista habilitado ou tiver uma plataforma elevatória à sua disposição.