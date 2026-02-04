A lavadora de alta pressão K2 Plus é ideal para limpezas do dia-a-dia, de uma forma rápida e sem esforços. Acompanha a lança leque, que deixa seu uso ainda mais versátil, possibilitando a limpeza da casa, carro, quintal, e muito mais. Com uma alça longa e rodas, que facilitam o transporte, e suporte prático para acessórios, o conforto durante o uso é garantido. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Possui bomba de alumínio para uma durabilidade ainda maior. E economiza até 80% de água, ao ser comparada com uma mangueira de jardim.