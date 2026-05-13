Lavadora de alta pressão Compacta 220V
A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Compacta proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para tarefas do dia-a-dia. É uma máquina ideal para quem busca um equipamento fácil de usar, transportar e armazenar.
A Kärcher Compacta, com pressão de 1.500 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis da sua bike, carro, casa, quintal, garagem, e muito mais. A Lavadora de Alta Pressão acompanha uma Lança de Jato Reto regulável que se adequa ao tipo de limpeza necessária, e um aplicador de detergente que torna a remoção da sujeira ainda mais simples. Tudo isso com economia de tempo e água, ao comparar com o uso de uma mangueira de jardim convencional.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão (psi/mbar)
|máx. 1500 / máx. 103
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 300
|Cabo elétrico (m)
|5
|Cor
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|3
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|405 x 210 x 200
Itens inclusos
- Aplicador de detergente: 0.3 L
- Tubeira Vario Power
- Mangueira de alta pressão: 3 m
Equipamento
- Aplicação de detergente via: Aplicador de detergente
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