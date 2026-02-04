Lavadora de alta pressão K 2 Plus

A lavadora de alta pressão K2 Plus é ideal para limpezas do dia-a-dia, de uma forma rápida e sem esforços. Acompanha a lança leque, que deixa seu uso ainda mais versátil, possibilitando a limpeza da casa, carro, quintal, e muito mais. Com uma alça longa e rodas, que facilitam o transporte, e suporte prático para acessórios, o conforto durante o uso é garantido. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Possui bomba de alumínio para uma durabilidade ainda maior. E economiza até 80% de água, ao ser comparada com uma mangueira de jardim.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Pressão (psi) máx. 1740
Vazão de Água (L/h) máx. 300
Potência (W) 1400
Cabo elétrico (m) 5
Colour Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 4,6
Peso (com embalagem) (kg) 6,2
Medidas (c x l x a) (mm) 255 x 281 x 798

Itens inclusos

  • Mangueira de sucção de água
  • Tubeira Vario Power
  • Mangueira de alta pressão: 3 m

Equipamento

  • Engate rápido
Lavadora de alta pressão K 2 Plus
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

