Remover musgo

Remover permanentemente o musgo do relvado

Um relvado cheio de musgo precisa de um pouco de afeto e atenção para se livrar da planta de esporos. Afinal, se muito musgo cresceu, a relva pode estar demasiado fraca para combater musgo. A melhor altura para começar a se livrar do musgo é na Primavera, escarificando o relvado. Para fazer isso, corte a relva brevemente e depois pente-la com as lâminas escarificadoras em um padrão de tabuleiro de xadrez. Um relvado úmido e fortemente compactado também deve ser arejado. Posteriormente, você pode deitar areia no relvado, o que é particularmente adequado para áreas sombreadas e úmidas. Todo o processo, não só remove o musgo, como também coloca a relva sob tensão - razão pela qual é essencial fortalecer a relva com fertilizante no final.

Se o musgo retornar após um curto período de tempo, vale a pena fazer uma análise do solo. Com testes feitos na loja de bricolagem, você pode então descobrir, por exemplo, se o solo debaixo da relva está possivelmente demasiado ácido. Um valor ideal de pH para o solo por baixo de relva é de 6 a 7. Se o valor for inferior a 5,5, você deve adicionar calcário ao solo. Se não for o solo mas o facto de o relvado estar a crescer em um local sombrio, você pode ajudar a semear um relvado especial para zonas sombreadas ou optar por outras coberturas de solo resistentes ao piso. Se nada mais ajudar e o musgo não pode ser destruído, alguns jardineiros também recorrem a fertilizante de ferro. Este removedor químico de musgo é eficaz, mas tóxico e, portanto, deve ser usado com precaução. Entretanto, existem também muitos removedores de musgo que funcionam com base na essência do vinagre e são uma boa alternativa.