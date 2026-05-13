Lavadora de alta pressão K 2 PLUS CAR 220V

A lavadora de alta pressão K2 Plus Car é ideal para a limpeza do seu carro, moto, casa, e muito mais. Acompanha acessórios que auxiliam na remoção de todos os tipos de sujeira, sem danificar a superfície, bomba de alumínio que aumenta sua durabilidade, e economia de água em até 80%.

A lavadora de alta pressão K2 Plus Car é ideal para a limpeza do seu carro, moto, casa, e muito mais. Acompanha dois tipos de lanças, que removem desde as sujeiras mais leves até as mais pesadas e incrustadas, sem danificar a superfície Possui Auto Escova com cerdas macias e Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais eficaz. Com uma alça longa e rodas, que facilitam o transporte, e suporte prático para acessórios, o conforto durante o uso é garantido. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Possui bomba de alumínio, para uma durabilidade ainda maior. E economiza até 80% de água, ao ser comparada com uma mangueira de jardim.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Pressão (psi) máx. 1740
Vazão de Água (L/dia) máx. 300
Potência nominal de entrada (W) 1400
Cabo elétrico (m) 5
Cor Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 4,5
Peso (com embalagem) (kg) 6,5
Medidas (c x l x a) (mm) 255 x 281 x 798

Itens inclusos

  • Escova de lavagem
  • Aplicador de detergente: 0.3 L
  • Mangueira de sucção de água
  • Tubeira Vario Power
  • Tubeira Turbo
  • Mangueira de alta pressão: 4 m

Equipamento

  • Engate rápido
Lavadora de alta pressão K 2 PLUS CAR 220V
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