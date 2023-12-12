Remover musgo
Nas juntas e fendas, nas paredes da casa, no móveis de jardim e no relvado e até no telhado: o musgo prospera em todos os lugares- e assim também nos locais onde os proprietários de jardins e casas não querem. Em certo ponto, a maioria das pessoas se pergunta: Como remover musgo? Aqui estão as melhores dicas e truques derelance.
Remoção de musgo: Estas são as opções possíveis
O musgo pode ser uma bela planta ornamental que é deliberadamente plantada para enfeitar o jardim. No entanto, as plantas sem raiz gostam de se espalhar rapidamente e rapidamente colonizar até o mais pequeno canto do jardim. Se o musgo não for removido, pode tornar os móveis de jardim inutilizáveis, aumentar o risco de escorregar nas calçadase - porque retém água - contribuir para umidade indesejada em paredes e telhados. O musgo pode também se espalhar sobre o relvado e gradualmente afoga a relva.
Dados todos estes possíveis locais e substratos onde o musgo pode crescer, não é surpreendente que seja possível remover o musgo por meios muito diferentes.
- Remédios caseiros como a cola e a soda são amigos do ambiente, e muitas vezes já tem tudo o que precisa em casa para remover o musgo. Esses métodos geralmente levam um pouco de tempo e são, portanto, particularmente adequados para pequenas áreas cobertas de musgo. No entanto, ao usar remédios caseiros, o seguinte é sempre aplicado: primeiro teste em um lado discreto que efeito terá na superfície. Se mudanças substanciais forem visíveis, o remédio doméstico não deve ser usado.
- No método mecânico, são necessárias ferramentas como facas pequenas e rombas com as quais pode remover o musgo que ficou preso em fendas de calçada, por exemplo; ou escovas para soltar o musgo de áreas maiores. Uma lavadora de alta pressão é também uma boa ferramenta, especialmente na limpeza de grandes áreas. Em alternativa, existem removedores mecânicos de plantas daninhas , que soltam o musgo do substrato com movimentos rotativos.
- Remover musgo com produtos químicos é feito em áreas como o relvado. Contudo, como podem ser tóxicos, eles só devem ser usados quando todos os outros métodos e esforços têm sido ineficazes.
Muitas vezes cabe a cada pessoa decidir se um produto químico para remover musgo, um remédio caseiro ou um método mecânico é a resposta certa para um problema específico de musgo. Deve dar sempre algum tempo para remover musgo do jardim e não quer usar um dispositivo como uma lavadora de alta pressão ou um removedor de plantas daninhas. No entanto, isso só se aplica em superfícies lisas, tais como pavimentos e móveis. O relvado deve ser sempre liberado de musgo por meios mecânicos.
Remover permanentemente o musgo do relvado
Um relvado cheio de musgo precisa de um pouco de afeto e atenção para se livrar da planta de esporos. Afinal, se muito musgo cresceu, a relva pode estar demasiado fraca para combater musgo. A melhor altura para começar a se livrar do musgo é na Primavera, escarificando o relvado. Para fazer isso, corte a relva brevemente e depois pente-la com as lâminas escarificadoras em um padrão de tabuleiro de xadrez. Um relvado úmido e fortemente compactado também deve ser arejado. Posteriormente, você pode deitar areia no relvado, o que é particularmente adequado para áreas sombreadas e úmidas. Todo o processo, não só remove o musgo, como também coloca a relva sob tensão - razão pela qual é essencial fortalecer a relva com fertilizante no final.
Se o musgo retornar após um curto período de tempo, vale a pena fazer uma análise do solo. Com testes feitos na loja de bricolagem, você pode então descobrir, por exemplo, se o solo debaixo da relva está possivelmente demasiado ácido. Um valor ideal de pH para o solo por baixo de relva é de 6 a 7. Se o valor for inferior a 5,5, você deve adicionar calcário ao solo. Se não for o solo mas o facto de o relvado estar a crescer em um local sombrio, você pode ajudar a semear um relvado especial para zonas sombreadas ou optar por outras coberturas de solo resistentes ao piso. Se nada mais ajudar e o musgo não pode ser destruído, alguns jardineiros também recorrem a fertilizante de ferro. Este removedor químico de musgo é eficaz, mas tóxico e, portanto, deve ser usado com precaução. Entretanto, existem também muitos removedores de musgo que funcionam com base na essência do vinagre e são uma boa alternativa.
Remover musgo de superfícies lisas, tais como paredes, pavimentos e móveis de jardim.
No caso de um leve crescimento de musgo em pequenas áreas, você pode tentar remover o crescimento teimoso com coca-cola. A bebida escura efervescente contém ácido fosfórico, que ataca a estrutura celular do musgo e até impede que novos musgos se agarrem rapidamente ao mesmo lugar. A aplicação é muito simples: pulverizar coca-cola nas áreas mais musgosas, deixá-la fazer efeito, limpar ou varrer e depois lavar com água limpa. Uma vez que a coca-cola não deve ser usada diluída, este método é adequado se quiser remover musgo de pedras. No entanto, não é adequado para pavimentos inteiros. Além disso, a cola não deve ser usada em pavimentos sensíveis a ácidos, tais como mármore ou betão.
Se você quiser remover eficazmente musgo de grandes áreas, pode ser usada uma solução de 10 litros de água a ferver e 15 a 20 gramas de carbonato de sódio, por exemplo. Antes de usar a solução, remova o musgo em um dia seco, por exemplo, das pedras de calçada que você pretende limpar e depois espalhe a água com sódio sobre a superfície com uma vassoura. Idealmente, a solução de carbonato de sódio deve ser deixada para agir por alguns dias, mas pelo menos cinco horas. Depois disso, resíduos de musgo podem ser facilmente removidos com uma escova. Para pisos sensíveis feitos de mármore, pedra natural e calcário, uma mistura de 15 gramas de permanganato de potássio e dez litros de água fervente é adequada. É usado da mesma forma que a mistura de carbonato de sódio, mas deve ser experimentado primeiro em uma área pouco visível. Só é recomendado para uso em revestimentos de piso impregnado, porque o sal de potássio não só pode fazer água marrom-roxo - mais uma razão pela qual você deve sempre usar luvas ao trabalhar com o produto.
Para remover musgo em pequenas e grandes superfícies de forma eficaz e rapida, utilize sempre uma lavadora de alta pressão . Escadas e pisos, por exemplo, podem ser limpos de forma rápida e segura. Uma lavadora de alta pressão com um bocal de fresagem é mais adequada, porque remove não só o musgo na superfície, mas também o musgo pouco visível nos poros do chão. A limpeza é feita em três passos simples:
1º Dependente do modelo, conecte o boal de fresagem à lavadora de alta pressão ou ajuste o bocal de jato para jato rotativo..
2º Mantenha o jato de água em um ligeiro ângulo acima do piso e mova-o lentamente sobre as áreas com mais musgo a uma distância de 15-20 cm.
3º Depois, varrer e dispor do musgo solto.
Uma lavadora de alta pressão é ideal e fácil de usar, especialmente para áreas que rapidamente ficam com musgo. Também éadequado para superfícies robustas e sensíveis. Para materiais mais sensíveis, utilize o jato liso em vez do bocal de fresagem, reduzindo a pressão de impacto sobre o bocal e garantindo assim uma limpeza mais suave. Como efeito secundário, as superfícies também são libertadas de outra sujeira e não precisam de ser tratadas de novo.
Para a remoção superficial de musgo em pavimentos, terraços e entradas de automóveis, um removedor de plantas daninhas sem fios é uma alternativa adequada. Cerdas de nylon especialmente alinhadas e uma escova de alta rotação removem sem esforço o musgo seco e as plantas daninhas do piso, de modo que apenas é preciso de ser varridas e eliminadas depois. Tal como com as lavadoras de alta pressão, este método permite uma postura de trabalho direita que facilita o alivia as costas.
Removedor de musgo para o telhado?
As opiniões diferem sobre se faz ou não sentido remover musgo da telha. Alguns dizem que a camada úmido pode danificar o telhado, outros vêem uma vantagem da capacidade do musgo para armazenar umidade. Isso evitaria que o sistema de drenagem fosse sobrecarregado durante as fortes chuvas. Claro, também é possível decidir se deve ou não deixar o musgo no telhado por razões estéticas.
Então é uma decisão pessoal, mas uma vez que você decidiu remover o musgo e, assim, expor o telhado, você tem que prestar muita atenção à segurança. Especialmente em uma superfície inclinada, pode facilmente escorregar no musgo e deve, como tal, sempre se segurar com bandas. Em caso de dúvida, é melhor contratar uma empresa para fazer a limpeza. Contudo, uma vez garantida a segurança, o musgo pode ser removido usando um método semelhante ao usado para as pedras, ou seja, escovas e lavadoras de alta pressão.
Para telhados com pouco musgo, você também pode aplicar uma solução de remoção de musgo com um bocal de pulverização de pressão, como é usado para o controlo de parasitas. A vantagem é que depois você passa menos tempo no telhado a remover o musgo. A desvantagem é que o musgo sai apenas lentamente e depois escorrega para a calha. Aí, deve ser removido rapidamente antes de entupir a calhae o tubo de drenagem .