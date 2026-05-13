Lavadora de alta pressão K 2 PLUS (220V)
A lavadora de alta pressão K2 Plus é ideal para limpezas do dia-a-dia, de uma forma rápida e sem esforços. Possui acessórios que garantem conforto no uso, bomba de alumínio que aumenta sua durabilidade, e economia de água em até 80%.
"A lavadora de alta pressão K2 Plus é ideal para limpezas do dia-a-dia, de uma forma rápida e sem esforços. Acompanha a lança leque, que deixa seu uso ainda mais versátil, possibilitando a limpeza da casa, carro, quintal, e muito mais. Com uma alça longa e rodas, que facilitam o transporte, e suporte prático para acessórios, o conforto durante o uso é garantido. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Possui bomba de alumínio para uma durabilidade ainda maior. E economiza até 80% de água, ao ser comparada com uma mangueira de jardim. "
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Pressão (psi)
|máx. 1740
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 300
|Potência nominal de entrada (W)
|1400
|Cabo elétrico (m)
|5
|Cor
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|4,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|255 x 281 x 798
Itens inclusos
- Mangueira de sucção de água
- Tubeira Vario Power
- Mangueira de alta pressão: 3 m
Equipamento
- Engate rápido
Acessórios opcionais
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