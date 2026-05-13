Lavadora de alta pressão Compacta 220V

A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Compacta proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para tarefas do dia-a-dia. É uma máquina ideal para quem busca um equipamento fácil de usar, transportar e armazenar.

A Kärcher Compacta, com pressão de 1.500 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis da sua bike, carro, casa, quintal, garagem, e muito mais. A Lavadora de Alta Pressão acompanha uma Lança de Jato Reto regulável que se adequa ao tipo de limpeza necessária, e um aplicador de detergente que torna a remoção da sujeira ainda mais simples. Tudo isso com economia de tempo e água, ao comparar com o uso de uma mangueira de jardim convencional.

Especificações

Dados técnicos

Pressão (psi/mbar) máx. 1500 / máx. 103
Vazão de Água (L/h) máx. 300
Cabo elétrico (m) 5
Cor Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 3
Peso (com embalagem) (kg) 4,6
Medidas (c x l x a) (mm) 405 x 210 x 200

Itens inclusos

  • Aplicador de detergente: 0.3 L
  • Tubeira Vario Power
  • Mangueira de alta pressão: 3 m

Equipamento

  • Aplicação de detergente via: Aplicador de detergente
Lavadora de alta pressão Compacta 220V
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